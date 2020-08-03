İstediğiniz kadar yasa yapınız ya da karar alınız, eğer denetim ve irade yoksa yaşadığınız yer “doküman çöplüğü”ne dönüşür.

Kimsenin sorumluluk almadığı, bedel ödemediği, doğru ile yanlışın ayrılmadığı yerde hayat kaos olur.

***

Kimi marketler girer girmez maske soruyor.

Eğer maskeniz yoksa içeri almıyor.

Çok takdir ediyorum.

Kendi inisiyatifi ile bunu yapıyor.

Ne denetleyen var, ne de hesap soran…

Çünkü pek çok market, mağaza, işyeri, cafe bu tedbiri umursamıyor.

Biliyorlar ki doğru ile yanlış ayırt edilmiyor.

***

Son günlerde duyuyorsunuz, yine istihdamlar başladı.

Peki denetim yapacak insan sayısı arttı mı?

Hiç sanmıyorum.

Sigara dumanından göz gözü görmüyor, barlarda…

Tümüyle serbest kaldı.

İçmeyeni dövecekler neredeyse…

(Dünya Akciğer Kanseri Günü’ydü, 1 Ağustos. Uzmanlar yeniden anımsattı, sadece sigara kullanımını veya tütün dumanına maruz kalmayı engelleyerek akciğer kanserlerinin %80’i önlenebilir.)

Denetim yok, denetim olsa irade yok, kararlılık yok, duyarlılık yok!

***

Peki başka nerede denetim var acaba?

Maske denetimi yok, geçişlerde rastgele test yok.

***

Onlarca güncelliğini yitirmiş daire var.

Dünya kadar amir, şef ödeniyor boşu boşuna!

Oysa ‘denetim mekanizmaları’ yetersiz, çok yetersiz hem de…

İnşaatlardan gıda güvenliğine, mesaiden çevreye nerede etkin denetim gördünüz sahi?

Plajlarda gördünüz mü hiç?

Yine biletle denizleri satıyorlar, yine cankurtaran yok.

Kıyılar tutulmuş, iskeleler kuruluyor her yere, işgale işgal katılıyor.

***

Hep kaygılıyız böylece…

Hep ip üzerinde yürüyor gibi…

Ha düştü, ha düşecek…

Başıboş!

Hem de ne kadar manidar!

Hem çok ‘baş’ var, hem de ‘boş.’

Okullar sabah, öğle olur mu?



Okullar açılıyor, az kaldı.

Sağlıkta kimi uzmanlarla görüştüm, özellikle ilkbahara kadar okulların sabah ve öğleden sonra iki ayrı düzende ders yapmasını önerdiler.

Böylece sınıflarda ve okullarda aynı anda çok daha az öğrenci olabilecek.

Salgın riski böylece azaltılacak.

Bana mantıklı geldi.

Bilim Kurulu ne der, bilemiyorum.

Tabii bir de öğretmenlerin bunu kabul etmesi gerekiyor.

Bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü olağanüstü salgın koşulları var, nasıl ki gerektiğinde okullar kapalı kalıyor, aylarca…

Eğer gerekirse de tam gün eğitim yapılabilir.



***

Bir planlama işitmedik henüz…

Okulların açılması bekleniyor herhalde…

