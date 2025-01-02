70 – 80 bin kişi kaldık bırakın kalan ömrümüz huzurlu geçsin!

Yeni yıla bir arkadaşın evinde yemek yiyerek girdik…

O akşam diyet yoktu, önüme konulanı, hatta masada uzakta olanı götürdüm…

-*-*-

Akabinde 1 Ocak’tan itibaren yeniden yeme ve içme disiplinine geri döndüm!

Neden geri döndüm?

Tabii ki sağlık için!

-*-*-

İnsanın kendi sağlığına dikkat etmesi, sadece bir söylem değildir…

Bir kişisel tavır ve aynı zamanda toplumsal siyaset haline dönüştürülmelidir…

-*-*-

Ne kadar sağlıklı insan, o kadar sağlıklı toplum…

Ne kadar sağlıklı toplum, o kadar sağlıklı devlet…

-*-*-

Çok şey mi istedim?

Doğrudur!

Ne yazık ki içinde yaşamak zorunda bırakıldığımız hamasi yalanlarla idare edilen coğrafyada, kişi kendi sağlığına dikkat ederse ne ala; toplumun sağlığıyla kimse ilgilenmiyor!

-*-*-

Haaa kendi sağlığınıza istediğiniz kadar dikkat edin; hamasetçi çözüm düşmanlarının yalanlarına da bakmayın; dileyenler ellerini kollarını sallayarak ülkeye gelip, sizi diledikleri yerde, diledikleri zaman vurabilirler!

Anavatan garantisinden vazgeçmeyizcileredir bu mesajım!

-*-*-

Bunu da geçtim, ülkenin trafik kurallarını zerre bilmeden; evrensel trafik kurallarını da hiç öğrenmemiş kişiler de üzerinize aracını sürüp, dilediğiniz kadar sağlıklı olun, bir anda canınızı alabilirler!

-*-*-

Bunu da geçtim; yollardaki karanlık ve bozukluk da her an canınıza mal olabilir!

-*-*-

Neyse!

Hamasetçiler hep uydurur ve söyler ya; 1974 sonrası şöyle, 1974 sonrası böyle diye!

Tek bir başarı söz konusu değildir!

-*-*-

Defalarca yazdık, yazmaya da devam edeceğiz!

Çevre!

Evet Karşıyaka – Vasilya’daydım Yeni yıl akşamı…

Biliyor musunuz, Vasilya’dan Girne’ye kadar 1974 sonrası limon ve zeytin ağaçları ile dop dolu tarlalar, bahçeler şu anda apartmanlarla villalarla dolu!

Ve bu apartmanlar ve villalar kanalizasyona bağlı değil!

Çünkü o bölgede kanalizasyon yok!

-*-*-

Peki ne yapıyorlar?

Kuyular doluyor, vidanjörlerle kuyudaki atığı çekip; gizlice doğaya bırakıyorlar!

Ne yapıyorlar sanıyorsunuz?

-*-*-

İskele de aynı!

Gaziveren de aynı olacak!

-*-*-

Haaa Girne’de kanalizasyon var da ne oluyor?

Arıtma, 25 bin kapasiteli!

Girne’de yaşam sürenlerin sayısı en iyi tahminle 325 bin!

Peki nerede bu insanların atıkları?

Denizde!

-*-*-

Geçenlerde bir arkadaş, denizin çok fırtınalı olduğu bir gün, “bu fırtına çok iyi, tüm atıkları temizliyor” yorumunu yapmıştı!

Allah fırtına versin; denizlerimiz temiz kalsın!

Peki devlet?

Hükümet?

Onların işi başka!

-*-*-

Devlet, hangi devirde vatandaşına devlet olduğunu hissettirdi ki?

Sağlık mı verdi?

Eğitim mi verdi?

“Evet verdi” diyeceksiniz ve size “bitiremediğiniz hastaneleri, tamamlayamadığınız okul güçlendirme ihalelerini ha bir de konteynerden sınıfları” hatırlatacağım!

-*-*-

Her şeyiniz yalan!

Ve sahte!

Ve gösteriş maksatlı!

-*-*-

200 bin TL kokteyl parası harcayarak İstiklal Marşı ile açılış töreni düzenlediğiniz gümrükteki X ray cihazınız da aynı sizin gibi çıktı!

Hiç işe yaramıyor!

Elinde – belinde tabanca ile katil doluşuyor ülkeye!

-*-*-

Ve sapık!

Çocuğa tacizden hükümlü biri yakalanmış!

Ve 20 gün içinde ihraç edilecekmiş!

-*-*-

Ne mi yapmak lazım?

Kardeşim, KKTC adını verdiğiniz bu coğrafyanın Dingo’nun Ahırı veya Hanı olmadığını bilecek ve ona göre sınır siyaseti uygulayacaksınız!

-*-*-

Siyasi irademizin gasbı maksatlı vatandaşlıklarınızı geçtim; katili sapığı bir törenle karşılamadığınız kaldı!

