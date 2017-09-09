YENİ BİR DERGİ, YENİ BİR SOLUK

Editörlüğünü Emrah Öztürk, Ruhsan İskifoğlu ve Fatoş Avcısoyu Ruso'nun yaptığı üç aylık Edebiyat ve Eleştiri Dergisi UÇSUZ, Çarşamba Işık Kitabevi Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu.

Şair Senem Gokel’in kapak tasarımı ve diğer görsellerle zenginleştirdiği derginin ilk sayısında, Fatma Haklıgil Akilhoca, Tamer Öncül, Ruhsan Iskifoğlu, Niels Hav, Kushal Poddar, Vasilka Hadjipapa şiirleriyle; Ceyhan Özyıldız, Burcu Yılmaz, Emrah Öztürk, Fatma Akilhoca , Onur Akyıl’ın ürünleri var.

“Edebiyat ve Eleştiri” sayfalarında Hülya Soyşekerci “Eleştirel Denemenin Hümanist Ustası Vedat Günyol”; Onur Aykıl, “Başlığının Ne Olması Gerektiğine Karar Veremediğim Bir Yazı”; Ahmet Yıkık, “Eleştiri Üstüne Düşünceler” başlıklı yazılar yer alırken; “Edebiyat ve Cinsellik” dosyasında Nil Sakman, Pervin Yiğit, , Gürgenc Korkmazel, Hakan Karahasan’ın yazıları var.

Fatma Akilhoca, Ceyhan Özyıldız, Onur Aykıl, Emrah Öztürk ve Burcu Yılamz’ın öykülerini takip eden sayfalarda İlhan Durusel ile yapılan söyleşiyi bulabilirsiniz.

Ruhsan İskifoğlu’nun Neils Hav ve Kushal Poddar’dan yaptığı çeviri şiirler ile Metin Cengiz, Ahmet Yıkık, Fatoş Avcısoyu Ruso’nun “İnceleme yazıları” da diğer ürünler..

Yazar dökümü ve incelenen konuların ağırlığının bu coğrafyadan uzaklara düşmesi, zenginlik adına yerinde olsa da; ilk sayının Kıbrıs Türk edebiyatına teğet geçmesi kimi soru işaretlerini doğuracaktır kanımca…

Bu durumu “ilk sayının heyecanına” verelim ve gelecek sayıları merakla bekleyelim…

“Edebiyat ve Eleştiri Dergisi” ibaresi iddialı bir çıkışı muştuluyor… Umarım edebiyatımız adına yeni bir soluk olan “Uçsuz” bu ibarenin altında ezilmez ve yeni ufuklara yelken açmamıza zemin hazırlar…

IŞIK KİTABEVİ 30. KİTAP FUARI 4 - 15 Eylül 2017 “UMUTLA İNATLA ÇOĞALMAK”

(Kalan Etkinlikler)

9 Eylül Cumartesi PANEL: HAK ARAYIŞLARI Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Derneği) Doğuş Derya (Fema) Öncel Polili (İnsan Hakları Vakfı) Faika Paşa (Mülteci Hakları Derneği)

10 Eylül Pazar PANEL: Kıbrıslı Türklerin Yurdu Neresidir? Çoğalmak mı Daralmak mı? Niyazi Kızılyürek, Tufan Erhürman, Hakkı Yücel

11 Eylül Pazartesi PANEL: POPÜLİZME KARŞI DİRENMEK (Avrupa, Ortadoğu, Kıbrıs) Konuşmacılar: Nur Köprülü, Sait Aksın, Mustafa Ongün Moderatör: Fatma Güven Lisaniler

12 Eylül Salı PANEL: ZAİM SİNEMASI; “Gül ve Ekmek” Konuşmacılar: Derviş Zaim, Cihat Arınç Moderatör:Pembe Behçetoğulları

13 Eylül Çarşamba DİRENEREK ÇOĞALMAK Birol Karaman (Girne İnsiyatifi), Okan Dağlı (Mağusa İnsiyatifi) Teoman Oktay (Lefke Platformu), Bahadır Mahmutoğlu (Esnaf ve Zanaatkarlar Odası)

14 Eylül Perşembe PANEL: Edebiyat ve Çoğalmak Konuşmacılar: Halil Karapaşaoğlu, Ahmet Yıkık, Ceyhan Özyıldız Moderatör: Fatoş Avcısoyu Ruso

15 Eylül Cuma PANEL: Her Şeye Rağmen Birlikte Durmak Sami Özuslu (K.T. Gazeteciler Birliği), Yorgos Paraskos (Kıbrıs Gazeteciler Sendikası) Ali Kişmir (Basın Sen) Düzenleyen: K.T.Gazeteciler Birliği

** Yer: Gençlik Merkezi - Kızılbaş Kilisesi

** Fuar her gün 09:00 - 13:00 ve 17:00 - 24:00 saatleri arasında açık olacaktır. ( Pazar günü 17:00 - 24.00)

** Tüm kitaplar %10 indirimli satılacaktır.

** Tüm Etkinlikler saat 20:30’da başlayacaktır.