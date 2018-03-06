Tufan Erhürman başarır mı?

4’lü koalisyon hükümeti şu sıralar toplumun ilgisini çekiyor.

Toplum her kademesinde haklı beklentiler var.

Bunu kamusal alanda bizzat görebiliyorsunuz.

Herhangi bir sohbette konu dönüp dolaşıp ‘hükümete’ geliyor.

Hükümet programları çok da bağlayıcı olmasa da 4’lü koalisyon için yazılan metnin laf ola yazılmadığını anlamak için okumanız gerekiyor.

Sorunların tespiti ve çözüm yolları bilerek ve isteyerek seçilmiş.

Memleketin dikkat çeken sorunlarının başında gelenler programda da kendini iyiden iyiye hissettirmiş.

Yurttaşlık, adalet, dini baskıların bir sonucu olarak laiklik sorunu, ekonomideki çarkların dönmeyişi ve kamudaki sorunlar programda altı çizilen meseleler.

Hükümetin ‘yazılı’ kısmı tamam anlayacağınız, 10 üzerinden 10.

Şimdi beklenen bu ‘yazılı’ maddeciklerin tek tek hayata geçmesi.

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Elbette realitede de toplumun beklentisi yüksek.

Ancak temkinli bir de iyimserlik var.

“Dur bakalım ne olacak” mealinde izliyor süreci herkes.

Bu hükümetin görevi elbette hem bir icraat hükümeti olması hem de toplumu dönüştürecek bir devinim yakalamasıdır.

Pek tabii ‘4 senede toplumu dönüştürecekler’ beklentisi kimsede yok ama iyiye doğru bir ivme yakalanmasını beklemek herkesin hakkı, en çok da CTP-HP-TDP üyelerinin!

Zira bu güne kadar verilen mücadele çok daha iyi bir toplum-ülke yaratmak için değil miydi?

Burada karşılıklı bir beklenti var anlayacağınız.

Hem partiler hem de toplum bir birinden dönüşüm talep eder noktada.

Şimdi arada buluşacaklar!

Böylesi bir adım atma arifesinde olan toplum ve yönetenlere ek bir aktör daha var hiç kuşkusuz!

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti!

Normal bir ülkede yaşasak ve değişim dönüşüm talebiyle bir iktidar göreve gelse iki aktörden bahsederdik hiç kuşkusuz, toplum ve yönetenler!

Ancak bizde değişmez bir ortak daha var, Yardım Heyeti!

Yardım Heyeti bu dönüşümün neresinde olacaktır?

İletişim çağındayız, iki bakan bir odada buluşsa gazetecilerin haberi olur, o derece hızlı bir enformasyon var şimdilerde…

Bu nedenle kimin ne düşündüğü, kimin ne yapmaya çalıştığını anlamak artık çok da zor değil.

TC Yardım Heyeti, ya da TC Elçiliği toplumla yönetenlerin dönüşüm adımında beklentinin tersine bir duruş sergilerse bu çok net ortaya çıkar.

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