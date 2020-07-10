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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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İnsanların alınlarından bir yazı

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İnsanların alınlarından bir yazı yazabiliriz. İnsanların terleriyle bir harita çizebiliriz. İnsanların ellerinden bir umut yaratabiliriz. İnsanların gözlerinden sırılsıklam ıslanabiliriz.

* * *

Ada yarım, yarim!
Memleketim.
Eşitsizliğim!

* * *

Üç farklı sınıf var...
Hepsinde alın var, hepsinde ter yok.
Hepsinde akıl var, hepsinde yürek yok.

* * *

Alnından akıttığı terin karşılığını almayan, alamayanlar var.
Çalışıyor.
Üretiyor.
Karın tokluğuna yaşıyorlar.
Çoklar!

* * *

Aldıklarının karşılığında ter akıtmayanlar var.
Konuşuyor.
Söyleniyor.
Gösteriş yarıştırıyorlar.
Çoklar!

* * *

Ha bir de...
Alınlarından akan tere denk kazananlar var...
Mumla aranıyorlar.

* * *

İşte bu üçüncü grubu artırmak için kendi dengini arıyor hayat...
Adaleti arıyor!

* * *

Alın terleriyle hayattan alacaklı insanlar var.
Bu hayata ve bu topluma alın teri borçlu insanlar var.

* * *

Alın yazısı mı dediniz?
Pek inanmam.
Alın terine inanırım ben...
O nedenle de işte...
Hayat...
Kimine kahır…
Kimine şölen…

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