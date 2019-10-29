Geçitkale Havaalanı yakınlarında bugün saat 12.50 sıralarında, Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.



Polise göre, eğitim uçuşu yaptığı sırada Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşen uçakta iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'yı yaşamını yitirdiği duyuruldu.



Eğitim uçağının düşüş sebebi henüz belirlenemezken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı da açıklandı.

POLİS İSİMLERİ DOĞRULADI

Polis, Geçitkale Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin, Serkan Özcezarlı (E-46) ile Hakan Çetinkaya (E-46) olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

Atakan: "Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun..."

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Atakan: "Hava Sporları Federasyonu’na ait bir ultralight hava aracı bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza geçirdi. 2 deneyimli havacımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaza kırım ekipleri çalışması sonrası detaylara hakim olacağız. Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun..."

Akıncı: "Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet dilerim"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yaşamını yitiren pilotlara başsağlığı diledi. Akıncı'nın açıklaması şu şekilde: "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim."

Özersay: "Ailelerinin, yakınlarının, havacılık camiasının ve ülkemizin başı sağolsun...”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başsağlığı mesajı yayınladı. Özersay sosyal medyadan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. “Bugün maalesef hava sporları konusunda son derece tecrübeli iki kıymetli insanımızı meydana gelen bir kaza sonucunda kaydettik. Hava aracının hangi nedenle düştüğünü araştırmak için bir ekip olay yerine gidiyor. Ulaştırma Bakanımız da şu anda olay yerindedir. Ailelerinin, yakınlarının, havacılık camiasının ve ülkemizin başı sağolsun...”

Taçoy: "Deneyimli pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim..."

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta hayatlarını kaybeden KKTC Hava Sporları Federasyon’unda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçitkale Havaalanı önü.... Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları bekliyor...

Polis uçağın enkazının bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor... Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları gözyaşı içinde...