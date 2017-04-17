‘TEK ADAM’ var, ‘TEK TÜRKİYE’ YOK

“Kaç Türkiye var” sorusu yeni değil!

Çok “darbelendi” Anadolu, senelerce...

Genelde “askeri vesayet” ağır basardı.

Bir “derin Türkiye” vardı, bir de “görünen.”

Ve derken "apoletli vesayet"ten kurtulduğuna sevinenler, doluya tutuldu.

* * *

“Parlamenter” sisteme son verdi, Türkiye!

“Başkanlık Sistemi” başlayacak, yakında...

Bildik sistemlerden biraz farklı...

Hani “başkan” var, gerisi yok gibi...

İşin aslı, epeyce bir zamandır Türkiye'de "parlamenter sistem" falan da yoktu.

* * *

Referandumun ardından, "iki farklı Türkiye" çıktı ortaya...

Belki üç... Ve hatta daha çok Türkiye!..

* * *

“Mühürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarflar da geçerli kabul edilecek” denen şeffaf bir referandum sonrası (!)

"Ah” dedim kendime, “orada ne varsa, burada da olacaksa, hâlâ...”

* * *

Kültürel ya da etnik kimlikler üzerinden okuduğunuz zaman bir başka Türkiye var...

Kürtler çok ezici bir çoğunlukla 'Hayır' demişler örneğin.

Üstelik genel başkanları içeri tıkılmış, buldozer gibi geçilmişken üzerlerinden..

CHP yine kıyı boyunca yüzmüş... Milliyetçi Halk Partisi’nin varlığı ya da yokluğu pek hissedilmemiş...

Modern yaşam tarzı yoğunlaştıkça, Erdoğan'a başkaldırı artmış... “İç”e kapandıkça, gelir azaldıkça ve

çok daha muhafazakar oylara baktıkça, Erdoğan'a “Evet” patlamış!

Öyle ya da böyle, “Türkiye’nin yarısı benim” demiş, Erdoğan...

Tümüne konmuş!

* * *

İşin aslı Anayasa'yı oylamadı Türkiye...

Erdoğan'la "tamam mı, devam mı" demek için sandığa gitti...

“Sistem” üzerinden konuşulmadı süreç...

Ne demokrasi, ne özgürlükler tartışıldı...

Ve öyle görünüyor ki, “erken seçim” kartları açılacak yakında...

Bakalım tüm bunların gölgesi Kıbrıs’a nasıl düşecek? Üstelik, adanın TC seçmeni “hayır” demişken bu düzene...

“Kraldan çok kralcılar” ne yapacak acaba şimdi, buralarda!

* * *

Edirne F Tipi Cezaevi Sandığı'ndan 123 "Hayır" çıktı, 12 "evet"...

HDP Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da "tutuklu" bulunduğu yerdi, burası...

Bir Türkiye de bu işte!

Fikir ve bilim insanı, gazeteci-yazar, Ahmet ve Mehmet Altan'lar hakkında üç kez "müebbet" istenen ülke!