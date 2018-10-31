O zarf açılmadı

İnsan bedeni çürür.

Yüzleşmek ağır gelir, kabullenmek zordur, yine de gerçek böyledir.

Çürümeyen fikirlerdir.

Bir de yüreklerde bıraktığınız iz...

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Bir insan öldüğünde, bir kişi ölmüyor.

Büyük bir kalabalık biraz daha eksiliyor.

Yine öyle oldu.

Sonay abiyi toprağa verdik.

Dün’ün adı hüzündü....

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Birkaç ay önce yazmıştım.

"ÖNCE herkese hakkını teslim edelim" diyerek...

<<... Yerli istihdam teşvik modelinin doğuşu Sonay Adem’le başladı.

O dönem “yabancı işçi gücü” kayıt altına alınırken, önemli de bir kaynak yaratıldı.

“Yabancı işçiden gelen parayı, yerli istihdamı teşvik için kullanalım” vizyonu benimsendi.

“Yerel İstihdam Destek Fonu” böyle oluştu...>>

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Lütfen bu projeyi "patronların cebini biraz daha dolduralım"a dönüştürmeyelim.

Gençlere iş imkanı yaratmakla kalmayarak, onlara iyi bir ücret ve gelecek sunalım.

İşte o zaman Sonay abi bıyık üzerinden bir tebessüm gönderecektir.

...

Sonay abinin neydi en ciddi çıkışı?

"Yolsuzluklar."

Emekli bir siyasi liderin “mal varlığı”na dair önemli iddiaları vardı.

2 milyon TL'lik "banka hesabı"nı belgelerle açıklamış, 3 milyon Sterlin “rüşvet” iddialarını sorgulamıştı.

Meclis'teki "Mal Beyanı" zarfının açılmasını istenmişti.

"Yalan Beyan var" diyordu.

Ne oldu?

O “Mal Beyanı” dosyası açılmadı.

…

Şimdi, bir başka eski Başbakan'ın "mal beyanı"nı konuşuyoruz.

Bu kez 2 değil 4 milyonu!

...

Ölen bir insanın ardından çok güzel sözler söyleyebilirsiniz.

O sözler “insan bedeni” gibidir.

Çürür!

“Eylem”e geçilmezse eğer…