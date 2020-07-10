İnsanların alınlarından bir yazı yazabiliriz. İnsanların terleriyle bir harita çizebiliriz. İnsanların ellerinden bir umut yaratabiliriz. İnsanların gözlerinden sırılsıklam ıslanabiliriz.

* * *

Ada yarım, yarim!

Memleketim.

Eşitsizliğim!

* * *

Üç farklı sınıf var...

Hepsinde alın var, hepsinde ter yok.

Hepsinde akıl var, hepsinde yürek yok.

* * *

Alnından akıttığı terin karşılığını almayan, alamayanlar var.

Çalışıyor.

Üretiyor.

Karın tokluğuna yaşıyorlar.

Çoklar!

* * *

Aldıklarının karşılığında ter akıtmayanlar var.

Konuşuyor.

Söyleniyor.

Gösteriş yarıştırıyorlar.

Çoklar!

* * *

Ha bir de...

Alınlarından akan tere denk kazananlar var...

Mumla aranıyorlar.

* * *

İşte bu üçüncü grubu artırmak için kendi dengini arıyor hayat...

Adaleti arıyor!

* * *

Alın terleriyle hayattan alacaklı insanlar var.

Bu hayata ve bu topluma alın teri borçlu insanlar var.

* * *

Alın yazısı mı dediniz?

Pek inanmam.

Alın terine inanırım ben...

O nedenle de işte...

Hayat...

Kimine kahır…

Kimine şölen…