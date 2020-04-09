Girne’deki sosyal yaşama, düşük pozitif vaka!

Corona’yla mücadele sürerken ve bu anlamda önlemler alınırken bazı yerlerde sanki de böyle birşey (salgın) yaşanmıyormuş gibi görüntüler devam ediyor…

Bir önceki yazımda da değinmiştim, Girne’deki 2 pozitif vaka bana çok gerçekçi gelmiyor diye…

Dün eczaneden ilaç almak ve Malpas’ta karantinada kalan bir öğrencimize atıştırmalık birşeyler götürmek için çıktım yola…

Uzun süredir Girne içine girmemiştim.

Bir baktım, sanki de Girne içinde olağanüstü durum yok!..

Sanki de birileri tarafından “sokağa çıkmayın” denmemiş.

Sanki de “evde kalın” çağrısı yapılmamış.

Sanki de Girne’nin tümü işine gücüne devam ediyormuş gibi…

Sanki de Girne bu dünyadan ayrı bir yerde, salgın uğramamış gibi sosyal yaşama devam ediyor…

Öyle bir görüntü.

***

Özellikle marketlerin yoğun olduğu cadde boyunca çok fazla araba… Ama sadece arabalardan çıkanlardan dolayı değil, bir insan kalabalığı şeklinde sokak dolu, sanki de karnaval var…

Eski mahallem, ben o mahalleyi hep öyle hatırlarım, yani eskiden bir farkı yok.

Gençler şakalaşarak yolda yürürken, açık olan market önlerinde veya açık olmasa da kapı önlerinde sohbetler devam ediyor…

Normal zamandan hiçbir fark yokmuş gibi yaşam devam ediyor…

Eczanelerde önlemler alınmış tabii…

Eczane kapılarında ilaçlar veriliyor, paralar alınıyor ama diğer taraflar sanki salgın şartlarında hizmet vermeye çalışan eczanelerden farklı bir yerdeymiş gibi bir görüntü veriyor.

***

Çatalköy yoluna yöneliyorum Malpas’a gitmek için…

Neredeyse trafik sıkışacak!

Hirondelle çemberinde trafik eski zamanda olduğu gibi olmasa da oldukça kalabalık… Çatalköy’e giden yol üzerinde yoğun bir trafik…

Tabii ki çalışan devlet daireleri var, marketler, eczaneler açık ama tüm bu araba ve insan kalabalığı yine de bu duruma çok fazla…

Tali yoldan bir araba çıkıyor, önümdeki araba dönüyor… Karşıdan üç-dört araba geliyor…

Önümde giden arabanın da önünde görüş mesafemde 4-5 araba daha var.

Bunlar bulunduğum yerdeki kalabalık… Görebildiğim kadarıyla…

Ya göremediklerim!

***

Evet, alınan önlemler konusunda tarafların, kurumların, bireylerin çok da fazla şikâyeti yok.

Eksikler olsa da, bazı yanlışlar olsa da…

Ancak başta da dediğim gibi Girne’deki bu yoğunluk, alındığı söylenen önlemlere göre bir manzara görüntüsü vermiyor, sanki de olağanüstü bir durum yok Girne sokaklarında…

Yine tekrarlamakta yarar var; 2 pozitif vaka çok gerçekçi değil. Umarım yanılıyorumdur, umarım gereksiz bir endişe içindeyimdir…

Ama belki de hasta olduğunu bilmeyen, semptomları göstermeyen kişiler var, ya da hasta ama kendi başına atlatmak yanılgısı ve düşüncesiyle biryerlere başvurmamış, saklamış.

Endişe yaratmak değil amacım ama Girne’deki görüntü 2 pozitif vakaya uygun değil.