“Yurttaşlık” meselesi açıldı madem yeniden konuşalım.

Her gün onlarca yeni yurttaşlık veriliyor.

Kime, bilmiyoruz.

Bakanlıkça verilen yurttaşlıklar gizleniyor.

Yasaya rağmen!



* * *



Yasa “açıklayacaksın” diyor.

Bilmiyor mu bakan?

Üstelik bir hukukçu!

Biliyor, susuyor.

“Benden öncekiler de açıklamadı” diyor.

O zaman “biz farklıyız, şeffaflık iddiasıyla geldik” demeyeceksiniz.

“Biz size yalan söyledik, şeffaf falan da değiliz” diyeceksiniz, açık açık!



* * *



Ne yazıyor yasa: “Yurttaşlığın kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.”

Öyle “bir kısmı yayımlanır” demiyor.

“Bakanlar Kurulu kararıyla alınan üç beşi yayınlanır, bakanlıkta her gün verdiğimiz düzinesi gizlenir” demiyor.

Hepsi!

Yayınlanıyor mu peki?

Hayır!



* * *



Peki o zaman “Toplumun siyasi iradesine ve demografik yapısına müdahale var” itirazına niye surat asıyorlar.

Yasasına uymayan bir “devlet” var!

Ne yenisini yapabiliyor Yurttaşlık Yasası’nın, korkudan…

Ne de mevcudunu uygulayabiliyor.

Avrupalı artık “sınavla” veriyor yurttaşlığı, “eğer yurttaş olacaksan kültürümü, tarihimi bileceksin” diyor.



* * *



Meselenin “insani” yönünü anlıyorum, hayatı kolaylaştırmak, sömürmemek, ezmemek…

Göçmen politikaları geliştirmek yerine, sürekli yurttaşlık dağıtılan ancak gizlenen bir düzen!

İşte itirazım buna!



* * *



Ne yazıyor ‘Yurttaşlık Yasası.’

Yedinci kısım.

Madde 23.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması veya kaybedilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.”

Yayınlıyorlar mı?

Yok!

Bir de “şeffaflık” diyorlar.

“Gelin, hesap verebilen, hesap sorabilen, hukuka saygılı bir devlet kuralım” öyle mi?

Geldik!

Yoksunuz!