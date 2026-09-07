267 kişilik listede adı olmayıp da  ölüsü bulunan veya aranan var mı?

Bu yazıyı yazarken, Filo Jet faciasında 14 kesinleşmiş ölüm ve 14 de kayıp vardı…

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Yaşamını yitirenleri ve arananları isim isim biliyoruz!

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Henüz ilk gün “ölenler ve kayıplar” diye bir liste açıklanmıştı!

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Şimdi, o 28 kayıp üzerinden istatistik her gün değişiyor!

İlk gün 8 ölü, 20 kayıp vardı!

7 Eylül 2026’da 14 ölü – 14 kayıp oldu!

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Son günlerde ortalıkta dolaşan çok rahatsız edici iddialar var!

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın açıklamalarına güveniyorum…

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İkisi de, “kayıp sayısı 28” toplam insan sayısı 267 dedi!

Yani ölenler ve arananların toplamı 28!

Kurtarılanlar 239!

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Spekülasyon yapmanın, sansasyonel haber yayınlamanın bir anlamı yok!

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Ayıptır ve bunu gazetecilik değildir!

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Ama Özgür Gazete’nin dün yazdıkları bence dikkatli bir şekilde okunmalı ve çok ciddiye alınmalıdır!

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Gemisi batan ilgili şirketin eski bir çalışanı “bazen yolcu kapasitesi şu kadar olmasına rağmen daha çok kişi aldığımız da oluyordu” gibisinden bir şey söyledi!

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Bu gemide de kayıtsız “fazladan” yolcu olabileceğini ileri sürdü!

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Yukarıda da dediğim gibi bu iddia rahatsız edici bir iddiadır ve tüm rahatsız edici iddiaların ortadan kaldırılması gerekiyor!

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Bunun için de gemideki yolcu listesi açıklanmalı!

Kimlikleri belirlenen yaşamını yitiren ve arananlar bu listede var mı?

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Diyeceksiniz ki o iş kolay, yeni bir liste hazırlamak zor değil!

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Mutlaka tarafsız, güvenilir bir denetim şart!

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Gerekirse, askeri kurtarma gemilerinin arama çalışmalarının görüntüleri şeffaf bir şekilde ve yayınlanmamak koşuluyla basına izlettirilmeli!

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Elbette derinlik çok fazla – daha sığ derinliklerden çıkarıldığı çok iyi bilinse de Dünya’da bu derinlikten çıkarılan başka gemi örneği var mı yok mu bilemiyorum!

Ama koskoca iki kurtarma gemisi, batığı tamamen su yüzeyine çıkaramaz mı?

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Bakın, tekrara girmek gibi olacak ancak gemide yaşamını yitiren artı kayıp ilan edilenlerin toplamı 28’dir!

Gemi kaza geçirdiğinde “Mürettebat artı yolcu toplamı” 267’dir!

239 kişi sağ kurtarılmıştır!

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Bilemedim!

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Bir daha sorayım;

267 kişilik listede adı olmayıp da ölüsü bulunan veya aranan oldu mu?

Almanların AfD’si ve KKTC’nin ilginç siyasi yapısı!

Almanya’da bir parti…

2013’te kuruldu…

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Adı “Alternative für Deutschland”, yani “Almanya için Alternatif”…

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Kısaca AfD olarak biliniyor…

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Almanya’da 6 Eylül Pazar günü Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yaklaşık yüzde 45 oyla birinci parti oldu.

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AfD nasıl bir partidir?

Almanya'nın Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV), Mayıs 2025'te AfD'yi “kesinleşmiş aşırı sağcı oluşum” olarak sınıflandırdı!

Yani bildiğiniz “faşist” bir parti!

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Siyasetini, yine bildiğiniz diğer Avrupalı faşistlerle aynı temelde belirliyor…

Açık İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı…

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Göç ve sığınmacı karşıtlığı – Türk düşmanlığı cabası!

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Alman ulusal kimliğinin korunması…

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İngiliz ırkçılar gibi bunlar da AB'ye ve Brüksel'e karşı eleştirel yaklaşım sergiliyor ve hatta iklim politikalarına karşı çıkıyorlar, çok katı güvenlik ve sınır politikalarını savunuyorlar!

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AfD'nin yükselişi elbette tek başına “Nazi Almanyası'na dönüş” anlamına gelmeyebilir ama tüm Avrupa’da bunun bir korkusu söz konusu!

Sütten ağzı yananlar, yoğurdu elbette üfleyerek tüketecek!

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AfD’yi değerlendirdiğimizde, bizim açımızdan iki ilginç konu var…

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KKTC’de bu partinin Almanya’daki eyalet seçimindeki zaferini “selamlayan” birkaç mesaj okudum…

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Selamlama derken, aşırı sağın başarısından mutluluk duyan birkaç kelle!

Neden mutlu oldular?

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Açık gerekçe, bu partinin AB karşıtı olması…

Çünkü bizdeki faşistler, AB’yi “KKTC’yi Türkiye’nin elinden alıp, Rumlara verecek öcü” olarak değerlendiriyor!

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Gelelim ikinci ilginç konuya…

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Bu parti aşırı Alman milliyetçisi ve çok ciddi ırkçı söylemleri var…

Ancak bu partinin birçok konudaki “yabancı düşmanlığını”, KKTC’de kendi kendine “solcu” unvanı vermiş bir yığın arkadaşımız da sergiliyor!

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KKTC gerçekten ilginç bir yer!

Başka yerde yaşayamam!

Norveç donanmasına ait KNM Helge Ingstad, 2018'de battı. İki ağır kaldırma gemisi bir arada çalıştı. Dört vincin toplam kaldırma kapasitesi 7 bin 300 tondu ve yaklaşık 5 bin 500 tonluk, 133 metre uzunluğundaki firkateyn tek parça halinde kaldırıldı. Evet, derinlik 550 metre değildi ama…