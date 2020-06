Son günlerin en çok konuşulan konusu malum… ‘Özel Jet’…’Özel Konuklar’… ‘Özel İzinliler’…

Daha taa başından itibaren her şey ama her şey tam bir skandal. Ülkeye girişleri de, neden geldikleri de, ne yaptıkları da, gidişleri de v.s. v.s. v.s.

***

Biz hiçbir zaman bir İsveç, bir İsviçre bir Finlandiya gibi olmadık, olmayacağız da. Daha doğrusu olamayacağız da… Ama hiç düşündünüz mü ? Benzeri bir olay, mesela İsviçre’de olsaydı neler olurdu ?

Ben düşündüm… Düşündükçe de aptallaştım… Sonunda da gülmeye başladım kendi kendime. “Kafanı nelerle yoruyorsun ?” diyerek.

***

Bu olayla, halkını, sürekli aptal yerine koyan ülkeler listesinde en üst sıradaki yerimizi aldık maşallah.

Önce kabul edin beyler… Olay baştan sona bir skandal. Olup bitenlerin sorumluluğunu bir veya iki Bakan’a bağlayarak işin içinden sıyrılmaya çalışmanıza, size oy verenler bile gülüyor.

Kıbrıs Politikamız Var mı ?

Herhangi bir vatandaş değil Başbakan Ersin Tatar sordu bu soruyu.

Şimdi, yaşınız kaç isterse olsun, oturun ve cevabını vermeye çalışın… Var mı bir cevabımız ? Ve sıralamaya başlayın kafanızda oluşan soruları.

Bizim, KKTC (!) olarak Kıbrıs Politikamız var mı ? Nedir ?

TC’nin bir Kıbrıs Politikası var mı ? Nedir ?

Hükümetimizin bir Kıbrıs Politikası var mı ? Nedir ?

Başbakanımızın bir Kıbrıs Politikası var mı ? Nedir ?

Seçmenimizin, vatandaşlarımızın bir Kıbrıs Politikası var mı ? Nedir ?

***

Ben 70 yaşındayım. 70 yılımın 60’ı kaoslar içinde geçti. Yıllardır bu soruya düzgün ve içi dolu dolu bir cevap veremedim hala da veremiyorum. Birisi çıkıp “Budur….” dese de öğrensek bari.

Ben de yazdım… ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’

‘Kitap’ olarak düşünmemiştim ama arkadaşların ısrarları üzerine, sonunda “Neden olmasın ?” dedim. Ve sonunda işte benim de bir kitabım var artık.

Adı ne olmalı diye düşündüm uzunca bir süre. Sonunda ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ koymaya karar verdim. Öyle ya… Anılarımı, hissettiklerimi, düşündüklerimi anlattığım yıllar, çook uzun yıllar önceydi. Masal gibi de gelebilirdi bazı okuyanlara.

Hiçbir iddiam yok. Bir edebi eser yaratmak olmadı hedefim… Ne ün, ne de para kazanmaktır amacım. İçimi yazıya döktüm, boşalmaya çalıştım birazcık. Ve anılarımı, merak edecek olanlarla paylaştım sadece.

Sokak Ağzı

“Vaka yok ama ben gene de tedbiri elden bırakmayalım diyorum. Hele hele hava ve deniz ulaşımı serbest bırakılınca.” (Nermin- Lefkoşa)

***

“Şimdi particilik zamanı değil. Şimdi dünyayı saran bir beladan kurtulmanın yollarını ortak çalışmalarla bulma zamanı. Allah aşkına bırakın siyasi partileri bir kenara.” (Mustafa K.-Girne)

***

“İktidarda hangi parti olursa olsundu, bu durum karşısında panik yapardı. Tehlike sadece KKTC’de değil ki. Tüm dünya çalkalanıyor.” (Murat C.Kerem)

***

“Bir siyasimiz jet krizi basit bir olaymış dedi. Bu açıklama ile bakış açınızı ortalara döktünüz sayın vekil. Ne söylediğinizin farkında mısınız ? (Doğa-Lefkoşa)

***

“Kendi insanına paralı test, TC’den gelecek olanlara beleş test. Bu nasıl iş ? Bu nasıl mantık ? Anlayan biri varsa anlatsın da biz zavallılar da anlayalım.” (M.L.Çar)

***

“Sıcaklar geliyor be insanlar. Lütfen dikkat. Yeni orman yangınlarına sebep olmayalım. Sigaranı atma, ormanda ateş yakma. Dikkatli ol.” (Nesrin-Girne)

Anlayana

“Tarih, üzerinde uzlaşılan yalanlar kümesidir.” (Napoleon Bonaparte)