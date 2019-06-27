ZEMBİL (!)



Hristofyas’ın mezarına, doğduğu köy Digoma’dan bir avuç toprak götürmüş, meslektaşım Fatma Kişmir.

Yeni kuşaklar Digomo’yu bilmez.

“Dikmen” yazıyor şimdi.

Öyle ya “pis” Bulgar köy isimlerini değişirken, “tertemiz” Türk bu işi evrensel bir etikle yapmıştır (!)

Onca hükümet gelmiş geçmiş, kimseler de en azından “eski isimleri” o tabelaların altına kazıyamamıştır.

Tabelalar “kutsaldır."

* * *

Kendi toprağına gidemedi, toprağı, mezarına geldi.

Peki mesajı üzerine alan oldu mu?

Çok az insan umursuyor bu meseleyi.

“Bu insanları kovduk” diyen yok.

Güya mülkiyet kutsaldır (!)

* * *

Artık içselleştirdik: Hepsi bizim!

Maraş’a gelince, işte o durumda “fabrika ayarlarımız” biraz şaştı.

Kapalı Maraş’ta malın “ilk sahibi”ni arıyoruz şimdi! Barikattan dışarı çıktıktan ve “Açık Maraş”a geldikten sonra, yine film geriye sarıyor.

Girne’ye doğru uzandık mı işin rengi iyiden iyiye değişiyor.

Orada “son sahibi” önemli!

* * *

Dikkatimi çekti, Hristofyas’ın tabutunda yalnızca Kıbrıs bayrağı vardı.

Miting gibi cenazeydi.

Tek bir Yunanistan bayrağı yoktu.

Üstelik Yunanlı Başbakan da ordaydı.

Üşenmedim, arşive girdim, baktım, Hristofyas’ın en yakın yoldaşı Özker Özgür’ü nasıl uğurlamışız diye...

Elbette, KKTC ve Türkiye bayrakları sarılmış bir tabutla (!)

Özker Hoca’nın söz hakkı olsaydı, herhalde bunu reddederdi.

Öyle sanırım ailenin de tercihi değildi, muhtemelen, Meclis’in “cenaze protokolü” böyle yazıldı.

Kurallar “kutsallar”a göre yazılır!

* *

Bir “bayrak seviciliği” vardır, bizde...

Dağda ağaç yok, bayrak vardır.

Girne “beton”dan görünmez, “lağım”dan yüzülmez olmuştur ama dağ, tepe, bina bayraklar dalgalanır.

Lefkoşa’nın tam da güneyden geliş yoluna, onlarca bayrak dalgalanabilsin diye “Sivil Savunma” şube açmıştır.

Bayrak asmak için bina yapan yüksek akıl, örneğin, Maraş’ta 12 tiyatroyu çürütmüş, geride bıraktığımız 45 senede “tiyatro olarak projelendirilmiş” tek bir binayı dahi bitirememiştir.

* * *

Hristofyas uğurlanırken, tabutunun üzerindeki o tek bayrağı bir Kıbrıslı Türk çizmiştir.

Dağdaki mı dediniz?

O “zembille” gelmiştir!





