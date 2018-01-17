LEFKOŞA MANİFESTOSU: 8- NASIL BİR BELEDİYE

Sekiz haftadır yazdığım Lefkoşa Manifestosunun son maddesinde Lefkoşa’nın idari kurumu olan belediyesini ele alacağız. Bundan önceki 7 maddede Lefkoşa’nın farklı bakış açılarından yerine getirmesi gereken vizyonları sizlere anlatmaya çalıştım. 8’inci maddede ise bu manifesto taslağını tamamlamayı planlıyorum.

Öncelikle pek çoğumuzun doğup büyüdüğü, bazılarımızın başka bölgelerden buraya taşındığı, bazılarımızın okumaya geldiği ve bazılarımızın ise işi için her gün uğradığı Lefkoşa’mız aslında bu şehrin tüm sakinlerine aittir. Ve şehrimiz ilerleyebilmesi için kurumsal, efektif ve şeffaf bir belediyeye ihtiyacı vardır.

Belediyemizi bu kurumsa, efektif ve şeffaf özelliklere kavuşturmak için atmamız gereken adımlar aslında bütçesel sıkıntılardan pek de alakalı değildir. Aksine bugüne kadar yapmaktan kaçındığımız pek çok düzenleme hiçbir mali yatırım gerektirmemektedir.

SİVİL HİZMETKAR MENTALİTESİ & VATANDAŞ DOSTU BELEDİYE

İngiliz döneminde yaşayan vatandaşlarımız bilecektir. O zamanlar kamu çalışanlarının ismi “Civil Servant” olarak geçermiş. Yani Türkçesi ‘sivil hizmetkar’. Gerçekten de bu anlayışla çalışırmış ülke. Kurallar ve yasalar o kadar ciddi uygulanırmış ki bugün dahi pek çok Kıbrıslı sömürge oldukları o dönemi tebessümle anımsar.

LTB bu anlayışı şehri için geri getirmelidir. Lefkoşa’nın belediye çalışanları Lefkoşa halkı için hizmet verdiklerini tekrar vatandaşına hissettirmelidir.

Bürokrasi, birincil düşmanımızdır. Bürokrasinin azaltılması öncelikli hedef olmalıdır.

Eğer bir belgenin LTB içerisindeki bir şubeden diğer bir şubeye gitmesi gerekiyorsa, bu belge dijital olarak iletilebilmelidir. Vatandaşın aynı bina içerisinde bir şubeden diğer bir şubeye koşuşturduğu zamanlar tarihte kalmalıdır. Bütünlüklü dijital dosyalama sistemi oluşturulmalıdır.

Belediye kısa vadeli değil, uzun vadeli planlamalar yapmalıdır. Bir bölgede ticaret ve esnafın güçlenmesi sürekli gelirleri artıracak en önemli faktördür. Bu yönde belediyenin inisiyatif alması ve sorunlar çözmesi ciddi önem taşır. Bu gibi çözümler ilgili bölgelerden kuruma emlak vergisi, işletme izni, meslek vergisi ve bunun gibi birçok ikincil gelir sağlayacaktır.

Belediye sağlıklı yatırım ortamını oluşturmak için çabalamalıdır. Kobiler, yurtiçi ve yurt dışı yatırımcılara bürokratik süreçler hakkında yön gösterecek bir halkla ilişkiler birimi kurularak belediyenin hizmetleri geliştirilebilir.

E-BELEDİYE

Lefkoşa Türk Belediyesi başkent belediyesi olmasının da bilinciyle artık analog çağdan kurtulup, dijital çağa ayak uydurmak zorundadır.

Vatandaşın borcunu sorgulayabileceği, online ödeme yapabileceği, sorunlarına anında destek alabileceği ve interaktif bilgi sağlayan bir LTB Aplikasyonu tüm mobil platformlara sunulmalıdır.

Kullanıcının bulunduğu bölgedeki boş park yerlerini gösteren ve parkmetre ücretinin online ödenebileceği sistemler Lefkoşa’daki park yeri sorununa ciddi anlamda soluk getirebilir.

Lefkoşa Türk Belediyesi solar panel ve yeşil çatı sistemlerinde öncülük etmeli ve şehirsel karbon emisyonunu azaltarak Lefkoşalıların elektrik gider bütçesini rahatlatma konusunda adımlar atmalıdır. Dahası bu adım çevreye ciddi pozitif etkiler ile yansıyacaktır.

ŞEFFAF & HERKESE EŞİT BELEDİYE

Bir kurumun eşitliği ve çalışma hızı o kurumda yapılan tüm işlemlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlarla belirlenmesi ile tanımlanır.

Her bir işin ne kadar sürede yapılacağı, nasıl bir harç talep edileceği, bu harcın nasıl hesaplanacağı, herhangi bir çalışan izinliyse işin nasıl devam edeceği, ortaya çıkabilecek sorunlar durumunda vatandaşın haklarının neler olduğu ve bunun gibi kıstaslar yazılı olarak belirtilmelidir. Ancak bu şekilde belediyenin hizmetleri kişisel inisiyatiflerden kurtulacak ve gerçek anlamda kurumsallığa kavuşabilecektir.

belirtilmelidir. Ancak bu şekilde belediyenin hizmetleri kişisel inisiyatiflerden kurtulacak ve gerçek anlamda kurumsallığa kavuşabilecektir. Şeffaf ilkesi gereğince sadece vatandaşların bireysel olarak değil, sivil toplum örgütlerinin de düzenli olarak denetimine açık bir sistem kurulmalı ve belediyenin karar ve çalışmaları internet üzerinden paylaşılmalıdır. Komisyonlarda sivil toplum örgütlerine yer verilmelidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÜÇLÜ BELEDİYE

Lefkoşa Belediye Çalışanının motivasyonu, Lefkoşa’nın hizmet kalitelisini artırmak için yüksek önem taşır. Bu bağlamda çalışanın iş koşullarını geliştirmek ve ilerletmek amacıyla sendika ile birlikte düzenli olarak arayış içerisinde olmak gerekir.

Çalışanın şube iş ortamı hakkındaki arzu, istek ve şikayetlerini idareye iletebileceği anonim bir değerlendirme sistemi oluşturulması bu toplantılara ciddi ipuçları sağlayacaktır.

Belediye kreş hizmeti, eğitim merkezi, aktivite merkezi ve bunlar gibi sosyal hizmetler konusunda bina ve personel potansiyelini kullanarak hem vatandaşına hizmet verebilir, hem de çalışanının iş hayatını kolaylaştırabilir.

Kendisini güçlendirmek isteyen bir belediye için en önemli konu çalışanının eğitimidir. Bu bağlamda Lefkoşa Türk Belediyesi ihtiyaç duyduğu uzmanlıklarda çalışanının hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim almasını olabildiğince desteklemeli ve teşvik etmelidir. Belediye eksiklik duyduğu konularda uzmanlığını bu şekilde sağlayabilir ve Lefkoşa’ya verdiği hizmeti güçlendirebilir.

8 hafta boyunca saydığımız maddeler bu yaşadığımız şehri daha yaşanılabilir kılmak için yapılabilecek vizyonların sadece ilk adımlarıdır. Bu adımlar sayesinde Lefkoşa bambaşka bir hal alabilir ve kapımızdan dışarıya ilk adımımızı her attığımızda kalbimizi umutla doldurabilir.

Bu Lefkoşa’ya ulaşmak içinse ihtiyacımız her zamanki gibi basittir: Biraz istek, biraz irade ve bolca da VİZYON.