Listeler, toplantılar, intikam sözleri!

“(Kemal Dürüst’ün seçim kaybetmesiyle ilgili) Helva yapmak nerden çıktı? Kaybettiği yetmedi mi bir döner bıçağı alıp gidip yattığı yerde dilim dilim doğrayın o da yetmezse ailesinde arkadaşlarına geçin”… Bu sözler bir UBP milletvekili adayına ait…

Seçim sonuçlarının açıklamasından sonra UBP'de belli isimlerde 'zafer' havası eserken belli isimler de adeta öfke kusuyor.

Seçimden önce de bu sayfayı takip edenler hatırlayacak, çok yazdık.

Özellikle birçok bölgede Derviş Eroğlu ve adamlarının istemedikleri adayların kazanmaması için uzun süren çabalar ortaya koyduklarını biliyoruz.

Bunların başında Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Ahmet Kaşif ve İzlem Gürçağ geliyordu.

Eroğlu ve ekibi bu 4 ismin seçimi kazanmaması için özel uğraş verdi.

İzlem dışındakilerde başarı sağladılar.

İsimleri UBP ile özdeşleşen Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Ahmet Kaşif seçimi kaybetti.

Eroğlu ve ekibinin bir başka hedefi de hiç kuşkusuz Hüseyin Özgürgün'dü.

Seçim sonuçlarına rakamsal anlamda dikkat ederseniz bunu çok açık görürsünüz.

UBP içi tercihlerde, yani UBP'ye mühür vurarak tercih yapan seçmenlerde, en fazla tercih edilenler listesinde Özgürgün 5. sırada yer almış.

Bir parti başkanı nasıl olur da kimi bakanlarda daha az oy alır?

Özel liste çalışmaları ile bu mümkün!

Belli ki UBP'ye mühür vuran bir kısım seçmen tercihlerde Özgürgün'e tik atmamış.

İşte bu tik atmayanların büyük kısmı Eroğlucular!

Ya da Eroğlu telkinleri ile bunu yapanlar!

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Seçimden önce grup grup Lefkoşa'daki ofisine çağırdığı UBP seçmenlerine önerilerini anlatan Eroğlu bu seçim de başarılı oldu.

Elbette rakamsal anlamda da bir başarı var ortada, parti birinci geldi.

Ancak şu bir gerçek ki; ne zaman Eroğlu ve adamları parti içinde etkin görevlere geldiler, o dönemde parti hep büyük kavgalara gebe kaldı.

Yine benzer bir dönemi yaşıyor UBP…

Baksanıza, Güzelyurt bölgesinde Kemal Dürüst'ün kazanmamasını helva dağıtarak kutlayanlar var!

Üstelik hiç çekinmeden bunu sosyal medyada da paylaşmışlar.

UBP'nin etkin isimlerinden, Mağusa milletvekili adayı Gürsel Uzun da bu helva olayına çok kızmış!

Bakın ne diyor sosyal medyada:

"Olanları anlamakta zorluk çekiyorum.. Görev verdiğimiz bir vekilden memnun olmadığımız için değiştirdik. Bu bir cezadır… Helva yapmak nerden çıktı.. Kaybettiği yetmedi mi bir döner bıçağı alıp gidip yattığı yerde dilim dilim doğrayın o da yetmezse ailesinde arkadaşlarına geçin... Nedir bu Allah aşkına Kıbrıs insanı mı bunu yapan… Ne zamandan beridir başkalarının acıları veya kayıpları üzerine kutlama yapmaya başladık… Bizim kültürümüzde bu var mıydı yoksa sonradan kazandığımız bir özellik mi..İnsanlara verdiğimiz yaranın ötesinde partiye verilen zarar nerde nerde parti içi disiplin.. Yarın bir seçim olursa ona ailesine ve sevenlerine ihtiyacımız Yok mu.Böyle mi büyük ve tek yürek olacağız..Sloganı yanlış mı anladım biriz derken sadece birileri için mi çalıştık.?.. Gürsel Uzun"

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Gürsel Uzun seçim sonrasında yaptığı açıklamada ise başka detaylardan bahsediyor.

Milletvekilliğini kazanamamasına ilişkin şu cümleler çıkıyor ağzından:

"Amma bir gurup daha var ki onlara özel olarak ayrı teşekkürü hak ediyor... Onlar da çıkmamam için gayret gösterenler veya bunlara müsaade edenler... Bir araya gelip toplantı yapıp bunu temizleyelim diyenler... ilçemde olanları bir nebze anlıyorum da rakibim bile olmayan diğer ilçe listelerinde yarışıp da listelerini her yere gönderip buna sakın diyenlerin murad ettiklerini anlamakta zorlanmadım dersem yalan olur…Onlardan birileri istedi onlar da yaptı peki ya seçmen iradesine yapılan bu saygısızlığa neden müsaade etti.. Gönüller meclisinde benim sandalyem duruyor bunu da entrikayla listelerle insanlardan alamazsınız..Ben kaybettim Siz Kazandınız başka kimler kaybetti zaman gösterecek…"

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"Başka kimler kaybetti zaman gösterecek" diyor!

Listelerden, ayrı toplantılardan bahsediyor!

Yani UBP önümüzdeki süreçte çok büyük kavgalara sahne olacak, bu kesin.

Diğer yandan Kemal Dürüst cephesi var ki, inanın öfke ve kızanlığın bu kadar olacağını beklemiyordum.

Ateş püskürüyorlar.

Birkaçı ile telefonda görüştüm, intikam için konu arıyorlar.

Kemal Dürüst ise sessiz.

Ağzını bıçak açmıyor.

Mağusa keza öyle…

Kaşif ve yandaşları da kaynıyor.

Olası hükümet senaryolarında özellikle UBP karşıtı cephenin bu kaynamayı da hesaba katarak hareket etmesi gerekiyor.

Bir yere not etmekte fayda var.

Ha son olarak, şunu söylemeden bitirmeyeyim; bakmayın siz öyle bazı aklı evvel UBP’lilerin erken seçim için çektikleri yeflere!

Bakmayın siz efelenmelerine!

Partinin bu haliyle mi seçime gidecekler?

Ve bu halleriyle mi tek başına iktidar olacaklar?

Peh! Yakında DP-YDP ile kurarlar! Ne seçimi!