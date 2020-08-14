Organize rezillik!

“PCR testi uçuş tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye girmesinde bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir” diyor belge!

Daha ne?

“Kurala bağlı olmadan” ne demek?

O zaman “kural” niçin var?



* * *



‘Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı ne diyor?

“B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir.”

Sağlık Bakanlığı’nın AKP vekili dahil 4 kişi için yayınladığı ‘talimat’ ne diyor?

“3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye girmesinde bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir.”



* * *



Öyle altı üstünü tutmaz bir yığın kelime kalabalığına ya da inkara neden gerek duyuyorlar.

Pes gerçekten!



* * *

Bir hükümet, bir devlet, bir yönetim, bir otorite kendi eliyle ve resmen kendi kurallarını kendisi çiğnerse eğer o ülkede düzenden söz edilebilir mi?

Edilir!

“Rezil” bir düzen denir…



* * *



Ne oldu “özel jet skandalı” sahi?

Bakanların gözetiminde ve gümrüksüz ülkeye girmişlerdi tıpış tıpış…

Kamera kayıtları silinmişti.

Suç değil mi?

Suç!

Ne oldu?

Hiç!



* * *



İhmal, ayrıcalık, sorumsuzluk, aymazlık!

Peki şimdi ne olacak?

Sağlık Bakanlığı kendi kuralını çiğniyor, toplum sağlığının üzerine basıyor çamurlu ayaklarıyla…



* * *



“Kuralların çiğnenmesinde” sakınca olmadığını bildiriyor ‘devlet’in resmi kağıdı!

Müsteşar imzasıyla…

“Gereği” için polise gönderiliyor.

Polis “kuralları görmezden gelmesi” için talimat alıyor.

“Bilgi” için dağıtım yapılıyor.

“Bak, biz kuralların çiğnenmesini istiyoruz” diye bağırıyor avaz avaz yazı!

Ulaştırma Bakanlığı üzerine yatıyor.

Dışişleri Bakanlığı “ellerinden geldiğince” görmezden geliyor.

İçişleri Bakanlığı ölü taklidi yapıyor.



* * *



Niye?

Çünkü “padişah soyundan” insanlar geliyor ülkeye!

Sizin çocuklarınız karantina otellerinde çiğ tavuk yerken onlar özel izinlerle tatil yapıyorlar.

Çünkü bu “koloni” düzeni kendi kurallarını dahi görmezden gelmekle meşhur!



* * *



Bakanlık salgın koşullarında “kurallara uyulmaması” için talimat veriyor.

Polisi suça ortak ediyor.

Bakanlar köreliyor.

“Organize yalan şebekesi”ne dönüşüyor hükümet!



* * *



Tiksiniyorum gerçekten!



