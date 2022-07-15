Adem Huduti ve Nikos Samson!

“Yazmaya değmez” diyorsunuz ama adam inatla ve ısrarla her gün bir pot kırıyor!

Türkiye’dekilere yağ çekecek diye FETÖ’yü eleştireyim telaşıyla örneğin Nikos Samson ile Adem Huduti’yi aynı kefeye koyabiliyor!

-*-*-

Kim mi?

Bizim adam, Ersin Tataaaar!

Nasıl mı?

Anlatayım!

-*-*-

Geçen gün “15 Temmuz”larımız için sanki mecburmuş gibi bir açıklama yaptı…

Ve dedi ki, “… Her iki darbenin hedefi Kıbrıs’ı Helen adası yapmaktı…”

-*-*-

Şimdi 15 Temmuz 1974 tamam…

Hedef, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmaktı ki darbe başarısız oldu; Kıbrıs Helen adası olamadı ama bizim adam ve O’nun kafasındakilerin sayesinde, “Kıbrıslı Rumlar ile Yunanistan”, AB çatısı altında birleşti.

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Bu konu bir yana; 15 Temmuz 1974’ün temel hedeflerinden biri, “Ada’daki Kıbrıs Türk toplumunu yok etmekti”…

Bizim adam ve fikirdaşları ile kurtarıcıları, bunu da şu anda başarmış durumdadır!

Geciktiniz ama başarılısınız, merak etmeyin!

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Ve bizim adam, FETÖ Darbesi’nin hedefinde de Kıbrıs’ı Helen adası yapmanın olduğundan söz ediyor…

Şimdi diyeceksiniz ki, bizim adamı Türkiye’de destekleyenler arasında, “Apartmanın 11’inci katına çıkıp, alçaktan uçan F16’ya kafa atıp şehit düşenler var” iddiasını televizyon kanalında dile getiren profesörler bile bulunduktan sonra, her türlü saçmalaması normaldir…

Ama değil!

Sonuçta öyle ya da böyle, bu adam, bu toplumun seçilmiş başkanıdır!

-*-*-

Şimdi, EOKA B ile FETÖ aynıysaydı, demek ki Nikos Samson ile mesela eski kolordu komutanlarımızdan Adem Huduti de tıpkı O’nun gibiydi!

Biliyorsunuz, Adem Huduti, FETÖ Darbesi sırasında 2’nci Ordu Komutanı’ydı…

Orgeneraldi…

Teröristlikten 15 sene hapis cezası aldı!

-*-*-

Huduti gibi, KKTC’de çok üst seviyede komutanlık yapmış nice kumandanlar şu anda FETÖ’den hapistedir…

Sivil Savunma Teşkilat başkanlarımız var mesela aralarında…

Darbeden birkaç hafta önce Ada’dan ayrılan teşkilatın başkanı, yanılmıyorsam FETÖ’den 48 sene hapis yedi.

O’ndan önceki teşkilat başkanımız, genel kurmay başkanı Hulusi Akar’ı öldürmeye gidenler arasındaydı, falan ve de filan…

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Ve hala, KKTC dahil, bir çok askeri “bölgede”, FETÖ operasyonları düzenleniyor…

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Şimdi tamam, Nikos Samson’u herkes biliyor, EOKA B’nin Cumhurbaşkanı yaptığı darbeci teröristlerden biriydi de; “kurtarıcımız ve garantimiz” olarak gösterilen ordunun en üst düzey elamanları da mı hep terörist?

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Bizim adam Ers Başkan, yazılı açıklamasında da ayrıca belirttiği gibi, Yunanistan’daki Amerikan Askeri Üsleri bizi hedef alıyorsa ve yarın bir çatışma çıkarsa, “sadece karşıyı değil, arkamızı da mı kollayalım?”

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Eğer FETÖ Darbesi’nin de hedefi Kıbrıs’ı Helen Adası yapmaksaydı; bu Helen’ler hala Enosis için uğraşıyorsaydı; Amerika ile birlikte silahlanıp bizi hedefe koymuşlarsaydı; “dört yanımız terörist yuvası” mıdır?

