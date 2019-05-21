Pazarlık masasının şifreleri

KULİS / PAZARLIK MASASINDA ÖNE ÇIKANLAR / NELER KONUŞULDU?

Geçen haftayı kulis bilgileri ile geçirdik. Bu hafta da öyle geçecek belli ki.

Yavaş yavaş UBP-HP hükümetinde taşlar yerine oturmuşa benziyor.

Bakmayın siz birkaç gün önce kamuoyu önünde güya "kriz var" algısı yaratanlara.

Kriz mıriz yok. Bildiğin uzlaşı var.

Bu güne kadar dönen tantana, dikkatinizi çekerim öyle ilkeler, değerler tartışması filan değildi.

Bildiğiniz makam, koltuk pazarlığı yaptı bizim "temiz toplumcular"…

Üstelik UBP ile!

Gelelim nerelerde uzlaşıldığına…

İşte muhtemelen kabinede yer alacak isimler ve muhtemel görevleri:

Başbakan olarak haliyle Ersin Tatar.

Maliye Bakanlığı için Faiz Sucuoğlu isimi ön planda, en azından dün öyle konuşuldu.

Ekonomi Bakanlığı’na Ünal Üstel deniliyor, ancak buraya başka isim gelebilir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak sık sık Dursun Oğuz ismi zikredilse de bu bakanlık isimi de değişmeye aday.

Sağlık Bakanı Ali Pilli uzun süredir dillendiriliyor ancak Faiz Sucuoğlu’nun Sağlık’a kaydırılması Pilli’yi başka bakanlığa götürebilir, Çalışma gibi… Pek tabii Çalışma’daki isim de başka yere… Yani bu listenin alt üst olma ihtimali, bu şekilde kalma ihtimali ile aynı.

Turizm Bakanı Resmiye Canaltay deniliyor, değişir mi? Düşük ihtimal… Canaltay’ın bakanlık alacağı kesin gibi.

Eğitim Bakanı düne kadar Nazım Çavuşoğlu diye konuşuldu, pek tabii ki başka bakanlık da alabilir, Nazım Bey daha önce birçok bakanlıkta görev aldı, her yere gidebilir.

İzlem Gürçağ’ın kabinede olacağı bilgisi bir süredir UBP kulislerinde konuşulurken eğer girerse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olacağına dair bir kanaat var. Listede kalır mı? Kalabilir, de kalmayabilir de… İsimlerin yer değişmesinden çok Taçoy faktörü burada önemli.

HP'li bakanlıklar ise 4'lüdeki gibi olacağı, pek bir değişiklik olmayacağı söyleniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan.

***

Manzara şimdilik böyle…

"Şimdilik" diyorum çünkü potaya girmeye çalışanlar var!

Eğer bazı isimler kabineye girerse listede değişiklik olabilir.

UBP kulislerinden gelen bilgilere göre Hasan Taçoy kabineye girmek için çabalıyor.

Eğer başarır da kabineye girerse İzlem Gürçağ'ın ya da Ünal Üstel’in kabine dışı kalması muhtemel. Bir de Olgun Amcaoğlu ve Sunat Atun isimleri var ancak Taçoy kadar etki yapmıyorlar…

Maliye Bakanlığı konusunda da ilginç gelişmeler yaşanmış pazarlık masasında.

HP, yılların Maliye Müsteşarı Ahmet Havutçu'yu önermiş, "Maliye teknokrat olsun" demiş.

Önceleri Ersin Tatar da sıcak bakmış bu öneriye, ama sonra… Net bir şekilde reddetmiş.

Sonra malum, UBP içi dengeler sorunu devreye girmiş, Faiz Sucuoğlu ismi ön plana çıkmış.

Malum "UBP içi dengeler" Turizm Bakanlığı'nda da sorun yaratıyormuş.

Bir değişiklik olur mu, göreceğiz.

Yukarıda da dediğim gibi. Manzara şimdilik böyle…

Ersin Tatar da dün ilan etti etmesine…

Kurumlarda ufak sıkıntılar kaldı.

Belki de bu sabaha çözülmüştür hepsi.

Az kaldı, maraz kaldı.

UBP'li hükümete birkaç adım kaldı.

Hayırlı olsun (!)