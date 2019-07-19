İlahiyat Koleji için 'KOORDİNATÖR'

Eğitim Bakanı, Ankara’ya bir ziyaret yapmış, bir de “protokol” imzalamıştı.

Peki bu “protokol”ün içeriği açıklandı mı?

Hayır!

Yeni siyaset bu mu?

Hani etik, temiz, şeffaf, toplumcu siyaset.

Zapturapt !

Bakan demişti ki; “KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.”

“Yükseköğrenimin yanı sıra ilköğretim ve diğer konuları da ele aldık” denmişti.

Sonra imza atılmıştı:

“Mutabakat Zaptı.”



Niye “zapt” diyorlar daha iyi anlıyorum.

Malum, “zorla almak” demek, “ele geçirmek.”

Niye açıklanmıyor?

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın odağında “İlahiyat Koleji” var.

Hani, dönemin Eğitim Bakanı “açılış” kurdelesini keserken “içime sinmedi” dediği Kolej!



Önceki Eğitim Bakanı da “Türkiye bizden devrini istedi, kabul etmedik” diye açıklama yapmıştı.

O nedenle de zaten “görüşememişti” Türkiye’nin Eğitim Bakanı’yla…

Randevu dahi alamamıştı.

Gitmiş, ortada kalmıştı.

Meclis’te dert yanmıştı.

İthal koordinatörler!

Yeni hükümet bu “Mutabakat Zaptı”nı açıklayacak mı?

“Sır” değilse eğer..

10 gün geçti.



Size birkaç ipucu verebilirim.

Şu madde var örneğin!

“Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevliler KKTC mevzuatlarına göre atanır ve görev yaparlar. Ancak, okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilir.”



Türkiye’den “koordinatör” atanacak.

Pardon!

“Koordinatörler.”

Okuldaki “tüm alanlar” dikkate alınarak!



Ne oldu sayın Bakan, bakanlığınızda eğitimi yönetecek insan kaynağı sorununuz mu var?

Yoksa bu “alanlar”a aklımız mı ermiyor, ufkumuz mu yetmiyor?

O kadar okul, onca üniversite var da niye, Hala Sultan’da ihtiyaç duyulmuş “ithal koordinatörler”e?

‘Tam gün’ için

Daha ilginci!

“Tam Gün” eğitim için de en uygun yer burası seçilmiş:

İlahiyat Koleji.

“Tam gün eğitim projesinde pilot uygulama alanı olarak farklı tür ve kademedeki okullarımızda olması esasına bağlanarak Hala Sultan…”

Her türlü ekonomik ihtiyaca da destek var.

Siz varsın “yeni okullar” diye bağırınız.



Bitmedi!



Mutabakat Zaptı’na göre İlahiyat Koleji'nde sürdürülen Kolej programı yanında “İlahiyat Anadolu Lisesi” programı da açılacak.



2019-2020 Öğretim Yılı'nda "kademeli olarak" İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacak.

2020-2021'de ise lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Alanı Programı, “İlahiyat Anadolu Lisesi

Programı”na dönüşecek…



Eğitimdeki en önemli önceliğimiz bu programlar görülmüş.

‘Kolej Sınavı’na gerek yok

Ayrıca…

“İlahiyat Anadolu Lisesi Programı’na kayıt hakkının kolej sınavlarının kapsamından çıkartılması” da bu mutabakat zaptında yer alıyor.

Kolej sınavına gerek yok!



Şimdi anladınız mı, on beş ay niye kimseler “Eğitim Bakanı” ile görüşmedi de, on beş günde bu temas oldu, protokol imzalandı.



Tamamdır!

“Raufcuk” o araziyi kiralamayınca memleketin etik derdi çözülmüş oldu.



Gerisi de “tertemiz bir irade” zaten…

Koordinatörler okuyup üfleyecek, kirlendikçe (!)





