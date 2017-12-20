HP’nin ‘kalabalık’ telaşı!..

Seçime sayılı gün kala Halkın Partisi’nde telaş arttı…

Açıklanan ‘anketler’de hızlı bir düşüş grafiği çizen Halkın Partisi’nin, son yapılan ‘güvenilir’ bir ankette ilk üç arasında olmadığı ifade edilirken, HP’nin bölgelerde hızlandırdığı ziyaret trafiği de bu sonuçları destekler nitelikte…

Ta başından iyi bir ‘algı’ yönetimi ile varlığını sürdüren Halkın Partisi, aynı taktiği ‘seçim ziyaretleri’nde de sürdürüyor…

Bölgelerde ayrı ayrı şölenler yapan Halkın Partisi, her bölgede ‘kalabalık’ görünmek için ayrıca bir çaba gösteriyor…

Kitlesini tüm bölgelerdeki toplantılarına taşıyan Halkın Partisi, bu anlamda katılıma büyük önem gösteriyor.

Her bölgede güçlü görünmek için kalabalık görüntü çizmeye çalışan Halkın Partisi’nin sandığa nasıl bir sonuç yansıtacağı ise merak konusu…

BÖL –YÖNET!..

EROĞLU ‘İŞ BAŞINDA’!

Ulusal Birlik Partisi’nin her dönem ‘varlığını hissettireni’ Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, yeniden İŞ BAŞINDA…

Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki ofisinde bir fiil SEÇİM ÇALIŞMASI yapan Eroğlu’nun, ‘grup grup’ kabul ettiği partililerine, ‘parti içi seçim’ telkinlerinde ve hatta baskısında bulunduğu da ifade ediliyor…

‘BÖL YÖNET’ politikasının öncülerinden Eroğlu, aynı politika ile kamplaştırıcı hamlelerini sürdürüyor…

Özellikle Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’a karşı ciddi bir operasyon yürütüldüğünü daha önce de bu sayfadan paylaşmıştık…

Eroğlucuların en başından beri İzlem Gürçağ'a karşı tutunduğu tavır, aday sıralama seçimine de yansımıştı.

Operasyonun adı: ‘İzlem Gürçağ’ı cezalandırmalıyız’

Derviş Eroğlu’nun grup grup Lefkoşa’daki ofisine çağırdığı partililere ‘İzlem Gürçağ’ı cezalandırmalıyız’ telkininde bulunduğu elde edilen bilgiler arasında…

İddiaya göre hem daha önceden Tahsin Ertuğruloğlu'na olan yakınlığı, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gürçağ ailesinin bir kısmının Akıncı'ya yakın olması nedeniyle Akıncı'ya çalıştığı iddiaları, Eroğlu'nu Gürçağ’dan uzaklaştırmıştı…

Eroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’yı destelediği iddiası ile İzlem Gürçağ’ı ‘cezalandırma’ operasyonunda, İzlem Gürçağ’ın Akıncı’yı desteklemesine karşılık Akıncı’nın da, İzlem Gürçağ’ın yeğeni Cenk Gürçağ’ı Özel Kalem Müdürü yaptığı argümanını öne sürdüğü de belirtiliyor…

İzlem Gürçağ’ınsa Derviş Eroğlu’nun operasyonu ve saldırılarına karşı oldukça dik durduğu da elde edilen bilgiler arasında…

Gerek Meclis’teki uzlaşımcı yaklaşımlarına, gerekse de kamuoyundaki sevilen bir isim olmasına güvenen Gürçağ’ın, UBP’nin temiz isimlerinden biri olarak, seçimden yara almadan çıkacağına dair güçlü sinyaller de geliyor…

‘15 günde’ dönüş yapacakmış!

Özellikle ‘dini ve milli’ konulardaki ‘uç’ söylemleri ile dikkat çeken, sık sık ‘hak (Allah) yolunda’ yürüdüğünü dile getiren ve bu konularda vurgular yaparak sivrilmeye çalışan UBP’nin Milletvekili Adayları’ndan Emete Gözügüzelli, seçilmeden hizmete de başladı.

‘Milletin Evi’ adı verdiği bir ofis açtığını duyuran Gözügüzelli, buranın ihtiyacı olan herkese çözüm olacağını iddia ediyor…

Önce “Millletin Evi vatandaşlarımıza 24 saat içerisinde yanıt verecek bir sistemdir” diyen Gözügüzelli, ardından sorunların konusuna göre 15 gün içerisinde dönüş yapılacağını belirtiyor…

Gözügüzelli, dönüşler olumsuz olursa mutlaka gerekçelerini de açıklayacağını ifade ediyor.

Milletin Evi ile halka arasında hiç kapanmayacak bir gönül bağı kuracağını savunan Gözügüzelli, UBP Adayı’ndan çok ‘Bağımsız aday’ gibi de çalışıyor…