-*-*-

Nereye kadar?

Evet!

Nereye kadar böyle devam edeceksiniz?

-*-*-

Sizin şarkı söylesin diye ülkeye ithal ettiğiniz rapçiniz bile hapçi çıktı kardeşim!

Öteki şarkıcılar da vergi kaçakçısı!

Sıkıysa vergi alın!

-*-*-

1974 sonrasına baktığınız zaman ve Güney taraf ile kendi tarafınızı kıyasladığınızda birazcık utanma duygusu hissediyor musunuz?

Birazcık?

-*-*-

Yoksa ambargolar ve izolasyonlar mı?

Sorumlusu Rum – Yunan ikilisi mi?

E siz ne işe yarıyorsunuz?

Size ambargo uygulanması, izole ediliyor olmanız yine sizin yenilginiz değil mi?

-*-*-

Evet!

Bir daha soruyorum; nereye kadar?

Bırakın en fazla 70 – 80 bin kişi kaldık; bari kalan ömrümüz huzurlu geçsin!

Masumları öldürmeyi onaylamak!

ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sokağa araçlı ve silahlı saldırı yapıldı, 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

-*-*-

Polis adı Shamsud Din Jabbar olarak açıklanan eski Amerikan askeri saldırganın "çok bilinçli" hareket ettiğini ve "yarattığı kargaşa ve hasarı oluşturmaya çok kararlı olduğunu" söyledi.

Jabbar’ın, aracında IŞİD Bayrağı taşıdığı da iddia edildi…

-*-*-

Jabbar’ın yaptığını onaylamak mümkün değil!

-*-*-

Ancak, Gazze’de masum çocukları, kadınları, yaşlıları öldürenleri onaylamak da mümkün değil!

Umut verici!

“PKK lideri” mi desem “Terör örgütü elebaşı” mı?

Efendim, Abdullah Öcalan’la ilgili gelişmeler, Türkiye’de iyi bir süreci işaret ediyor…

-*-*-

Yıllardır hep söylerim; Öcalan’ın bir şekilde serbest kalacağını ve siyasete bile gireceğini defalarca yazdım…

Bunun tarihsel süreçle açıklanabileceğini belirttim…

-*-*-

Türkiye’de yaklaşık 10 yıl önce denenen “barış süreci” yeniden deneniyor…

Ve bu denemenin başarılı olması dileğimdir…

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Türkiye’de Kürt sorununun bitirilmesi, ayakta alkışlanacak bir tavır olur…

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Ve akabinde, Avrupa Birliği yolunda ilerleyen, daha demokratik bir Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde de “yaratıcı” olması; acil beklentim olacaktır…

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Tüm kesimlere ciddi sorumluluk düşüyor…

Türkiye’de de, ilgili her yerde de…

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Bu arada Yunanistan, altı ay süreyle BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi…

İlk açıklamada, “Kıbrıs sorununun sürekli gündemde kalması için çaba harcanacağı” ifadesi dikkat çekici!

Ve tüm gelişmeler umut verici!

Fikri Ataoğlu’nun dikkatine!

Cyprus Mail gazetesinden bir haber…

Fikri Ataoğlu okusun diye…

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Efendim haber şu: İngiliz ziyaretçiler Kıbrıs turizminin rekor gelir elde etmesini sağladı… Güney’de Ekim ayında turizm geliri 407,9 milyon Euro'ya ulaştı.

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Kıbrıs İstatistik Servisi'ne göre, Kıbrıs'taki turizm geliri Ekim 2024'te 407,9 milyon avroya çıktı. Bu rakam, Ekim 2023'te kaydedilen 346,5 milyon avroya kıyasla yüzde 17,7 artış gösterdi.

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Ocak-Ekim 2024 döneminde turizm geliri, 2023 yılının aynı dönemindeki 2,8 milyar Euro'ya göre yüzde 6,5 artışla 2,9 milyar Euro'ya ulaştı.

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Bu büyüme, ziyaretçi başına artan harcamalar ve artan turist sayısıyla desteklendi.

Turistlerin kişi başına ortalama harcaması Ekim 2024'te, Ekim 2023'teki 812,95 avrodan yüzde 9,3 artışla 888,47 avroya ulaştı.

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İngiliz turistler, Ekim ayında gelenlerin yüzde 36,3'ünü oluşturarak Kıbrıs'ın en büyük turizm kaynağı olmaya devam etti.

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Ayrıca İngiliz ziyaretçiler günlük ortalama 114,99 Euro harcadı.

Yüzde 8,1 ile ikinci en büyük grup olan Polonyalı turistler günde 85,41 avro harcarken, yüzde 7,6'yı temsil eden Alman ziyaretçilerin günlük harcama ortalaması 109,22 avro oldu.

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İstatistik servisi son olarak Ekim ayında Kıbrıs'ı 459.106 turistin ziyaret ettiğini bildirdi.