SEÇİM SONRASI 1 KURULTAY VAR

7 Ocak erken genel seçimlerine kısa süre kala olası sonuçlara ilişkin daha net bir tablo gözlemlemek mümkün.

Mesela bu seçimden sonra çok büyük olasılıkla UBP’de olağanüstü kurultay sürecine girilecek. Zira Hüseyin Özgürgün seçimi çoktan kaybetti.

Bırakın “Birinci parti çıkmazsak istifa ederim” sözlerini…

UBP’nin birinci parti çıkma olasılığı az da olsa var hala, ama Özgürgün’ün milletvekili seçilme ihtimali bundan çok daha az!

Özgürgün için ‘en iyi senaryo’ ise şu: Seçilecek, ama en alt sıralarda!..

Bunu muhalifler değil, yılların UBP’lileri söylüyor.

Banka hesapları ve mal varlığı konusunda hala kamuoyuna açıklama yap(a)mayan Özgürgün’ü sadece sıradaki vatandaş değil, partilileri de gözden çıkardı.

Dolayısıyla 8 Ocak günü Özgürgün istifa ederse şaşırmayın.

* * *

Bakmayın siz öyle parti toplantılarında el ele tutuştuklarına…

UBP’nin ‘ruhani lideri’ Derviş Eroğlu, elini havaya kaldırdığı Özgürgün’ün o koltuktan kalkması için en çok çaba sarf edenlerin başında geliyor.

Özgürgün de muhtemelen bunu biliyor, seziyor, ama Eroğlu’nu karşısına almak yerine ‘yanındaymış’ gibi davranmak işine geliyor.

Oysa Hüseyin Özgürgün seçimi erkene alırken, kafasında 2020’de ‘Cumhurbaşkanı adayı’ olmayı bile koymuştu.

Etrafındaki ‘akıl hocaları’nın da teşvikiyle olsa gerek, ‘sağın lideri’ olabileceğini zannetmişti.

DP’yi sandıkta bırakmak, sağ kulvarda tek başına yürümek ve 2 yıl sonra da Saray için yarışmak niyetindeydi.

Kim bilir, belki de bunu başaracak, aday olabilecekti.

Ama öyle hatalar yaptı ki, UBP’de ‘İkinci Eroğlu’ yerine ‘İkinci Küçük’ olmayı adeta kendi eliyle hazırladı.

* * *

Özgürgün’ü sadece Eroğlu değil, partisinden aday olan birçok milletvekili de istemiyor.

Zaten adaylar –kelimenin tam anlamıyla- kendi canlarını kurtarmakla meşguller. Bireysellik hat safhaya ulaştı. Birçok aday panik içinde, ne yapacağını şaşırdı. ‘Yeni yurttaşlar’a sms atarak ‘ben buradayım’ diyen Tahsin Ertuğruloğlu gibi mesela…

En büyük paniği yine Hüseyin Özgürgün yaşıyor tabii… Her bakımdan köşeye sıkıştı ya, can havliyle bir şeyler yapayım derken sürekli göz çıkarıyor, baş yarıyor.

Elbette kendi başını!..

‘Elektriği üç kat ucuzlatmak’tan söz ederek, vatandaşın yarasına tuz-biber basıyor.

Kalkıp ‘biz hiç zam yapmadık’ diyebilecek kadar, zihnen bu ülkede, hatta bu gezegende yaşamadığını belli ediyor.

Seçimin galibi kim olacak, henüz belli değil ama, ‘kaybedeni’ belli… Seçimden sonra UBP ‘Özgürgün sonrası’ için kurultay toplayacak.

Aday kim mi olacak?

Çok ‘niyetli’ var ama, önce onlar da ‘sandıktan çıkma’ya bakıyor.

Kılıcın iki tarafı da kesiyor çünkü…