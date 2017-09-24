Yücel Hatay, Kıbrıs Türk Spor Tarihimizin belgelenmesinde, bir "bellek" oluşturulmasında önemli çalışmalar yapmıştır. Haziran 2003'te "Sporumuzda Üstün Hizmet" isimli kitabıyla başladığı yayın serüvenine Eylül 2011'de "Futbolumuzda 50 Sezon" kitabıyla 16. yayınına imza atarak bu alanda spor tarihimizle ilgili en büyük çalışmayı yapıp bizlere sunmuştur. Bugün emin olarak söyleyebilirim ki, özellikle yazılı ve görsel-işitsel basınımızda yer alan (istisnalar hariç) "spor yazarlarından" birçoğunun kütüphanelerinde Yücel Hatay'ın bir kitabı bile yoktur. Bu söylediklerim kimsenin gücüne gitmesin amma ve lâkin, hangi meslek ya da amatörce uğraş verdiğiniz alan olursa olsun, benim inancım, icra ettiğiniz, kalem oynattığınız konular üzerine bir birikimi mutlaka kitaplar-yayınlarla da güçlendirmek yönündedir.

Spor alanında yazılar yazıp yorum yapıyorsanız, hangi spor dalı olursa olsun o alanda geçmişe yönelik bilgilerle de donatılmak, hem sizi başarılı bir spor yazarı yapar hem de nitelikli bir yazıyı gelecek kuşaklara bırakmış olursunuz.

Yücel Hatay'a dönersek, 19. yayını olan "Mücadele (1961-1973)", son iki kitabından başlayarak (Kan ve Kalem/Aralık 2013, Direniş/Eylül 2015) toplumsal ve siyasal olaylar üzerine arşivsel bir yolculuk gerçekleştiriyor okur için. Elbette bu yayınların içerisinde yine "tarihsel" anlamda sporla ilgili bilgiler de yer almaktadır. Aslında yeni yayınıyla birlikte söz konusu 3 kitabına toplu olarak bakıldığında şu "bağın" ortaya çıktığını görebilmekteyiz: "POLİTİKA-SPOR-YAŞAM". Bundan dolayıdır ki son üç kitabının isimlerine bakıldığında "spor" kelimesi geçmese de, sporun, yaşamın her alanında olduğunu ve hatta siyasi tarihle birlikte, iç içe yol aldığını görebilmekteyiz.

"Mücadele (1961-1973)" isimli kitabında da tıpkı diğer iki kitabı gibi kronolojik bir yolculuk izliyor. Bu kronolojik yolculukta kendisini etkileyen, okur tarafından bilinmesi ya da hatırlanması gerektiğine inandığı gazete haber-yorumları yanında, bizzat kendisinin de yaşanmışlığı ve tanıklığı olan olayların yorumlarını, gazetedeki haberler öncesinde yer vermeyi ihmâl etmemiştir. Kitabın "önsöz"ünü kaleme alan araştırmacı yazar-romancı İsmail Bozkurt bey'in yorumdan bir alıntı yapalım...

"...Elbette ki bunlar tarih kitapları değil. Zaten öyle bir savda da değil Yücel Hatay. Ama şunu söyleyebiliriz ki yazdıkları konuları ele alış ve aktarış biçimi değişen tarih anlayışına uygun. Anlatılarını genellikle gazete yayınlarına dayandırmayı yeğliyor ama aralara kendi yaşanmışlıklarını da katarak, çalışmalarına yer yer "anı" niteliği de kazandırıyor yazdıklarına. Doğrusu Yücel bey'in, benim de yaşadığım 1961-1973 yıllarını anlatan "Mücadele" adlı bu son eserini Önsöz yazmak için okumaya başladığımda, "ne orijinalliği olabilir" diye içimden geçirmiştim. Okudukça yaşadığım dönemlerin gözümün önünde canlanması bir yana, belleğimden silinmiş, daha doğrusu puslanmış ama benzer kitaplarda yer almamış ilginç olayların anlatıldığını görünce, çalışmanın değeri daha da yükseldi gözlerimde..."

268 sayfadan oluşan kitapta 110 birbirinden farklı konu başlığı yer almaktadır. Ve yukarıda da bahsettiğim gibi, sadece "mücadele" dönemini yansıtmıyor. Birkaç örnek vererek kitapla ilgili yazımızı tamamlayalım dilerseniz. Böylece kitabın genel içeriği hakkında da bilgi edinmiş oluruz. Bu örneklere geçmeden, yazım serüveninde son üç kitabında tarih ile anılarını bütünleştirerek bilmediğimizi bildiren, unuttuklarımızı hatırlatan bu çalışmasıyla sn. Yücel Hatay'a teşekkür ederiz...

"Türkiye'den Suya Rum'dan Ret, Feci Uçak Kazası, Bayraktar ve Ömerye'ye Bomba, Çetin Spor Sahada, Türkiye Milli Takımıyla Maç, Saray Hotel Hizmette, Lefkoşa'da Tunç Atatürk Heykeli, Ayvasıl'da Çürümüş Cesetler, Kanlı Noel'den Sonra İlk Maç, İlk Resmi Gazete, Özker Özgür'den Rumlara Uyarı, Denktaş Kıbrıs'ta 12 Gün Tutuklu, Lârnaka'da İlk Deniz Panayırı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk İslâm Cemiyeti, Yeşilada Feribotu Seferde..."