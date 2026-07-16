Adaletin tecellisi!

Kutlu Adalı’yı kim vurdu?

-*-*-

En taze cinayetlerimizden biri; bence siyasi cinayet; Halil Falyalı’yı kim - kimler neden öldürttü?

-*-*-

1960’ların ortalarına doğru…

Ayhan Hikmet?

Muzeffer Gürkan?

-*-*-

En bilinenlerden – 1950’lerin sonlarında herkesin gözleri önünde Fazıl Önder?

-*-*-

Peki Allahverdi Kılıç’ı 1996’da kim – kimler öldürdü??

-*-*-

Kılıç yalınız mıydı?

Yanında biri var mıydı?

O ‘biri’ Türkiye’ye mi götürüldü?

Ve bir daha hiç geri gelmedi mi?

-*-*-

TMT’nin en cengaver elemanını vuran TMT’nin Bayraktarı kahraman mı yoksa yargılanmalı mıydı?

-*-*-

Her sene ‘saygıyla’ ananlar, başından vurarak öldürdüğü adamın arkadaşları mı?

-*-*-

Sorry be refikler ama bu katile ev de hediye ettik!

-*-*-

Hatta mirasçıları arasında, o evin puan bilmem nesini tamamlayıp satmak isteyenler de oldu!

-*-*-

Yeşilırmak’ta fotoğraf çektirirken bir köylü askeri vuran genç kimdi?

-*-*-

Yargılama yapıldı mı?

O mesele kapandı mı?

-*-*-

Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişauli’yi vuran - vuranlar?

-*-*-

Ve daha niceleri…

-*-*-

Meşhur banyo katliamını yapan veya yapanları hiç ama hiç öğrenemeyecek miyiz?

-*-*-

O dönem bunu mu gerektiriyordu?

Şimdi hesap soran olamaz mı?

Sorulmayacak mı?

-*-*-

Mesela biz Hüseyin Ruso’nun şehit edilişi ile ilgili hiçbir şekilde, üstü kapalı üç beş cümle dışında bir şey yazamayacak mıyız?

-*-*-

Şehit Tuncer?

-*-*-

Okullara isimlerini verdik, tamam mı?

-*-*-

Mağusa Suriçi’nde Yunanlı komutan ile birlikte yakalanan Rum genci, kim, kimin emri ile öldürdü?

Akabinde ne oldu?

Rum gencin babası ne yaptı?

-*-*-

Kışkırtıcılık yapan var mıydı?

Neden yapmıştı?

-*-*-

Mesela 1960’ların ikinci yarısında Geçitkale’de Türkiyeli komutanın vurulması ve bir yıl sonra Rumların oraya saldırması olayının iç yüzünü, dış yüzünü hiç öğrenmeyecek miyiz?

-*-*-

Veya Erenköy direnişi sırasında, Erenköy’e saldıran Rumlar, saldırıdan önce, bu köydeki üniversiteli mücahitlere, bir van araç dolusu yiyecek götürdü mü?

-*-*-

Bu yiyecekleri önce reddeden ve dereye döken öğrenciler, daha sonra ne oldu da gidip dereden toplayıp yedi?

-*-*-

Rumları Ayvasıl’da ve 10 yıl sonra Atlılar - Muratağa - Sandallar köylerinde insanlık dışı katliama götüren süreçte, kışkırtmalar oldu mu?

-*-*-

Ve daha neler neler…

Ve maydanozlu köfteler…

-*-*-

Ve bugünlere geldik!

-*-*-

Her şey yalan…

Sahte…

Ama en kötüsü, tükeniş!

-*-*-

Seçim mi yapıyoruz?

Yerel ve genel seçimleri birlikte mi yapalım yoksa genel olanını erkene mi alalım?

-*-*-

Kaldırım taşlarını bordo - maviye boyamak, evlere Galatasaray bayrakları çekmek mi?

-*-*-

Hep iki şehit eniştemi düşünürüm…

Çocuklarının 7’de 4’ü Avustralya’da…

Torunlarının belki de 50’si…

-*-*-

Eniştelerim neden ölmüştü?

Bu toprakları vatan yapmak için mi?

O topraklar vatan mıdır, yoksa asıl vatan “Down Under” midir?

-*-*-

Yaşasın ganimet!

Kıbrıs’ta çözüm isteyen haindir!

Beğenmeyen gitsin Rum tarafında yaşasın!

-*-*-

Anlaşıldı!

Tamam!

-*-*-

Kıbrıs Türk Tarih Kurumu mu?

-*-*-

Kuruldu kuruldu!

-*-*-

Sahi şeyi merak ediyorum, 1071 yılında Malazgirt Savaşı’nda, bizim de dedelerimiz savaş mış mıydı?

