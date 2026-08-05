Açık hava!

Şimdi yine saat 12'den saat 4'e açık havada çalışmak yasak!

Sıcaklar yakıyor diye...

Bu sıcaklarda akla, vicdana son derece uygun bir karar.

Peki ama uygulamada ne görüyoruz?

Siz de yaşadığınız kentin sokaklarında öğlen sıcağında küçük bir tura çıkınız; o yasak saatlerde güneşe göğüs gererek çalışmaya devam eden insanlara mutlaka rastlarsınız.

Çoğu da yabancıdır muhtemelen...



Ama şu da olabilir…

12'den 4'e "klimalı odalarda" iş kabul edilmez örneğin!



***

Biliyorsunuz, bizim ülkemizde kamu görevlilerinin ikinci iş yapması da yasak...

Yapmayanı dövüyorlar adeta...



Hep şu söylenir: "Kadrolu memurlara yasak, işçilere değil."

Şehir efsanesi!

Yasak olmasının temeli kadro unvanı değil; kamusal etik, çıkar çatışmasını önleme, eşitlik ve haksız rekabeti engelleme ilkesidir.

İlke olsa tabii...

Kamu kaynağıyla, kamusal bir kurumu temsil ederek görev yapan biri, aynı zamanda vatandaşla ticari bir ilişki kuramaz, kurmamalıdır.



Kamu görevlilerinin "ikinci iş" meselesi, en yakıcı sorunlardan biridir ve özel sektöre yönelik tam bir eşitsizlik, haksızlık ve tahakküm ortamı yaratmaktadır.

Dünya kadar insan kamuda çalışırken özelde iş yapıyor ve böylece, o üç kuruş kazanan asgari ücretli insanların da ekmeğine ortak oluyorlar.

Hem de kamusal kaynaklarla finanse edilen güvencelerine yaslanarak...

“Ya kamudaki imtiyazlı statünüzü terk edip tamamen özel sektöre geçin ya da başkalarının rızkına ortak olmayın ki, işsiz gençlerimiz kamuda bir imkân bulabilsin!" diyebilse birileri… İşte o zaman bu kokuşmuş statüko gerçekten sarsılmaya başlayacaktır.

Şimdi "maaşlı" olduğundan beri bir diğer mesele de muhtarlar.

Hepsine değil lafım ama...

Bir kısmı belediye çalışanı...

Ya da yine kamuda görevli...

Yurttaşın ihtiyacı olduğu saatte senin zaten işinin başında olman gerekiyor...



Bir tuhaflık yok mu burada?

Kamusal kaynaklardan çifte maaş yine!

Pek çok genç tümüyle işsiz, maaşsız maalesef...

Ama bir o kadar insan da her işin içinde...

İkinci işle ilgili yayımlanan bir Ombudsman raporunda emekli yargıç Emine Dizdarlı şöyle demişti…

"Kamu çalışanlarının tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin korunması için, kamu görevlilerinin sadece kamu çalışanlarına getirilen ikinci iş yasağına uymaları değil, her anlamda bağımsız ve tarafsız olmaları gerekmektedir. Devlet memurlarının gelir getirici bir işte veya gelir getirici faaliyette bulunmaları yasağının temel mantığı, yaptıkları işler dolayısıyla devlet memuru tarafsızlığı ve özenini kaybetmelerini önlemektir."

Bu, işçi için de geçerlidir...

Geçici personel için de...

Belediye ya da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanı için de…

Yurttaşla aranda ayrıca bir ticari ilişki varsa tarafsız olamazsın...

İkinci bir iş yaparsan, kamu görevine de gereken özeni gösteremezsin...

***

Saat 12'den 4'e açık havada çalışmak yasak...

Çalıştıran varsa eğer, kim denetleyecek acaba?

Hele hele bu sıcakta!



Bir zamanlar yaz mevsiminde öğlen 1'den 4'e dükkânlar kapanırdı...

“Siesta” kültürü vardı her yerde…

O zaman "tembel" derlerdi Kıbrıslı esnafa...

Şimdi diyemiyorlar.

Buralı esnaf kalmadı neredeyse...