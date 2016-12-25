Hedefler ve ünvan savaşı

Lefke Binatlı’yı konuk ettiği ilk devrenin evindeki son maçında birden çok hedefle sahaya çıktı. İlk hedef her zamanki gibi kendi sahasındaki yenilmezlik ünvanını devam ettirmek, diğer bir hedef ise hoca değişikliği ile birlikte gelen kazanma alışkanlığını devam ettirerek büyük hedefe ortak olmak. Binatlı’nın da kendine göre hedefleri vardı. Öncelikle sahadan puan alarak ayrılmak ve tehlike çanlarının sesini daha fazla duymadan üst sıralara doğru tırmanmak ve olacaksa üç puan neden olmasın felsefesiyle Lefke’nin sahasındaki yenilmezlik payesini elinden almak. Binatlı’da cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyetin en büyük üzüntüsüydü. Maçın başlama düdüğü ile Lefke takımının geçmiş haftalara nazaran daha istekle oyuna başladığını gözlemledik. Kaybedilen topları erken kazanma ve pas yapma gayreti içerisindeki Lefke futbolcuları Binatlı oyuncularına nazaran daha organize bir görünüm içerisindeydiler.

İlk yarı boyunca Lefke’nin daha üstün olduğunu söylemek mümkün. Küçük bir periyotta Binatlı dengeyi sağlar gibi oldu ancak devrenin son bölümünde Lefke oyuna ağırlığını koyarak Binatlı üzerinde baskı kurdu. Bu baskının sonucu olarak da soyunma odasına 1-0 önde girdi. Binatlı ikinci yarıya, soyunma odasında ne konuşuldu bilinmez ama, farklı başladı. Lefke, Binatlı’nın ikinci yarının henüz başında bulduğu gole reaksiyon gösteremeyince kalesinde ikinci golü de gördü ve ancak geriye düştükten sonra toparlanabildi.

Kasım çok fazla pozisyona giremedi ancak Burak her iki devrede de bulduğu golleri cömertce harcayınca Lefke mutlak galibiyetten oldu. Semih’in form grafiğinin tekrar yükselişe geçtiğini söylemek mümkün. Attığı golle ben geri dönüyorum mesajını da vermiş oldu.

Futbolcuları menfi yönde eleştirince kötü oluyorsunuz. Dün, Lefke lehine verilen bir serbest vuruş sonrası Lefke futbolcusu Yakup Esmeraslan’ın yapılan faule ters istikamette bulunan 4. Hakem’in yanına kadar gelip asabi bir şekilde yaptığı itiraz sonrası yakın mesafede bulunan görevli bir polis memurunun “bundan futbolcu olmaz” diye yorum yapmasını duymak Yakup adına ne kadar üzücü bir durumsa sizi haklı çıkarma adına da o kadar çarpıcı bir örnek teşkil ediyor.

Maçın sonunda Lefke 4. Hafta Karadağ’da oynadığı Mormenekşe karşısında aldığı 2-2’lik skorla puan kaybetmişti. Dün yine ayni skorla ikinci kez puan kaybetti ancak ünvanını kaybetmedi ve ilk devreyi evinde maç kaybetmeden tamamlama başarısı gösterdi. Binatlı da Mormenekşe’den sonra Karadağ’da puan çıkaran ikinci takım oldu.