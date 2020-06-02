HER-ŞEY KOL-TUK İÇİN

Askerlik yapan herkes bilir, meşhur talim şarkısıdır…

İlk kelimeler hecelere ayrılarak söylenir, yürüyüş ya da koşu sırasında…

Ritm de ona göre ayarlanır zaten… Başta daha yavaş, sonra daha hızlı ritmde…

Her-şey vatan için (yavaş)

Her-şey vatan için (yavaş)

Her-şey vatan için (hızlı)

Her-şey vatan için (hızlı)

Tekrar propagandanın en önemli özelliğidir. Ezberler bilinç altına yerleşir ve orada durur. Kolay kolay değişmez.

Askeri eğitimlerin bir amacı budur ama diğer amacı da akılla bedeni uyumlaştırmak, emirlere hazırlamak, demiri bile kesen emri mutlak uygulanır hale getirmektir.

Sadece askerde değil, beden eğitiminde de kullanılır müzikli ya da sayılı talimler ve bu insanın vücudunu koordine açısından önemli bir yöntemdir.

Bir-ki-üç-dört (yavaş)

Bir-ki-üç-dört (yavaş)

Bir-ki-üç-dört (hızlı)

Bir-ki-üç-dört (hızlı)

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Her ne kadar bazıları askerlikten bir nedenle muaf tutulmuş olsalar da, kimi siyasetçiler bu tür beyin-bilinçaltı-vücut koordinasyonu işlerini pek bir maharetle siyasal yaşamlarına uygulayabiliyorlar.

Her-şey-koltuk-için (yavaş)

Her-şey-koltuk-için (yavaş)

Her-şey-koltuk-için (hızlı)

Her-şey-koltuk-için (hızlı)

Böyle bir talim, kuşkusuz hedefe kilitlenmeye, gerek ruhen gerekse bedenen koltuğa yapışıp kalmayı en birincil hedef haline getirmeye yarıyor.

Sürekli yapılan talimlerin bir neticesi olarak ‘koltuk’ hayatın en önemli unsuru haline geliyor ve geri kalan ne varsa ikinci plana atılıyor.

Bunun içinde manevi birçok değer, etikle ilgili meseleler falan da olabiliyor.

Zira bu talimler sonucunda artık ‘amaç’ o koltuktur. Oraya oturmaktır. Oturduktan sonra –ne olursa olsun- kalkmamaktır.

Geriye kalanlar mı?

Onlar teferruattır…

İlkeymiş, halka karşı sorumlulukmuş, tutarlılıkmış, öz güven ve saygınlıkmış…

Boş işlerdir bunlar ve zaten koltuk getirici değil, koltuktan götürücü olma tehlikeleri vardır.

Oysa koltuk hayatın temel hedefidir.

Koltuksuz asla olmaz.

O yüzden talime devam.

Her-şey-koltuk-için (yavaş)

Her-şey-koltuk-için (yavaş)

Her-şey-koltuk-için (hızlı)

Her-şey-koltuk-için (hızlı)