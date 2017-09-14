Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolları tam bir ‘garagözlük’ oldu.

Yapılan kaçış yollarının özellikle giriş ve çıkış noktaları açısından trafik güvenliği kurallarına uygun olduğu şeklinde bir savunma yapılamaz.

Bildiğimiz ve Kıbrıs’ın güneyinde görebildiğimiz kadarıyla kaçış yollarına ana yollardan çıkışlar yumuşak bir şekilde olur ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaz.

Kaçış yollarından ana yollara girişler de aynı şekilde yumuşak hatlarla belirlenir ve yine trafik güvenliği tehlikeye atılmaz.

Oysa Gönyeli Çemberi’ndeki kaçış yolları denen ‘garagözlük’ yollarda hiçbir şekilde trafik güvenliği dikkate alınmamış. Trafik kuralları önemsenmemiş, sadece Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün “yol açtım” diyerek gurdella kesmesi için yapılmış bir ‘iş olsun’ uygulaması gibi…

Yıllardır süren ‘kaçış yolları’ hikâyesini her gün o çemberi kullandığım için haliyle her gün izledim. Kemal Dürüst, açılışıyla ilgili kaç defa tarih değiştirdi unuttum ama 5’ten aşağı değil büyük ihtimalle… En son 15 Eylül’de açılacak dediği için son günlerde hummalı bir çalışma yapıldı çemberde ve ortaya tam bir ‘garagözlük’ çıktı.

Ama bu komik tanımlamanın sonucunda orada trajedi yaşanması hiç de ihtimal dışı değil.

Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ve yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi kaçış yolları aniden son bulurken veya aniden başlarken arabaların çarpışan arabalar modeline dönmesi çok mümkün.

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Bu ‘kaçış yolları’nda kazaların yaşanması olasılığı yüksekken yapılma nedeni olan trafik sıkışıklığına bir rahatlama getirecek gerekçesi de hiç gerçekçi değil. Sadece sabah saatlerinde Girne’den Fuar Bölgesi tarafına dönecekler için belki biraz rahatlama getirebilir ancak diğer yollarda trafik sıkışıklığı aynen yaşanmaya devam edecek.

Özellikle mesai çıkışları ve günün her saatinde Fuar tarafından Gönyeli Çemberi’ne doğru akan trafikte hiçbir rahatlama getirmez çünkü kaçış yolunun yöneldiği Lefkoşa’nın içine dönmek için hiçbir araba sürücüsü o yolu kullanmaz, daha önceki yollardan zaten Lefkoşa içine dönmüştür.

Çembere doğru gidenler Güzelyurt, Gönyeli ve Girne tarafına gidecek olanlardır ki onların kaçacağı hiçbir yol yok. Yani saatlerce o sıkışıklık devam edecek. Aynı diğer kaçış yollarında olduğu gibi.

Peki neden yapıldı bu yollar?

Ortaya dünyanın 8. harikası çıkacak gibi geçen uzun bir süre!.. Mükemmel bir trafik mühendisliği yaratıcılığının somut görüntüsü olacak gibi…

Oysa dediğim gibi sadece bir garagözlük.

Peki neden diye tekrar soralım;

Kemal Dürüst bir şov daha yapsın diye ve bir de o komik yolları yapan müteahhit veya müteahhitler para kazansın diye herhalde!..