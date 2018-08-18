IŞIK / KİTAP

“İnatla Umutla” sürüyor Işık Kitabevi’nin “Kitap Fuarı” serüveni. Bu yıl 31.cisini selamlıyoruz…

Son döviz kriziyle iyice derinleşen “azalıyoruz, tükeniyoruz” endişesine; karamsar ruh halimize yeniden İŞIK tutacak, 31. Kitap Fuarı.

Tüm “Kırılmalara”lara karşı bir “direnişin çağrısı”dır adeta, bu yılki Fuar’ın gündemi.

29 yıldır şu veya bu şekilde bir parçası olduğum bu “Kitap Fuarı” büyük zorluklara göğüs gererek bugünlere dek sürdürdü varlığını…

Pek çok kurumumuz; aydınımız gibi ciddi bedeller ödedi…

Küçük salonlarda, baskılar altında başlayan bu serüvende gün oldu sözlü / yazılı (ki bu saldırıları yapanların bir çoğu, sonradan fuarda boy gösterip bedel ödeyenlerle aynı saygıyı bekleyip; eleştirenlere çamur atmaktan geri durmadılar) saldırılara uğradılar; gün oldu kitapları, kitapevleri yakıldı… Onlar, inatla, sabırla sürdürdüler bu çabayı…

“Kırılma” temasıyla 27 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında yapılıyor bu yılki Fuar... Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin önerisi ile bundan sonraki yıllarda da sürdürülecek “Edebiyat Hizmet Ödüllerinin” ilki Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu’na veriliyor.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alacak fuara geçmiş yıllarda olduğu gibi Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği de aktif destek veriyor.

bu yıl da, önemli gündemler açıyor Işık Kitabevi…

Geçtiğimiz günlerde Fuar’ı basın açıklamasıyla duyuran Nahide Merlen, fuarın ilkinde dedikleri gibi okuyan, sorgulayan bir toplum olmak ve gençler yetiştirmek için kitap okumayı yaygınlaştırma çağrısı yaptı.

”Tüm bu yıllarda birçok güzel gelişme yaşandığını ama birçok alanda da geri düştüklerini kaydeden Merlen, özellikle bu günlerde tüm dünyada ve Kıbrıs’ta büyük bir “kırılma” yaşandığın belirtti; “Tüm değerlerimiz inançlarımız ve umutlarımızla oynanıyor ve altüst edilmeye çalışılıyor. Biz de bu bağlamda 31. Kitap Fuarımızın ana temasını ‘kırılma’ olarak belirledik” diye hedeflerini açıklayan Merlen.Fuarın bu yılki onur ödülünü “yerel yönetimlere yeni bir anlayış getiren ve onurlu duruşundan dolayı” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye vereceklerini açıklayan Merlen, Fuara Türkiye’den bu yıl araştırmacı yazar Tanıl Bora’nın konuk olacağını, Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la beraber bir panelin konuşmacıları olacağını da hatırlattı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’yle de bir panel ve şiir gecesi düzenleyeceği Fuar’da; Birlik adına benim hazırladığım “Aşk Şiirleri Antolojisi’nin tanıtımı da yapılacak.

Uzun bir tatilin ardından, Lefkoşa’nın serin gecelerini kitaplarla; birbirinden güzel etkinliklerle geçirebilirsiniz…

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak ve fuar, pazar hariç her gün 09.00 – 13.00 ve 17.00- 24.00 saatleri arasında pazar günleri ise 17.00 - 24.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Işığınız bol olsun…