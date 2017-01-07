Olgunlaşmamış, toy bir toplum / Μια ανώριμη κοινωνία

Olgunlaşmamış, toy bir toplum

Dilim tutulmuş şekilde izliyorum. Her şey yabancı ve uzak görülüyor.

Çok uzak… Hayal kırıklığı …

Şimdi bana, bu beni ilgilendirmez (bugün bunu da duydum, o yüzden yazıyorum) demeyin. Canlarım benim, hava barikatlarda durmuyor. Yeniden birleştirmek istediğimiz bu aynı coğrafyada, istemli veya istemsiz, nefes aldıkça yayılan her türlü kokuyu duyuyorum.

Üzücü olan şey, yalnızca -her ne kadar acayip veya kışkırtıcı olarak ifade etmiş olsa da- sırf görüşlerini ifade ettiği için bir kişinin kovuşturulması, yargılanması değildir. Bunun yanında, Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi hususunda burada, bu adada yaşanan tüm süreç oldukça üzücüdür. Bu süreçte, bu coğrafyada belki de onun “vatan hainliği yaptığını ortaya çıkaran” ve sınır dışının uygulanması yönünde işlem yapan organlar, ona hakaret eden, küçük düşüren ve “vatan hainliği yaptığını ortaya çıkardığını” zannedip onu “teslim eden” kişiler vardır.

Bu sürece her siyasi renkten kişiler ve her sosyal karakterden kişiler dahil olmuşlardır. Düşünceme göre, tüm bu sahneyi anlatan bir kelime vardır: Toyluk.

Yani, ‘olgunlaşmamış bir toplum’dan söz ediyor.

* * *

Şimdi bu konunun beni ilgilendirmediğini, benim değerlendirme yapmamamı söylemeyin diye söylüyorum, bu konu ile ilgili sizi ilgilendirebilecek ve belki de bilmediğiniz bir husus vardır. Bu durum, tümüyle Kıbrıslı Rumlar arasında endişe oluşturdu. Muhtemel bir referandumda takınacağı tutum ile ilgili olarak kararsız olan büyük bir bölümün olduğu bu hassas dönemde, güvensizlik hissiyatı teraziyi redde doğru tartıyor.

Kıbrıslı Rumlar ünlü moda tasarımcısının yaşadıklarına büyük ilgi gösterdiler. Kişisel olarak, bir Türk olmasına, Karmi’de ev yaptığının ve orada yaşama niyetinin olduğunun bilinmesine rağmen top yekûn Şansal’ın tarafında olunmasına şaşırdım.

“Yerleşik” olarak karşılanmadı. Mesele medya tarafından gündemde tutuluyor.

Meselenin ileriki safhası ile ilgili olarak da büyük bir ilgi vardır. Bu, onun şahsında bir tedirginlik olduğunu kesin olarak ortaya koymaktadır.

* * *

Bir tarafa ilişkin olumsuz bir husustan bahsettiğim zaman, her defasında aklıma diğer taraf ile ilgili başka bir olumsuz argüman geliyor ve bu, bana diğerlerinin daha iyi olmadığını “hatırlatıyor”. Gerçi, sosyal medyada ve e-mailimde göreceğim yorumları öngörüyorum ve usandığım için bu oyunu artık “oynamıyorum” ama Kıbrıslı Rumların da birçok konuda toyluktan mustarip olduğunu da belirtmem gerekir.

Pek tabii Barbaros Şansal’da olduğu gibi bir olaya Kıbrıs Rum tarafında rastlayamazsınız.

Tam da bu yüzden yazının başında her şeyin yabancı ve uzak olduğunu söylemiştim.

Fakat bizler de, sırf Kıbrıs Türk plakası var diye gelen arabalara vurup kıran bazı budalalara karşı koymadığımız için olgunlaşmadık ve budalayız. Hatta bu budalalar sövüp sayıyorlar, üstüne üstlük saldırıyorlar da. Bu husus güvende hissetmeme açısından bir karşı argüman olmaz mı?

Güzel. Yani bir sonuca vardık. Toy bir toplum. Olgunlaşmamış. Bütünüyle… Acı verici!







