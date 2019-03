Gitti gidiyor

‘Kıbrıs Türkçesi’nde yüzyılların şekillendirdiği sözcüklerin sayısı bir hayli fazla. Kıbrısın tarihine biz göz atıldığında, bu ada üzerinden gelip geçen herkesin buralarda izler bırakmış olması kadar normal birşey olamazdı. Ve öyle oldu. Kullanılan sözcükler arasında, (bazıları bazı değişikliklere uğramışsa da) kökeni Arapça olanları da var, öz-Türkçe olanları da... Yunanca olanları da var, İtalyanca olanları da... Yıllar içinde, bazen harflerle oynamışız bazen vurgularla. Hatta bazılarını kendimize göre eğip bükmüşüz.

Bir de garip özelliğimiz var bu konuda. Yazarken Türkçe’nin kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz da, konuşurken kural mural umurumuzda bile olmuyor.

***

Her ülkede, az veya çok vardır dillerde etkileşim. Örneğin, İngilizcede var Fransızca sözcükler... Ha keza, Fransızca’da da kökeni İngilizce olan sözcükler var. Ama belli ölçülerde belli, oranlarda oluyor bu. Diğer tüm ülkeler de yaşıyorlar aynı şeyi. Ama, Türkçe’de durum gittikçe vahim bir hal alıyor gibi sanki. ‘Türkçe’, bir yerlere doğru hızla yol almakta. Ama nereye ?

***

Bir zamanlar Farsça-Arapça kökenli sözcüklerle doluydu Türkçe. Zaman zaman, ‘özleştirilmesi’ için çabalar sarfedildi. Birinci adım, Latin alfabesine geçiş sırasında olmuştu. Sonra, bir dönemde, yabancı sözcüklerden arındırılması çabaları yoğunlaştı. Ama bu arada, ‘batıdan’ sözcükler de hızlı bir şekilde literatüre girmekteydi. ‘Öz Türkçe’ çabalarının ömrü de çok uzun olmadı. Değişen siyasi iktidarlarla birlikte kaybolup gitti. Hatta ve hatta, dilimize yerleşen bazı öz-Türkçe sözcüklerin yerini, yeniden Farsça, Arapça sözcükler almaya başladı. Bu da çok önemli ama bir başka çok önemli olay da, Avrupadan ithal edilen sözcüklerin Türkçe’ye gümbür gümbür girmeye devam etmesiydi.

İşte size, bir anda aklıma gelenlerden bir liste. Eminim sizlerin de bu listeye ekleyeceğiniz çoook sözcük olacaktır.

Klozet...Pet Shop...Noter...Metro... Otomobil... Otomotiv... Motosiklet... Model... Elektronik... Alkol...Bar... Telefon...TV...Radyo... Sosyal...Medya... Reform... Parlamento... Senato...Federasyon... Restorasyon... Kanalizasyon... Kritik... Kamera.... Flaş... Personel... Süper... Transfer... Sezon... Gastronomi.... Astroloji... Tuvalet... Makyaj... Kuaför...Süper Market... Ve daha neler neler.....

Bu gidişle galiba, çok değil yirmi yıl sonra “Şu sözcük, has be has Türkçe” diyebileceğimiz sözcük kalmayacak Türkçe’de.

Kadınlar

Geçtiğimiz Cuma günü ‘Dünya Kadınlar Günü’ydü. Çeşitli etkinlikler vardı ülkemizde de, dünyanın dört bir yanında da.

Tarih boyunca, ‘Düşünürler’ de çok düşündüler, çok şey söylediler ‘Kadın’ için. Sadece birkaç tanesini toparladım sizlere.

Her aptal adamın arkasında mükemmel bir kadın vardır. (JOHN LENNON)

Kadın olmak zor bir iştir. Çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar. (JOSEPH CONRAD)

Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil. (OSCAR WILDE)

Bir kadın, söyleyeceği çok şey olduğu halde susuyorsa, erkek artık şansını kaybetmiştir demektir. (PABLO NERUDA)

Kadınlar güller gibidirler. Bir defa açıldılar mı yaprakları hemen dökülmeye başlar. (W.SHAKESPEARE)

Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür. (FRANCOIS TRUFFAUT)

Sokak Ağzı

“Ana Muhalefet Partisi UBP’nin başı Ersin Tatar, büyük bir tecrübe yaşadı. Bir daha hata yapıp Tufan Erhürman’la canlı TV yayınına çıkmaz herhalde.”

***

“Malum TV programında galip kim ? Tartışılamaz bile. Maçın ilk dakkasında da gol vardı, son dakkasında da. Başbakan Tufan Erhürman hükmen falan değil resmen 5-0 galip.”

***

“Eski Başbakan Özgürgün, eğer masumsa, dokunulmazlığının kaldırılmasından, soruşturma yapılmasından neden bu kadar rahatsız oluyor anlayamadım.”

***

“Bir Dome Hotel kaldıydı elimizde. Onu da almak istediler. Kime kaç para komisyonla söz verdilerdi acaba sorusunu takıldı aklıma.”

***

“Tam da tacizlerden, ırza geçmelerden, çocukları ve kadınları nasıl koruyacağımızı tartışırken bir de 72 yaşındaki kadına tecavüz olayı çıktı karşımıza. Erkeklere tecavüz ne zaman başlayacak diye merak etmeye başlar olduk.”

***

“ Bu gidişle Anastasiadis, Kıbrıs’ta Taksim’i tescilleyen devlet adamı olarak tarihe geçecek.”

Anlayana

İnsanın en büyük hatalarından biri de, doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmasıdır. (C.Bukowski)