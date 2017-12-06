UBP’de OPERASYON bitmedi!

Ulusal Birlik Partisi’nde özellikle hemen her seçim ve kurultay dönemlerinde yaşanan ‘iç hesaplaşma’ sürüyor…

Özellikle Ahmet Kaşif, Tahsin Ertuğruloğlu, Kemal Dürüst ve İzlem Gürçağ’a karşı başlatılan ‘operasyon’la UBP Kulisleri çalkalanıyor…

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ‘parti içi çatışmayı’ engellemek ve bazı dengeleri korumak adına 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay’ı kontenjan adayı göstermesine karşın, Eroğlu’nun parti içinde bir zamanlar ‘belirleyici’ olan ancak şimdilerde de ‘etkili’ operasyonunu sürdürdüğü de konuşulanlar arasında…

Milletvekili adayı belirleme sürecinde kendini oldukça hissettiren operasyon, Ocak 2018 seçimi sonuçlarına da yansıyacağa benziyor.

Eroğlu merkezli operasyon…

Eroğlu merkezli yürütüldüğü ifade edilen operasyon, özellikle Güzelyurt’ta, UBP’nin ‘en pasif’ isimlerinden olan Ali Pilli’nin aday sıralamasında Kemal Dürüst’ü geride bırakarak birinci çıkmasıyla kendini göstermişti. Çünkü Eroğlu ekibi Ali Pilli’ye çalışmış, Dürüst’ü geride bırakmak istemişti. Keza öyle oldu!.. Dürüst bakanlık makamına rağmen sıralamada ikinci, Ali Pilli en pasif vekil durumuna rağmen birinci geldi.

Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Derviş Eroğlu’nun yıllara dayanan ‘sürtüşmesi’ ise en bilinen, hatta zaman zaman deprem yaratan nitelikte…

İsmi özellikle Ercan havaalanıyla ilgili rüşvet iddiaları ve ihalesiz hizmet alımları nedeniyle de çok yıpranan Ertuğruloğlu ile ilgili operasyon da aday sıralamasında kendini göstermiş, Ertuğruloğlu ancak dokuzuncu sırada kendine yer bulabilmişti.

Tahsin Ertuğruloğlu’yla ilgili operasyonun, Ocak 2018 seçimlerine yönelik çok sert sürdüğü de kulislerde konuşulanlar arasında…

UBP’nin çalışkan vekillerinden İzlem Gürçağ’a yönelik girişim de, adaylık döneminde kendini hissettirenlerden…

Seçimden dördüncü sıradan çıkan ancak kontenjan adaylarının da eklenmesi ile altıncı sıraya yerleşen İzlem Gürçağ’ı sandıkta bırakmak adına güçlü bir operasyon olduğu da dillendiriliyor…

Gürçağ’ın, özellikle ‘KARMA’ oya güvendiği de konuşulanlar arasında…

18 Kasım’da gerçekleşen seçim sonrası Mağusa listesinde onuncu sıraya yerleşen Ahmet Kaşif’in de işinin zor olduğu belirtiliyor…

Berova’ya Eroğlu desteği…

Demokrat Parti’nin Ulusal Birlik Partisi’ne son transferi Özdemir Berova’nın Demokrat Parti’deyken bile ‘Aşırı Eroğlucu’ bulunduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Eroğlu’na destek için de çok çalıştığı ve ‘baskıcı’ olduğu söylenenler arasındaydı…

Şimdi UBP Adayı olarak seçim çalışmalarını yürüten Özdemir Berova’nın, UBP’nin ‘Onursal Başkanı’ Derviş Eroğlu ile çok yakın temasta olduğu belirtiliyor…

Özdemir Berova’nın, bizzat Derviş Eroğlu’nun arabası ile SEÇİM GEZİLERİ yaptığı da elde edilen bilgiler arasında…

TV programına çıkmak için ‘para teklif eden’ adaylar!

