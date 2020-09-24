Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis: “Kazılmak üzere yüz yeni vaka hazırdır…”

Leonidas Pandelidis, Kıbrıs Haber Ajansı’ndan Maria Koniodu’ya dün verdiği demeçte, neredeyse 100 yeni vakanın kazılmak üzere hazır olduğunu, yeni ve oldukça zengin bir kazı programı hazırladıklarını ve bunun da “kayıplar”ın bulunma oranını arttıracağını umduklarını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu, Kayıplar Komitesi’ni geçen hafta eleştirmiş ve “Kayıplar Komitesi’nde bulunan “kayıp” şahıs kalıntıları sayısının çok düşük olduğunu ve komite çalışmalarının bu bağlamda yeni bir rekora gittiğini” ifade etmişti.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis’in bu eleştirilere cevaben böyle bir açıklama yaptığı tahmin ediliyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Leonidas Pandelidis, coronavirüs pandemisi nedeniyle komite ekiplerinin bu yıl 92 işgünü çalışma kaybı yaşadığına dikkati çekti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun Kayıplar Komitesi laboratuvarını dünkü ziyaretiyle ilgili olarak da bilgi veren Leonidas Pandelidis, “Bayan Sakellaropulu genel olarak konuya ilgi gösterdi, biz de kendisini bilgilendirdik ve özellikle “kayıp” Yunanlılar’la ilgili bilgi verdik. Kayıplar Listesi’nde 77 Yunan yurttaşı vardır ve bunlardan 30 Yunanlı’nın kalıntıları bulunarak kimliklendirilmiştir. Komitenin programı ve izlenen prosedürleri de kendisine aktardık” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın bir sorusu üzerine Leonidas Pandelidis, “Bu yıl çok zor bir yıl oldu. Sıcaklar ve ekiplerin arazide çalışamayışı ve ayrıca coronavirüs pandemisi nedeniyle kazılarda 92 işgünü kaybımız olmuştur… Arazide açık alanda daha az çalışılabilmiştir ve böylece bu da zor bir yıl olmuş ve bulunan kalıntıların sayısı da daha az olmuştur” dedi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi halen Kıbrıs’ın kuzeyinde yürütülen Ayyorgi’de iki kazı, Lefkonuk’ta iki kazı, Lapta’da bir kazı, Maratovuno’da bir kazı ve Mağusa’da bir kazı olmak üzere, güneyde de 1964 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’in aranmakta olduğu Pomo’da bir kazı yürütüldüğüne dikkati çekti.

Kazılar bakımından kaybedilen zamanı nasıl telafi etmeyi düşündükleri sorulan Bay Pandelidis, “mümkün olduğunca yoğun çalışıyoruz” diyerek yılın bundan sonra geriye kalanının nasıl gelişeceğinin bilinmediğine dikkati çekti.

“Halen elimizde neredeyse 100 vaka vardır ve bunlar kazılmaya hazır vaziyettedir. Bu dosyaları, pandemi nedeniyle ofislerimize kapandığımız zaman hazırladık, kazı için onay alınmıştır, planlama aşamasındayız ve önümüzdeki birkaç ay için işimiz çok” şeklinde kendini ifade eden Leonidas Pandelidis, ellerinde onay gerektiren başka vakalar da bulunduğunu ve bunlarda da onay ardından kazı aşamasına geçilebileceğini belirtti.

Leonidas Pandelidis “Şu anda oldukça zengin bir kazı programımız vardır ve umarız bu da sayıları iyileştirecektir” dedi.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip Türkçeleştiren – Sevgül Uludağ – 23.9.2020)

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu:

“Kayıplar Komitesi çalışmalarının hızlanacağını umuyoruz…”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs’a yapmakta olduğu ziyaret çerçevesinde dün de Kayıplar Komitesi laboratuvarını ziyaret ederek yerinde bilgi aldı, “Kayıplar Komitesi çalışmalarının hızlanacağını umuyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın dün yayımlanan haberine ve Kayıplar Komitesi Üçüncü Üyesi Paul Henri Arni’nin paylaştığı fotoğraflara göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Kayıplar Komitesi’nin Lefkoşa Uluslararası Havaalanı yakınındaki laboratuvarını ziyaret ederek burada Kayıplar Komitesi’nin üç üyesi tarafından bilgilendirildi. Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis ve Üçüncü Üye Paul Henri Arni tarafından Yunan Cumhurbaşkanı’na bilgi verildi.

Dün Kıbrıs ziyaretini tamamlayan Sakellaropulu, dün sabah komite laboratuvarını ziyareti ardından yaptığı açıklamada Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarının hızlanarak “kayıp” yakınlarına sevdiklerinin akibeti hakkında daha net bir görüntü verilmesinin sağlanması umudunu dile getirdi.

Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarından etkilendiğini anlatan Sakellaropulu, laboratuvar tarafından yürütülen çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti ve “kayıp” yakınlarının sevdiklerinin akibetini öğrenmek ve onları düzgün biçimde defnetmek hakkı olduğuna dikkati çekti. Komite çalışmalarının çok önemli ve aynı zamanda çok zor olduğunu anlatan Yunan Cumhurbaşkanı, “kayıp” şahısların “kayıp” olmalarının üzerinden neredeyse yarım asır geçtiğini hatırlattı.

Her geçen günün her şeyin daha zor olacağı anlamına geldiği için Komite çalışmalarının hızlandırılması umudunu dile getiren Yunan Cumhurbaşkanı, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum bilim insanlarının laboratuardaki işbirliğinin şahane olduğunu söyledi.

“Kayıplar” konusunun her iki toplumu da ilgilendirdiğini anlatan Sakellaropulu, halen “kayıp” olan bazı Yunan yurttaşlarının da bulunduğunu hatırlattı. “Bu çok önemli konuda toplumların yalnızca bilimsel değil aynı zamanda insancıl bir çalışmada nasıl işbirliği yaptıklarını da yansıttığını” söyleyen Yunan Cumhurbaşkanı, “Bu labortavurarda yapılan çalışmalardan çok etkilendim ve tümümüz için çok önemli olan burada yapılmakta olan çalışmalar için başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı, Yunan Cumhurbaşkanı’nın Kayıplar Komitesi laboratuvarını ziyaretine ilişkin açıklamalarının, Yunan Büyükelçiliği tarafından yayımlanan bir bildiriyle duyurulduğunu hatırlattı.

(Kıbrıs Haber Ajansı – Derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 23.9.2020)