“Karnı tok”lar gündemi

Çok daha fazla kadın ölüyor, şiddetten...

Dünyanın bir yerinde değil, her yerinde ölüyor; çok daha fazlası dövülüyor, sömürülüyor, özgürlükleri engelleniyor her gün...



***



‘Evde Kal’ deniyor ya pandemiye eşlik eden haklı bir duyarlılıkla...

Yıllardır pek çok kadının hayatı bu aslında...

Hem de öyle sanıldığı gibi kenar mahallelerde ya da alt kültür gruplarında değil, tam aksine, gösterişin en fazla köpürdüğü evlerde...

“Evde Kal” baskısı var kadının üzerinde, “sormadan dışarıya çıkma” ya da “çıkacaksan beninle çık...”



***



Bir şair dostum yazdı, geçenlerde...

“Ülkenin durumunu düşünüyoruz ya durmadan, akşam, night club'lar geldi aklıma, yabancı işçilerin durumunu gazeteden öğrendik, ama night club'larda çalışan kadınların durumu? Onlara ne oldu, ülkelerine geri mi gönderildiler, yoksa buradalar mı hâlâ?”



***



Şiddet yok yalnızca ülkemizde ve dünyada...

Sömürü yok yalnızca...

Açlık da var!



***



Birikim dergisi yerkürenin maskesini indirerek, yüreğimizde hiç dinmemesi gerekli bir sarsıntıyı yeniden gözümüzün önüne getirdi: Dünyada ortalama her yıl 9 milyon insan AÇLIKTAN ölüyor.

Açlık da bir ‘ölüm sebebi’ bilir misiniz?



***



Rol çalmadan Arzu Yılmaz’a bırakalım sözü:

“En son verileri kontrol etmek için 7 Nisan 2020 günü saat 19:10’da girdiğim theworldcounts.com sitesinde, an itibariyle, bu yılın bilançosu 2 milyon 420 bin 456’ydı. Tam beş dakika sonra, yeniden rakamlara baktığımda sayı çoktan 2 milyon 420 bin 548 olmuştu. Yani, yalnızca beş dakika içinde 92 kişi AÇLIKTAN can verdi. Dahası, bugün dünya üzerinde 821 milyon insan kronik açlık tehdidi altında yaşıyor.”



***



“Karnı tok”ların çok başka telaşları var elbette! Bir sendikacı anlattı, üyesinin “ek mesailerimiz ne zaman ödenecek” sorusu karşısında yaşadığı azabı...



***



Keşke her akşam üzeri, birileri “rakamları” paylaşsa bizlerle, cicili bicili grafikler eşliğinde...

“Kadına şiddette bugün ne oldu?”

“Dünyada bugün kaç aç insan öldü?”

“Çevre bugün ne kadar katledildi?”

“Bugün kaç kadının bedeni sömürüldü?”



***



Evde kal!

Böylece devlet “kadın satmaktan” da kurtulur belki (!)