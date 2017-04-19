Masari’de bulunan altı “kayıp” Kıbrıslırum’un kimlikleri belirlendi, cenazeleri yapılıyor…

Bir okurumuzun Masari’de (Şahinler) göstermiş olduğu alanda altı “kayıp”tan geride kalanlar bulunmuştu…

Bir okurumuzun 29 Ocak 2013’te bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine Masari’de (Şahinler) göstermiş olduğu alanda kalıntıları bulunan altı “kayıp” Kıbrıslırum’un kimlikleri Kayıplar Komitesi tarafından DNA testleriyle belirlendi ve şimdi bu altı Kıbrıslırum için aileleri cenaze törenleri yapma sürecine girmiş bulunuyor.

Aslen Harçalı olan (şimdiki adıyla Karaağaç) ve 1974’te henüz 18 yaşında askerliğini yaparken savaşta öldürülen Sotiri Kolovu, Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda DNA testleriyle kimliği belirlenerek ailesine iade edilmişti. Sotiri Kolovu, 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 11.00'de Aytotoro-Larnaka'da defnedilmişti...

Sotiri Kolovu’nun mesleği su tesisatçılığıydı. Mecburi askerliğine Ocak 1974’te başlamıştı… Annesi Elena, babası Kiriakos idi… Onlar ne yazık ki oğullarından geride kalanların bulunduğunu göremeden bu dünyadan göçüp gitmişlerdi… Babası Kiriakos 2000 yılında, annesi Elena ise 2006’da vefat etmişti… “Kayıp” evlatlarını sayıklayarak göçüp gitmişlerdi dünyadan…

Kıbrıslırum okurlarımızın verdiği bilgiye göre, altı kişilik bu Kıbrıslırum grubu Cira’da (Mevlevi) bir portokal bahçesinde tutuklanmıştı. Aslında grup sekiz kişilik bir gruptu fakat ikisi yiyecek aramaya çıktıkları zaman tutuklanarak Lefkoşa’ya götürülmüşlerdi. Lefkoşa’ya götürülen bu iki kişiden Fedona Fedonos hala “kayıp”, ikinci kişi Andreas Savva ise sekiz kişilik gruptan sağ kalabilen tek kişi. Esir olarak Türkiye’ye götürülüp geri dönebilmiş ancak geriye kalan altı kişi Cira’da tutuklandıktan sonra “kayıp” edilmişlerdi… Okurumuzun göstermiş olduğu Masari’de (Şahinler) altı “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanlar yıllar sonra Kayıplar Komitesi’nin yürüttüğü kazılarda bulunarak kimliklendirilmiş…

Kıbrıslırum okurlarımızın verdiği bilgiye göre altı “kayıp”tan diğerleri ise şöyle:

*** Lukas Tantiris – 1956 Timbu doğumluydu. Lukas Tantiris’in cenaze töreni 23 Nisan 2017 Pazar günü Latça’da Ayios Eleftherios Kilisesi’nde saat 11.00’de yapılacak.

*** Ahilleos Panayiotis, 1953 yılında Yukarı Zodya’da dünyaya gelmişti.

*** Sotiris Nikolas Prokopiu, 1953 Ciberunda doğumluydu. O da 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 10.30’da Ciberunda’da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

*** Ailesi aslen Vitsadalı olan Kiriakos Epifanios da DNA testleriyle kimliği belirlenen bu altı “kayıp” Kıbrıslırum arasında bulunuyor.

*** Stilianos Konstanti, 1952 Argaca doğumluydu… Cenaze töreni 7 Mayıs 2017 Pazar günü Argaca’da yapılacak.

Okurumuza bu insani yardımından ötürü, Kayıplar Komitesi'ne de gösterdiğimiz alanda kazı yapmış olduğu için çok teşekkür ederim...

Bu alanda bulunan ve DNA testleriyle kimliklendirilen altı kişilik “kayıp” grubunun ailelerinin acısını paylaşıyoruz… Artık onların da birer mezarı olacak ve Masari ovalarında isimsiz, bir çukurda yatmayacaklar… Ailelerinin onları ziyaret edebileceği düzgün bir gömü yerleri olacak…