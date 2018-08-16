Özür dileriz (!)

Ekonomist değilim…

Ama ekonomi ile ilgili çok yazı yazdım…

“Yurttaş ekonomisi” dedim, evdeki yangından bahsettim çoğu zaman.

Sıradan yurttaşın kazancını, kaybını, alım gücünü çok yorumladım.

İndirimleri, zamları…

Ve son bir haftaya bakıyorum şimdi.

İzliyorum sadece, sadece olan biteni ve üzerine söylenenleri okuyorum, dinliyorum.

Ve birçok şey de ağrıma gidiyor.

İçimden yeter artık be yeter diye bağırmak geliyor.

Son bir haftada dövizin yükselmesiyle ilgili yazılanları söylenenleri okudukça isyan edesim geliyor.

Kimileri Kıbrıslı Türklerin ama özellikle de orta gelir grubunun yaşam biçimine fena halde takmış anlaşılan!

Neymiş efendim meyhanelerde yemeler içmeler varmış! Eee, başka?

Neymiş da bu insanlar neden borçlanarak araba almış! Eee, başka?

Ne gerek varmış da bankadan kredi çekerek ev almış bu insanlar! Eee, başka?

Daha neler neler…

Size ne Allah aşkına!

Size ne insanların harcama biçiminden!

Dünyada tek kredi borcu olan toplum Kıbrıslı Türklermiş gibi bir hava estiriliyor.

Ve dahası bu rüzgara siyasiler de kapılarak popülizmin dik alası yapılıyor.

Topluma daha fazla fakirleşmeyi reva gören bu anlayış “araba yerine bisiklet” önerirmiş gibi yaparak aslında şu anki var olanları bir lütufmuş gibi gösteriyor.

Bisiklet şovlarını yapanlar, bu devletten kendi ailesine neler kazandırdığını unuttuk sanıyorlar!

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