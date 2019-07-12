Türkiye ‘yurt içi’ Kıbrıs ‘yurt dışı’

Önemli bir barikat ortadan kalktı.

İletişim çağında, dünyayla konuşurken, Kıbrıs’ın içinde mobil telefonların “küs kalması” kabul edilemezdi.

İnsani bir ihtiyaca kavuştuk.

* * *

Peki bu ideal mi?

Asla!

Çünkü “bölünmüş” bir anlayış üzerinden “iki yabancı” gibi birleştik.

Bunu görebilmeliyiz.

Avrupa Birliği ülkesi içindeki iki farklı ülke gibi dahi değil!

Bir Afrika ülkesi ile bir Avrupa ülkesi gibi “mobil birleşme” yaşadık.

Yeniden söylüyorum, önemli bir adımdır çünkü insani bir ihtiyaç ortadan kalkmıştır.

Ancak “federal” bir kültürle değil “ayrılıkçı” bir yaklaşım için “çözüm” üretebildik.

Bu acıdır.

* * *

Daha acısı konuşma ücretleridir.

“Yurt Dışı Paketi”ni dakikası 30 kuruşa satan operatör, adanın güneyi için 4.2 TL fiyat açıkladı.

Yine yurt dışı görüşmelerini dakikası 1.4 TL’ye yaptıran bir diğer operatör güney için 4 TL fiyat biçti.

Bu nasıl olur?

Roaming ücreti varsa, ikisinde de var, yoksa yok.

Üstelik “vergi indirimi” de yapıldı.

Düşünsenize Fransa’dan Lefkoşa’ya 30 kuruşa konuşacaksınız ama Lefkoşa’dan Lefkoşa’ya 4 liraya.

Ankara’dan Lefkoşa’ya “yurt içi” konuşacaksınız, Larnaka’dan İskele’ye “yurt dışı.”

Kıbrıslı Rum Girne’den Limasol’u 1.5 liraya arayacak, Kıbrıslı Türk ise Limasol’dan Girne’yi 4 TL’ye.

* * *

Evet, çok önemli ve yaşamsal bir adım atıldı ve bunu görüyorum.

Ama sevinirken “kör” de değilim ve şuna isyan ediyorum.

Türkiye’nin “yurt içi”... Kıbrıs’ın “yurt dışı” kabul edildiği bir “mobil birleşme” yaşadık. Birleşirken “bölündük” yine...

Yetmedi, sömürüldük de!

* * *

Avrupa Birliği’nde “roaming” yani uluslararası dolaşım ücreti kaldırılmıştır.

Cebimizde Avrupa pasaportuyla, yine Avrupa’nın dışında kaldık!

Peki şimdi de “Alo” diyerek, konuşa konuşa mı bölüneceğiz?

Elbette hayır!

Umarım nice barikatlar daha ortak bir düşle yıkacağız.