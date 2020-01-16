İlk cenaze 25 Ocak 2020 Cumartesi günü Litrodondas’ta yapılıyor…

Bir okurumuzun St. Hilarion askeri bölgesi içerisinde Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olduğu alanda kalıntıları bulunan sekiz “kayıp”, küçük tabutlar içerisinde defnedilmek üzere ailelerine geri dönüyor…

Kayıplar Komitesi psikologları, bu alanda yürütülen kazılarda kalıntıları bulunan “kayıplar”ın yakınlarını arayarak, kendilerini bilgilendiriyor ve Lefkoşa’da, ara bölgedeki laboratuvara davet ederek, burada ayrıntılı bilgi almalarını, isteyen ailelerin de sevdiklerinin kalıntılarını görmelerini sağlıyor…

2010’DAN 2020’YE: TAM ON SENE…

Altı yıl boyunca “kazılacak yerler listesi”ne konmamış olan bu gömü yeriyle ilgili okurumuz çok ısrarlı olmuş, 2010’dan 2016 yılına dek bu yerin takibini yürütmüş, biz de bu sayfalarda okurumuzun bu çabalarına destek vererek konuyu ısrarla gündemde tutmuştuk… En sonunda Kayıplar Komitesi bu yeri “kazılacak yerler listesi”ne koyabilmek için 2016 yılında okurumuzun ısrarlı talepleri üzerine kendisine askeri bölgeye giriş izni almış ve Kayıplar Komitesi yetkililerine okurumuz gömü alanlarını göstermişti. 2017 yılında bu alanda yürütülen kazılarda sekiz “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmıştı… Kazıdan üç yıl sonra ise şimdi bu alanda bulunan “kayıplar”dan geride kalanlar, ailelerine geri dönüş sürecine başlıyor… Tam on sene sonra, yani 2010’dan 2020’ye kadar geçen bu sürede bu “kayıplar”ın gömü yeri okurumuzun çok değerli yardımlarıyla bulunup, DNA testleriyle kimliklendirildi ve şimdi ailelerine dönüyor “kayıplar”dan geride kalanlar…

İLK CENAZE 25 OCAK 2020 CUMARTESİ GÜNÜ…

St. Hilarion’da bulunan sekiz “kayıp”tan beş veya altısının DNA testleriyle kimliklendirildiği ve ailelerine bilgi verilmeye başlandığı öğrenildi.

Buna göre bu sekiz kişilik “kayıp” grubundan kimlendirilerek ailesi bilgilendirilenler arasında ilk cenaze 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 11.30’da Litrodondas’ta St. Serabon Kilisesi’nde yapılacak ve Stavros Stavru Ttoullos köyünde toprağa verilecek.

OLVİA HRİSTOFORU’NUN ANLATTIKLARI…

St. Hilarion’da okurumuzun gösterdiği alanda kalıntıları bulunan “kayıp” Stavros Stavru Ttoullos, henüz 22-23 yaşlarında bir gençti… Kızkardeşi Olvia Hristoforu’yla çok değerli arkadaşımız, bir diğer “kayıp” yakını olan Katerina Antona aracılığıyla temas kurarak dün akşam telefonda konuştuk.

Stavros Stavru Ttoullos’u hiçbir zaman unutmayan Olvia Hanım, onunla birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya sayfasında paylaşmış, hep kardeşini bekleyişlerini yazmış, kardeşinin çalınan hayatını yazmış…

Olvia Hanım, kardeşçiğinin 7 aylık iken dünyaya gelmesine karşın hayata tutunduğunu, büyüyüp geliştiğini anlatıyor. Turizm ve otelcilik okumuş, otel işletmeciliği için de ayrıca bir diğer yüksek okula gitmiş, pek çok yabancı dil konuşabiliyormuş ve 1974’te savaş çıktığı zaman Girne’de Esperidas Oteli’nde şef olarak çalışmaktaymış… Bu otelin yöneticiliğini de Glafkos Kariolu’nun kardeşi yapmaktaymış… Okurlarım hatırlayacaktır, Kariolu, Girne’nin önde gelen ailelerinden birisiydi ve Girne’deki batık gemiyi bulan da onlardı…

Savaş çıkınca Stavros Stavru, Bellapais’e gönderilmiş ve oradan da St. Hilarion’a… St. Hilarion’da öldürülmüş… Başkalarıyla birlikte bir gamini çukuruna gömülmüş… Kemiklerinin yeri değiştirilmiş… Sonuçta okurlarımızın büyük ısrarları sonucunda ondan geride kalanlar bulunabildi… Ailesinin acısını paylaşıyoruz…

DİĞER “KAYIPLAR”…

Stavros Stavru Ttoullos’un yanısıra iki “kayıp” şahsın aileleri de bilgilendirilmiş: Bunlardan birisi Theodokis Haralambos Orfanu… Potamos tu Kambu köyünden (Yedidalga) olan Theodokis ise 1974’te henüz 21 yaşında imiş… Yine aynı yerde kalıntıları bulunan “kayıp” Yeorgios Lambros Savva ise Leymosunlu… 1956 doğumlu imiş yani henüz 18 yaşındaymış… Onların ailelerinin de acılarını paylaşıyoruz…

Ve değerli okurumuza tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyoruz… Onun insaniyeti olmasa, bu sekiz “kayıp”tan geride kalanların bulunması çok büyük bir “mucize” gerektirecekti…

Pervolya’da (Bahçalar) sahilde insan kemikleri bulunup incelenmeye alındı…

Lefkoşa, 15 Ocak 2020 (T.A.K): Güney Kıbrıs’ta Pervolia (Bahçalar) bölgesindeki sahil şeridinde kumlara gömülü insan kemikleri bulunduğu, yapılan ilk incelemede kemiklerin ait olduğu şahıs konusunda her türlü olasılığın mümkün göründüğü bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka’ya bağlı Pervolia (Bahçalar) köyü bölgesinde sahil şeridinde insan kemiklerinin bulunduğunu ve inceleme başlatıldığını yazdılar.

Gazete, bir vatandaşın 27 Aralık 2019 tarihinde bölgedeki sahil şeridinde insan kemikleri olduğunu tespit ettiğini, bölgeye çağırılan polisin incelemesi sonrasında 5 Ocak 2020 tarihinde bir miktar daha kemiğin bulunarak emare olarak alındığını yazdı.

Habere göre Kıbrıslırum polisinden yapılan açıklamada, kemikler üzerinde yapılan ilk incelemede, yetişkin bir erkeğe ait oldukları ve en az birkaç on yıllık olduklarının düşünüldüğü belirtilirken, kemiklerin 1963-64 olaylarında hayatını kaybeden birine ait olabileceği düşüncesiyle Kayıp Şahıslar Komitesi’ne de haber verildiği vurgulandı.

Söz konusu kemiklerin sahilde gömülü olduğu ve kötü hava koşullarının etkisi yüzünden açığa çıktıklarının düşünüldüğünü aktaran gazete, kemiklere yapılacak DNA testinin sonucunun beklendiğini de belirtti.

(TAK Ajansı Rumca haber bülteninden – 15.1.2020)