YENİDÜZEN için yazılan özgün Yunanca metinden çeviri: Çağdaş Polili

Μια ανώριμη κοινωνία

Παρακολουθώ εμβρόντητη. Όλα φαντάζουν ξένα και μακρινά. Πολύ μακρινά… απογοητευτικά. Και μην μου πείτε ότι δεν με αφορά (γιατί το άκουσα κι αυτό). Ο αέρας αγαπητοί μου δεν σταματά στα οδοφράγματα. Σε αυτό τον ίδιο τόπο που θέλουμε να τον επανενώσουμε αναπνέω κάθε είδους οσμή που εκπέμπεται, θέλοντας και μη.

Δεν είναι μόνο η λύπη για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος διώκεται γιατί εξέφρασε την άποψή του, όσο εκκεντρικά ή προκλητικά κι αν διατυπώθηκε, είναι και όλα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν της απέλασης του Μπαρμπαρός Σιανσάλ τα οποία διαδραματίστηκαν εδώ, σε αυτό το νησί και τα οποία εμπλέκουν ανθρώπους που ίσως «κατέδωσαν» και άλλους οι οποίοι ενήργησαν ως φορείς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της απέλασης, άλλους οι οποίοι σπίλωσαν και άλλους οι οποίοι «έδωσαν» αυτούς που νομίζουν ότι «κατέδωσαν».

Σε όλο αυτό εμπλέκονται άνθρωποι κάθε πολιτικού χρωματισμού και κοινωνικού χαρακτηρισμού. Υπάρχει μια λέξη η οποία χαρακτηρίζει κατά την ταπεινή μου εκτίμηση το όλο σκηνικό. Ανωριμότητα.

* * *

Αλλά για να μην μου πείτε πάλι ότι δεν με αφορά για να κρίνω, να σας πω αυτό που μπορεί να σας ενδιαφέρει και ίσως να μην ξέρετε. Η όλη κατάσταση προκάλεσε ανησυχία ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους. Σε μια ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία ένα μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται αναποφάσιστο ως προς την στάση που θα τηρήσει απέναντι σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα, το αίσθημα της ανασφάλειας γέρνει τη ζυγαριά προς την απόρριψη.

Οι Ελληνοκύπριοι ενδιαφέρθηκαν πολύ για την ιστορία του διάσημου σχεδιαστή μόδας. Προσωπικά μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι σύσσωμοι στάθηκαν στο πλευρό του, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για Τούρκο, ο οποίος ήταν γνωστό ότι έκτιζε σπίτι στο Κάρμι και είχε πρόθεση να ζήσει εκεί. Δεν αντικρίστηκε ως «έποικος». Και το θέμα, συντηρείται στα ΜΜΕ, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για την εξέλιξη της όλης υπόθεσης, γεγονός που καταμαρτυρεί ότι υπάρχει ανησυχία για το πρόσωπό του.

* * *

Κάθε φορά που αναφέρομαι σε κάτι αρνητικό προς τη μια πλευρά, εμφανίζεται ένα επιχείρημα για την άλλη πλευρά για να μου «θυμίσει» ότι και οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. Αν και δεν «παίζω» αυτό το παιχνίδι γιατί το βαρέθηκα, προλαμβάνοντας όλα τα σχόλια που θα δω σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο e-mail μου, προσθέτω και τονίζω ότι και οι Ελληνοκύπριοι διακατέχονται από ανωριμότητα σε πολλά θέματα.

Σίγουρα, μια τέτοια ιστορία, όπως αυτή του Μπαρμπαρός Σιανσάλ, δεν θα την συναντήσεις στην Ελληνοκυπριακή πλευρά, γι’ αυτό και είπα στην αρχή ότι όλα φαντάζουν ξένα και μακρινά. Αλλά ανώριμοι και ηλίθιοι είμαστε κι εμείς να αφήνουμε μερικούς ανόητους να κτυπούν αυτοκίνητα διερχομένων επειδή φέρουν τ/κ πινακίδες. Να προπηλακίζουν ή ακόμα και να επιτίθενται. Αυτό δεν θα ήταν το αντεπιχείρημα για την ανασφάλεια;



Ωραία. Καταλήξαμε λοιπόν. Μια ανώριμη κοινωνία. Στο σύνολο της. Λυπηρό!