-*-*-

Çanakkale geçilmez tabii ki!

-*-*-

Hatta 15 Temmuz, sadece FETÖ Kalkışması ile ilgili olan 15 Temmuz’dur!

-*-*-

EOKA B Darbesi m?

Unuttuk!

Hatta “şükran” yani?

Sağ olsunlar, var olsunlar, sayelerinde buralardayız mı?

Derulo değil çözüm!

Adını hiç duymamıştım.. .

Cahilliğimi affedin!

-*-*-

Amerikalı şarkıcı Jason Derulo’dan söz ediyorum!

-*-*-

Yarın, yani Cumartesi Çatalköy’deki Chamada Hotel’de konser vermesi bekleniyor…

-*-*-

Chamada, sosyal medya hesaplarından duyuru yapmış!

-*-*-

Ben nereden öğrendim?

Cyprus Mail’den!

-*-*-

Yani İngilizce yayımlanan, Kıbrıslı Rumlara ait gazeteden!

-*-*-

Nasıl öğrendim?

-*-*-

Çünkü Rum fanatizmi, meseleyi artık iyice sidik yarışına soktu, “… Orası sahte devlettir, sakın gidip konser vermeyin; sahte devletin şeyini yükseltirsiniz”…

-*-*-

Nesini yükseltiyorlarsa!?

-*-*-

Derulo geldiğinde ve şarkı söylediğinde ne olacak?

-*-*-

Bütün Dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ülkenin varlığından mı haberdar olacak?

-*-*-

Olduğunda ne olacak?

-*-*-

2017 yılında İrlandalı müzisyen Bob Geldof ve grubu The Boomtown Rats geldi, Mağusa’da konser verdi, ne oldu?

-*-*-

Geçen hafta Pink Martini geldi…

-*-*-

Tamam, malınızı – mülkünüzü çaldık!

Tamam, ciddi miktarda toprak kaybettiniz!

-*-*-

Ama lütfen, konsantrasyonunuzu bu türden işler yerine, çözüme odaklandırın!

-*-*-

Şimdi, bizim taraftaki sizin kafadaşlar size, “52 sene önceki faşist darbeyi anam mı yaptı? Türkiye’yi bu ülkeye nenem mi davet etti? Cehenneme kadar yolunuz var” derse; kabahat mı işlemiş olur?

-*-*-

Çözüme odaklanın değerli kompleksli Rum kardeşlerim!

Çözüme!

-*-*-

Derulo değil çözüm!

-*-*-

Haa abu arada belirteyim; Derulo sanırım geldi, engelleyemediniz, sahnesini yapacak, parasını da alacak, üzgünüm!

-*-*-

Bir de açık söyleyeyim, bir arkadaştan bilgi aldım, VIP yer ayırtanlar arasında sizin çocuklar da varmış!

-*-*-

Çözüm filemu çözüm!

Çözüme odaklanalım!

Yeter artık!

Darısı başımıza!

İspanya ile Cebelitarık arasında tarihi anlaşma: Batı Avrupa'nın son sınır çiti kaldırıldı…

The Guardian yazdı…

-*-*-

Darısı, Avrupa’nın ve Akdeniz’in Doğusundaki Kıbrıs adasındaki son sınır duvarlarının da yıkılmasının başına…

-*-*-

İspanya ile Cebelitarık, Brexit sonrası varılan tarihi anlaşmayla Batı Avrupa'da ayakta kalan son sınır çitinin kaldırılmasını kutluyor.

-*-*-

Yeni düzenleme kapsamında, bölge sakinleri, turistler ve her gün çalışmak üzere Cebelitarık'a gidip gelen binlerce İspanyol işçi artık sınır kontrolüne tabi tutulmadan geçiş yapabilecek.

-*-*-

Salı günü Brüksel'de imzalanan ve gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İngiltere, İspanya, Cebelitarık ve Avrupa Birliği arasında dört yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını sağladı.

-*-*-

Anlaşmayla birlikte kara sınırındaki pasaport ve gümrük kontrolleri kaldırılarak iki taraf arasında kesintisiz geçiş dönemi başladı. Cebelitarık Havalimanı ile Limanı'nda uygulanacak Schengen Bölgesi giriş kontrollerinin sorumluluğu ise İspanya'ya verildi.

-*-*-

Düzenleme kapsamında ayrıca, 1908 yılından bu yana İspanya ile Cebelitarık'ı fiziksel olarak ayıran sınır çiti de kaldırıldı. Böylece, Batı Avrupa'nın son fiziki sınır bariyerlerinden biri tarihe karışmış oldu.

Darısı başımıza!