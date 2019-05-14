UBP-HP kurar kurmasına da… Peki 2020?

KULİS / GAYRI RESMİ TEMASLAR

HP'nin hükümetten kaçması ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından hemen hemen herkes "UBP-HP hükümeti kurulacak" dese de ortada henüz bir hükümet yok.

Siyasi kulislerde ısrarla doğrudan bir UBP-HP temasının olmadığını dillendiriyor.

Elbette "aracılar" gidip gelmiş, bu kesin.

Ancak bu aracılar başkanlar adına resmi bir görüşme mi sürdürdüler, yoksa nabzı kendilerine göre mi kokladılar, burası muamma.

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Peki UBP cephesi.

Kimileri kabine açıklıyor, bazı internet sitelerinde gördüm.

İsim isim, bakanlık bakanlık.

Benim bildiğim Ersin Tatar, eğer bir listesi varsa bunu sadece kendisi biliyor.

Elbette Tatar'ın yakın çevresine bakarak bir liste hazırlayabilirsiniz, çok kolay!

Kimisi tutar, kimisi tutmaz böyle bir kabine listesinin…

Ancak eğer olayın doğruluğunu- gerçekliğini yazmak isterseniz, net olan sadece şu: Hiçbir şey net değil. Net olan sadece karşılıklı "olur kurabiliriz" tavrı.

UBP açısından durum çok rahat.

Her şartta erken seçime yönelik rahat bir tavır sergiliyor UBP liderliği, "isterseniz gidelim" diyorlar.

Burada rahat olmaması gereken parti HP.

Zira hükümeti bozduğu için en fazla eleştirilen parti HP.

Gerekçeleri inandırıcı bulunmayan parti HP.

Türkiye ile gitti görüştü, UBP'ye yeşil ışık yaktı denilen parti HP.

Zaten bunları kendileri de gördükleri için erken seçim gibi bir opsiyona şu anda en uzak parti de HP.

Çünkü anketlerde, sosyal medyada ve halk sohbetlerinde oylarının yarı yarıya düştüğü çok ne görülüyor.

Bu nedenle aslında HP, UBP'ye muhtaç.

Kurarlar mı? Kimileri perde gerisinde bu işin bittiğini dillendiriyor.

Pek tabii siyasal liderlikler "olur" demiştir, bunu basın açıklamalarından bile görebiliyoruz.

HP'nin hükümetten çekilmeden önce hem kamuoyuna verdiği mesajlarda hem de UBP'ye aracılar aracılığıyla gönderdiği mesajlarda "olur" dediğine yönelik ciddi bilgiler var.

Ancak bu "olurun" altı doldurulacak şimdi.

Becerirler mi? Becermeleri kendileri açısından elzem.

Bir yol kazası olur mu? Kimileri bunu düşük ihtimal görse de pek tabii olabilir.

Önceki gün HP Genel Sekreteri Yenal Senin'in "UBP'den Özgürgün ve Çaluda kabinede olmaz" mealindeki sözlerine UBP Lefke İlçesi'nden gelen tepki buna bir örnek gösterilebilir.

Bu restleşmeler sürer ve iki parti arasındaki gerginlik devam ederse bir kaza da mümkün tabii.

UBP liderliği bu konuda daha sessiz ve sakin davranıyor, koalisyonu şartlara bağlamıyor.

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Ersin Tatar'ın önünde 2020 Nisan'ın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasa erken seçeneğinin çok güçlü bir opsiyon olarak durduğunu da söylemek mümkün.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle UBP erken seçime sıcak bakmıyor.

Kısacası, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasa UBP kesinlikle erken seçime onay verirdi.

Özün özü; Cumhurbaşkanlığı seçimi UBP'yi bir koalisyona itiyor ve bu koalisyon seçenekleri de belli.

Ya UBP-HP… Ki en çok dillendirilen, kimilerine göre "perde gerisinde anlaştılar" denilen seçenek.

Ya UBP-CTP… Ki buna CTP şimdiden kapıları kapamış görünüyor.

Ya da UBP-DP-YDP… En uzak ihtimallerden olsa da HP'nin tavrına bakıyor.

Ben zoraki UBP-HP koalisyonunun kurulacağını düşünenlerdenim.

Ancak çok uzun ömürlü olacağını da düşünmüyorum.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim sonucu bu koalisyona ömür biçebilecek güçte bir siyasi gelişme olacaktır.

Ne mi olur? İnanın bu sorunun cevabını kimse ama kimse bilmiyor.

UBP, HP ile koalisyon kurar belki ama 2020 Nisan'ındaki sarsıntının şiddeti bizi nereye götürür işte onu kimse kestiremiyor.

Belirsizlik de, partileri bazı istemedikleri şeyler yapmaya zorlayan da bu.

Özün özü, hükümetin bozanlar ve senaryoyu yazanların kısa planı 2020'ye kadar yazılmış.

İlerisini onlar da göremiyor, durum bu.