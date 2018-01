Eserinle gurur duy UBP!

22 Ocak 2018, Kıbrıs'ın kara günlerinden biri olarak tarihe geçti, ne yazık.

Kıbrıs'ın kuzeyi çok organize, çok bilinçli ve çok düğmeye basılmış olduğu belli bir linç hareketi izledi.

Demokrasimize, fikir özgürlüğüne çok katı ve düşmanca gözlerle saldırıldı.

Gazetecilerin can güvenliğinden yoksun olduğu bir kara gün yaşandı.

Gazete binası basıldı!

Yerle bir edildi…

Bildik merkezlerin el ve iş birliğiyle Madımak olayını andıran, 6-7 Eylül olaylarını anımsatan bir hava estirildi, canım Lefkoşa'nın sokaklarında…

Meclisin damına çıkıldı!

Tarihte hiç olmamış bir şeklinde, buyurganın emriyle elinde bayraklarla…

Kıbrıslı Türklerin onurunu ayaklar altına alan o fotoğraf karesi yansıdı.

Sağcısının senelerce Rum'a karşı egemenlik masalı anlattığı o meclisin kiremitleri kırıldı, gerçek egemenin emriyle!

Polis Genel Müdürü başta olmak üzere güvenliğimizden sorumlu makamlar olayları izledi!

Sadece izledi.

Tekrar söyleyeyim mi? Polis izledi!

Çevik kuvvet Akıncı'nın feveranıyla çıktı ortaya…

Meclis Başkanı defalarca kürsüden adeta yalvardı!

O polis ki her birimizin can ve mal güvenliğinden sorumluydu!

Bu ülkede güvenlik yoktur artık, kimse bunu iddia etmesin…

Herkes kendi güvenliğini sağlama yoluna gidecek, göreceksiniz…

Ve bu da anarşiyi körükleyecek. Ne acı…

* * *

Şiddetin en alasını izledik, her şekle girenini…

Gazete binasında, meclis avlusunda, meclis damında, hatta meclis salonunda!

Öylesine bir utanç ki bu…

Canlı yayında izledik.

Haşim'in (Kiracıoğlu) de dediği gibi, meclis salonunda Atatürk ilke ve inkılaplarına uyacağına yemin ederken birileri, damındakiler tekbir getirdi, ellerinde Osmanlı bayrağıyla…

Kıbrıslı Türklerin yerin dibine batıran bir gün yaşandı.

Ve dünde kalmadı ne yazık, yaşananlar bu ülkenin geleceği oldu.

Bir toplumun onur makamı, Cumhurbaşkanı yuhalandı, üzerine yüründü.

Kim bilir bıraksalar belki de tartaklayacaklardı başkanımızı!

Milletvekillerine bizzat başka "milletvekilleri" küfür etti, cisim savurdu.

Rezilliğin dik alası yaşandı.

Utandık, yerin dibine battık.

Sağ ol UBP, çok sağ ol (!)

Eserinle gurur duy şimdi.

İlmik ilmik ördüğün ilhak ağları kendi insanını ezdi dün.

Eserinle gurur duy şimdi.

Yazıklar olsun, yazıklar olsun.