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Demek istediğim şudur; Tatar açıklamalarını kendisi yazmıyor eminim…

Bu açıklamalar Türkiye’den yazılı olarak geliyorsa, F16’ya kafa atıldığını iddia eden profesörler yazmış olabilir…

Yok burada yazılıyorsa, lütfen dikkat edin, acayip saçmalıyorsunuz!

-*-*-

Ne demişti o profesör arkadaş?

“Darbe girişimi akşamı, bir apartmanın 11’inci katına çıkıp, alçaktan uçan F16 uçağına kafa atıp şehit olanlar var” demişti…

Bizim Cumhurbaşkanı çok farklı şeyler söylemiyor!

Samson ve Huduti’yi ama Huduti ile birlikte neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yarısını aynı kefeye koyuyor…

-*-*-

Bu konu neden mi önemli?

Biz zamanlar Kenan Evren’le ilgili bir yazı yazmıştım…

Adam hem katil hem faşist…

Sırf bu nedenle, “İncirli, Kenan paşalarına hakaret etti” diyerek, o dönemde çalıştığım gazeteden kovulmam için ziyarete gelen bir grup insan biliyorum; şu anda o insanların hepsi, Ersin Tatar’ın ahbabı…

Veya ahbabıymış gibi yalakalık yapıyorlar ki o daha kötü!

Soruyorum bu kişilere; Nikos Samson ile Orgeneral Adem Huduti sizce de aynı mı?

Samson ve Huduti, madem ki Kıbrıs’ı Helen adası yapmak istiyordu; bizi de kesecekler miydi?

Samson’dan emin gibi konuşuyorsunuz ama Ers başkan bu konuda şüpheliyse yerine Tahsin abim yanıt verebilir!

Orgeneral Huduti; tıpkı Samson gibi tüm Kıbrıslı Türkleri öldürecek miydi?

-*-*-

Affınıza sığınarak; bir konuya açıklık getirmek için tekrara kaçacağım…

Önce komutanlığımı yapmış tüm emekli subaylardan ve askerliğim süresince birlikte görev yaptığım astsubay, er ve erbaştan özür dileyerek şu soruyu sormak istiyorum:

“Allah göstermesin ama yarın bir savaş çıkarsa, mevcut komutanların terörist olmadığı garantisini verebilir misiniz?”

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Ve affınıza hiç sığınmadan ne diyorum biliyor musunuz?

“Yaşasın askerden, ordulardan ve silahlardan arındırılmış; üslerden temizlenmiş Birleşik Federal Kıbrıs Cumhuriyeti”…

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin gerçek anlamı!

Arkadaşımız Ulaş Barış sosyal medya mesajında hatırlattı:

“Güneyde insanların yüzde 86’sı Covid’e karşı ful doz aşılanmış durumda. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Karşılaştırma için kuzeydeki rakamları veremiyoruz çünkü en başta nüfusumuzu bilmiyoruz. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz…”

-*-*-

Haksız mı?

Değil!

Kime, kaç doz aşı yapıldı?

Bilmiyoruz!

Nüfusumuzu bilmiyoruz!

Hiçbir istatistik tutamıyoruz!

-*-*-

Çağ dışıyız!

Son derece geri bıraktırılmış bir toplum haline getirildik!

-*-*-

Neden?

Gerçekten, neden bize bütün bunlar layık görülüyor?

-*-*-

Neden hep yolsuzluk?

Neden hep hesapsızlık?

Neden hep avanta, rüşvet, komisyon?

-*-*-

Mesela son günlerin en popüler konusuyla ilgili bir soru sorayım:

“Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi” dediğiniz şey; ihaleyle doğru ve dürüst alınan akaryakıtı, ahbaba – arkadaşa – bizim çocuklara çevirmek midir?

İğrençsiniz!

Hırsızsınız!

Ünlü Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels (Fotoğrafta)… Bu fotoğraf, 1933’te Cenevre’de Milletler Ligi toplantısı sırasında çekildi… Fotoğrafı, Almanya doğumlu Musevi fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt, Life dergisi için çekti… Ve çekeceği sırada, iğrenç faşist Goebbels, fotoğrafçının bir Musevi yani Yahudi olduğunu öğrendiğinde, bakışları da “doğal” bir Nazi’ye yakışan, nefret dolu hale dönüşmüştü…