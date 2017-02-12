Sahi, nerede katiller?

“Cinayetlerle Susturulan Toplum-Bir Daha Yaşanmasın”...

Fadıl Çağda; bu toplumun kanayan yaralarından biri olan, genelde bilindik ama bilinmezlikten gelinen faili meçhul cinayetlerin bir dosyasını, dünden bugüne, bugünden yarına taşıyor.

Evet bu toplumun kanayan yaralarından biridir cinayetler.

Ve özellikle bu cinayetler “fikirsel ayrılık” şeklinde bir anlam taşıyorsa, anlamı daha da farklılaşmakta.

1963 öncesi ve sonrası gerek siyasi görüşlerinden, gerekse “vatan haini” damgasıyla yola çıkıp katledilen nice yurttaşımız vardır, kendi insanı tarafından öldürülen.

Susturmanın bir şekli olan bu cinayetlerin ötesinde nice insanımız ise kendi evini, toprağını, herşeyini geride bırakıp göç etmek mecburiyetinde bırakılmıştır.

Hani tarih sayfalarını karıştırırken genelde Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklere “yaptıkları” yazılır ya, hiçbir sayfasında yer almaz bizim kendi kendimize yaptıklarımız.

Milli Mücadele denen dönemin içerisinde “doğru mücadele” yanında, çıkar, kumpas, kıskançlık uğruna yapılan haksız ve kanıtsız suçlamalarla nice inanımızın yaşamına son verildiği de bir gerçektir.

Evet bunlar en ince noktasına kadar araştırılıp toplumla yüzleştirilmiyor.

Yaşayanların yaşadıkları, ölenlerin de öldükleri yanlarına kalıp bugünlere kadar geliyoruz.

Fadıl Çağda, 1 Mayıs 1886 Amerika’da 8 saatlik iş günü için mücadele eden işçilerin dört önderinin 1887 yılında asılmalarıyla, 1 Mayıs artık “işçi bayramı” olarak anılırken, o günden mücadele adına hayatları sonlandıran insanların ardından Kıbrıs’ta son kez Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte kutladıkları 1 Mayıs 1958 tarihiyle bu adanın cinayetler doyasını, “Birinci Bölüm: 1 Mayıs-İlk Saldırılar, İlk Cinayetler” başlığıyla açıyor bizlere.

Kitapta ardından gelen bölümler ve konu başlıkları şöyle:

2.Bölüm: 1960’dan Sonra Devam Eden Terör-Kandu Cinayeti-Tera’da Cinayet-Yiğitler Diyarında Yaşananlar.

3.Bölüm: Kıbrıslı Elenlere Mal Edilen Cinayetler-Osman Talat Cinayeti-Uzun Bir Liste-Ayhan Hikmet/Muzaffer Gürkan-Yorgacis’in Teybinden.

4.Bölüm: Birbirine Kırdırılan İnsanlar-Bambo Niçin Öldürüldü?-Kıbrıslı Elen Arabacı-Götürülenler Bir Daha Dönmedi-Girne’deki İnfazlardan-Türk’ün Türk’e Ettiği.

5.Bölüm: Limasol’daki Cinayetler-Zulümler Yağmur Gibi-Polemityalı Deli Salih-Kaldırılan Ölüm Kararı.

6.Bölüm: Kavazoğlu ve Mişaulis-Yoldaşları Saygı İle Anıyoruz-İki Anma Töreninden.

7.Bölüm: Koparılan Altı Fidan-Yitirilen Gençlerin Ardından-Gençlerin Yazdıklarından.

8.Bölüm: Kutlu Adalı-Adalıyı Vurdular-İlkay Adalı’nın Aktüel’deki Röportajlarından-Kutlu Adalı Bir Barış Savaşçısı-Basın Şehitleri-Kutlu Adalı’nın Son Yazısı: Sopa ve Sıpa-Meclis Faili Meçhulleri Araştırma Komitesi.

Son Söz-Bombaların Çetelesi-Siyasi Cinayetlerin Çetelesi.

Khora yayınları tarafından okurla buluşturulan 172 sayfalık bu kitabın arşivlerimizde olmasını öneririm.

Not: Geçen hataki “Yahudi Muhacirler-12” başlıklı yazımızda yer alan Karaulos Kampı’nın arazisiyle ilgili bilgiye Dr.Okan Dağlı’dan yeni bir bilgi gelmiştir. Kaynak olma açısından bu bilgiyi kendisine teşekkürlerle, sizlerle paylaşıyoruz: “Karaolus kampının hâlâ büyük bir kısmı Kıbrıslı Türk bir ailenindir. Maalesef Rumlar değil Türkler el koymuş durumda! Şevki Bey isimli bir şahsın üç oğlunundur. Şu an sadece varisleri var. Onların bu mallarını ise avukatları takip ediyor...”