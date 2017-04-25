OKULLARDA MEHTER MARŞI

19 Nisan 2017 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı adına Müsteşar Rauf Ataöv bir protokole imza attı.

Yani 6 gün önce…

Ve hemen ertesi gün, yani 20 Nisan’da o protokolün ilk uygulaması Girne Anafartalar Lisesi’nde yürürlüğe girdi.

Bu kadar hızlı, dinamik bir devlete ve bürokrasiye sahip olduğumuz için sevinebiliriz.

Normalde böyle mi olur?

Devlet katında bir işin yapılabilmesi günler, haftalar, aylar sürer.

Hatta bazıları hiç bitmez!

Bu sefer imza kurumadan ‘gereği’ yapıldı…

Acaba devletimizin bu kadar hızlı davrandığı konu neydi?

* * *

Rauf Ataöv’ün imza koyduğu protokolün adı "Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor…”

Baktım, bizim basında böyle bir haber, böyle bir protokolün imzalandığı haberi göremedim.

Ama Türkiye basınında bazı gazetelerde ve/veya internet sitelerinde bu bilgi var.

Bir de SEDEP’in sayfasında…

Şu bilgiler var sayfada:

“Protokol Milli Eğitim ve Turizim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv ile Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. S. Barbaros Yalçın tarafından imzalandı. Konya'dan gelen heyet, protokol imza töreninin ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr.Özdemir Berova'yı ziyaret ederek, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi ile ilgili bilgi verdiler ve projeye verdiği destek nedeniyle Bakan a bilgi verdiler ve destekleri nedeniyle teşekkür ettiler. Proje, beş yıldır Konya Selçuklu da, Selçuklu Belediyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan 2 milyon TL destek alan proje, ‘Selçuklu Değerler eğitimi Projesi SEDEP ile Türkiye değerlerini tanıtıyor' adıyla altı Balkan ülkesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkinlik tabanlı uygulanıyor.”

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Bizim Milli Eğitim Bakanlığı bu protokolü basına neden servis etmedi, yoksa servis edildi de TAK dahil basın ‘haber değeri’ görmediği için mi yayımlamadı, bilinmez.

Lakin protokolün daha imzası tazeyken, Girne Anafartalar Lisesi öğretmen ve öğrencileri enteresan bir sürpriz yaşadılar.

20 Nisan günü son iki saatlik dersler iptal edildi.

Ne için mi?

Mehter marşı izlettirmek için!..

Mehter veya mehteran ‘Osmanlı Yeniçeri Askeri Bandosu’na verilen isim… Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak biliniyor. Marşlar bazen ‘takım’, bazen de ‘bölük’ düzeyinde icra ediliyor.

SEDEP adlı kuruluş Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolle Anafartalar Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji dahil bazı okullarımızda ve 23 Nisan törenlerinde boy gösteriyor, mehter marşları çalıyor.

‘Türkiye’yi tanıtmak’ adı altında yapılıyor bunlar…

Girne Anafartalar Lisesi’nde geçen Perşembe aniden yapılan etkinlikte çekilen fotoğrafta mehter takımı “Aslın baban, ceddin deden” diye marş söylerken Osmanlı’dan, okulun duvarında asılı “Atam izindeyiz” sloganı gidilecek köyün minaresini gösteriyor aslında…

Neymiş?

Türkiye’yi tanıtıyorlarmış…

Hangi Türkiye’yi?

Asıl soru bu…