Seçim propaganda dönemlerinde seçmene ulaşmada en etkili yollardan biri de kuşkusuz televizyon programları…

Nitekim, adaylar da bugünlerde adeta bir kanaldan çıkıp diğerine giderek hem kendilerinin, hem de partilerinin propagandasını yapma telaşında…

Genç TV’nin başarılı program yapımcısı Baykan Gürses Özdağ’ın ifade ettikleri ise ürkütücü nitelikte…

Baykan Gürses Özdağ’ın ‘bazı adayların televizyon programına katılmak için ücret teklif ettiği’ne ilişkin açıklaması, bu ‘bazı adayların’ milletvekilleri seçilmeleri durumunda neler yapabileceğine ilişkin ipucu da veriyor.

Baykan Gürses Özdağ’ın sosyal medyada yer alan ifadeleri şöyle:

“TV Programlarına katılmak için ücret ödemek isteyen BAZI sevgili adaylar, yıllardır yaptığım hiçbir yayında bu ve benzeri konuların bahsi bile olmamışken bu andan itibaren de söz konusu olmayacağını söylemek isterim. Bu konuda yapılacak teklifleri kendime hakaret saydığımı sizlerle paylaşmak isterim. Sevgilerimle, şimdiden bol şanslar”

Denktaş’tan Gezici’ye yanıt:

“BİRİNCİ PARTİ ÇIKARMAK İÇİN 500 BİN İSTEDİ!”

Gezici Araştırma Şirketi’nin dün açıklanan anketi sonuçlarında Ocak 2018 seçimlerinde barajı geçemeyeceği sonucu belirtilen Demokrat Parti, hazırladığı video ile Gezici’ye yanıt, kamuoyuna ‘barajları yıkacağız’ mesajı verdi.

Demokrat Parti Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Gezici’nin Demokrat Parti’yi ‘Birinci parti’ çıkarmak için seçimlere kadar ödemek üzere 500 bin TL istediğini de açıkladı.

“Etrafımızda bir oyun oynanıyor, yok barajda kalacaklar, yok barajı geçemeyecekler diye” şeklinde konuşan Denktaş, ‘anketçilerin aldığı paraya göre DP’nin oranın daha düşük çıktığını ancak her seçimde de barajları yıkıp geçtiklerini ifade etti.

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Vallahi benden 500 bin TL istediydi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra, yapılacak seçimlere kadar bunu peyder pey ödeyip beni birinci parti çıkaracaktı. Ben de dedim ki kusura bakma bende o kadar para yok”.

Gezici ‘dış güçler itibarsızlaştırmak istiyor’ dedi

Gezici, gerek kamuoyu, gerekse de partiler ve medya tarafından eleştirilen ve güvenilir bulunmayan anket çalışması ile ilgili açıklama yaptı, kendisini ‘itibarsızlaştırmaya çalışan dış güçlere’ işaret etti.

Kamuoyu Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin açıklaması şöyle:

"Gezici araştırmayı itibarsızlaştırmak isteyen güçler yine devreye girdi!! Şimdiki iddiaları 8 kişilik anketörle sahaya çıktığımızı söylüyor nasıl anketi yapmışız... Videolarda açık net kaç kişi çalıştı, otel yetkilileriyle de gidin konuşun veya arayın konuşun otelle!

120 kişi çalıştı üç günde! Eğitim salonları 3 farklı periyotta yaparak özel araçlarla sahaya çıkardık!! Kim hangi araştırma şirketi böyle dürüst çalışıyor? Her bir anketörüm 18-50 arası anket yaptı bir günde matematiksel olarak hesaplayın..

Bu iddiaları söyleyen adamlar 2015 de yine devredeydi! Bu kişi ve kişiler aynı zamanda bu kişileri kamuoyuna çıkaranlar halkın gözünde bizleri itibarsızlaştırmak ve aynı zamanda ülkenin siyasi sonuçları değiştirmek için darbe planlıyorlar.. Bu kişiler geçmişte Sn. Mustafa Akıncı içinde yüzde 2-5-6 arası oy alacak diyorlardı!! Bu halk ve kamuoyu bu adamları unuttu mu? Gezici Araştırma gerçekleri söyleyen tek araştırma şirketiydi! Tekrar ediyorum KKTC’deki siyasi sonuçların bu şekilde çıkacağından korkan dış güçler sonuçlardan memnun değil!.."