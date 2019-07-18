Saray için sonbahar

Cumhurbaşkanlığı seçimi röntgeni / Partilerin tutumları - çalışmaları / Kim ne diyor?

Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru yavaş yavaş yaklaşırken partilerde de seçime yönelik kararların alınmasına ilişkin süreç işliyor.

Şimdilerde pek net olan yok gibi…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala şu anki durumun röntgenini çekmeye çalıştık.

CTP’den Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, HP Genel Sekreteri Yenal Senin, TDP’nin Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve “aday” olduğunu açıklayan Zorlu Töre ile konuştum.

Erdoğan Sorakın CTP’nin aday belirleme çalışmaları sürerken bu yöndeki kararın “sonbaharda” alınabileceğine işaret ediyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı henüz resmi olarak açıklamasa da aday olacağına dair sinyaller veriyor. Zira partisi TDP de Akıncı’dan gelecek kararı bekliyor. Ki bu kararın da sonbahara sarkması muhtemel… Çünkü Akıncı’nın Kıbrıs sorununda bir hareketlilik başlatarak adaylığını açıklaması bekleniyor.

HP ise “seçime girme” eğiliminde, zira parti başkanı da kısa süre önce “içinden aday olmak geldiğini” açıklamıştı. Genel Sekreter Senin “Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu Parti Meclisimizde henüz gündeme gelmedi. Ağustos ayında gündeme gelmesini bekliyoruz. Ağustos’ta netleşecek. HP herhangi başka bir adayı desteklemez. Ya seçime gireceğiz, ya da girmeyeceğiz. Ancak HP’nin her seçimde yer alması şeklinde genel bir anlayış birliği var.” diyerek topu yaz sonuna atıyor.

Serdar Denktaş “şu an için yorum yapmama” tavrında… Bakalım kafasında ne var…

En net olan ise Erhan Arıklı… “6 Ekim’de şölenle açıklayacağız” diyor… Bu tarih de sonbahar…

Belli ki 2019 sonbaharı Cumhurbaşkanlığı açısından hareketli geçecek.

Zira herkesin tavrı o dönemde netleşecek.

Seçime 9 ay kala partilerde durum şöyle:

CTP: Aday belirleme sonbaharda

Uzun süredir “adayımız olacak, seçime gireceğiz” şeklindeki açıklamaları ile dikkat çeken CTP’den Genel Sekreter Erdoğan Sorakın şunları söylüyor:

Cumhurbaşkanlığı seçimine mutlaka adayımız ile gireceğiz.

Adayımızı henüz belirlemedik, kim olacağı belli değil.

Aday belirleme çalışmalarımızın sonbaharda tamamlanacağını düşünüyoruz.

HP: Başka adayı desteklemeyiz

HP Genel Sekreteri Yenal Senin de HP’nin seçime gireceğine işaret etti, “Başka adayı desteklemeyiz” dedi. Bakın Senin ne diyor:

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu Parti Meclisimizde henüz gündeme gelmedi. Ağustos ayında gündeme gelmesini bekliyoruz. Ağustos’ta netleşecek.

HP herhangi başka bir adayı desteklemez. Ya seçime gireceğiz, ya da girmeyeceğiz.

Ancak HP’nin her seçimde yer alması şeklinde genel bir anlayış birliği var.

Adayımızın kim olacağı net değil, karar vereceğiz.

TDP: Akıncı’yı destekleyeceğiz

Akıncı’ya olan desteği ile bilinen TDP’nin Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuştu:

Yerini ve zamanını Akıncı takdir edecek, bizler Akıncı’nın yeniden aday olmasını bekliyoruz.

Biz TDP olarak Akıncı’nın aday olmasını istiyoruz, Akıncı’yı destekleyeceğiz.

Akıncı’nın kazanması ile Kıbrıs sorununda bir ivme kazanıldı, çabalar yadsınamaz. Mont Pelerin ve Crans Montana’da sonuç alıcı noktaya gelmişti ancak ne yazık ki sonuçlanamadı.

Biz bu çabaların devam etmesini, bunun da Akıncı önderliğinde olmasını talep ediyoruz.

UBP: Yönteme PM karar verecek

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, gayet temkinli konuşarak UBP’nin karar aşamasında olduğuna işaret etti, “parti meclisine” vurgu yaptı:

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda parti içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yakın zamanda alacağımız kararı açıklayacağız.

UBP bu güne kadar bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmıştır ancak yöntemin ne olacağına parti meclisi karar verecek.

Nasıl bir yol izleneceğine ve alınacak karara parti meclisimiz yön verecek.

Şu aşamada alınmış bir karar yok. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Töre: Kurultaya gidilsin, seçimle belirlensin

UBP'den “aday adayıyım” diye açıklama yapan Milletvekili Zorlu Töre’ye sordum, bakın ne diyor:

Ben 15 Kasım 2017’den beri aday olduğumu açıkladım.

UBP kendi adayı ile seçimde olmalı, çatı aday olmaz.

UBP başkanı aday olacaksa tüzüğe göre aday olur, seçime gerek kalmaz.

Eğer birden fazla aday varsa seçime gidilmelidir, en sağlıklı yöntem kurultayın toplanması ve 13 bin UBP üyesinin oyları ile Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesidir.

Kurultay olmayacaksa da Parti Meclisi de seçim yapabilir ancak kurultay daha sağlıklı.

Başkan Eylül’de bu konunun konuşulacağını söyledi, Ekim ayında durum netleşir.

YDP: 6 Ekim’de ilan edeceğiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Biz çok önceden kararımızı verdik” diyor, 6 Ekim’e işaret ediyor:

Siyasi polemiklere ve spekülasyonlara alet olmamak için biz 6 ay önce parti meclisimizde seçime katılma kararı aldık.

YDP olarak bizler diğer partilerden çok önce bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz.

Kendi adayımızla yarışacağız.

Kuruluş yıldönümümüz olan 6 Ekim’den önce adayımızı netleştirip, 6 Ekim 2019’da bir şölenle ilan edeceğiz.

DP: Yorum yapacak noktada değiliz