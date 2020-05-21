Eğitim yok, fener alayı var!

Bunlar güya ‘Atatürkçü.’

Gösteriş budalalığından başka ne yapıyorlar peki?



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Elinde ‘fener’ yürüyen bir Eğitim Bakanı!

Ülkede eğitime ara verilmiş.

‘Devlet’ televizyonu Türkiye’den eğitim yayını aktarıyor.

(Şaşıyorum ‘bu memleket bizim’ diye haykıran eğitim sendikaları da bu düzene neden seyirci kalıyor, o ekranlarda neden bizim öğretmenlerimiz yok, neden bizim müfredatımız anlatılmıyor.)

Online eğitim evlere şenlik dahi değil…

“Milli” olmak dışında ne eğitim var ortada, ne de kültür!



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Bir de işin “sağlık” boyutu var, unutmadan…

Bakanlar Kurulu ne zaman “serbest” bırakmış toplu gösterileri, söyler misiniz?

“Toplu gösteri ve etkinlikler serbest kaldı” cümlesini işitmemiştik henüz!

Böyle bir karar yok.

Yine de yürüyorlar topluca…

Ne sosyal mesafe var, ne bir dikkat…

Çoğunun maskesi çenesini örtüyor yalnızca…

- Hadi şimdi ‘vay seni gidi Atatürk düşmanı’ da deyiniz -



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‘Bilim yolunda yürüyün’ çağrısıyla belleklere kazınmış Atatürk’ün yolunda değil kendi yollarında yürüyorlar.

Dertleri yaranmak!

İki ay oldu kamu okulları eğitim vermiyor.

Eğitim Bakanı elinde ‘fener’ yürüyor.

Maliye Bakanı “kumarhaneler açıldı, öğrenciler var” diyor.

Eğitim Bakanı yürüyor.

O fener ‘aydınlanmayı’ sembolize ediyor aslında…

Eğitim Bakanı yürüyor.



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Bilimsel, eşitlikçi, ücretsiz, yaygın bir eğitim var mı ülkede?

Yok!

Bayrak var, nutuk var, hamaset var, marş var.

Yine ‘kolej sınavları’nı bekliyor yüzlerce aile…

Eğitimi ‘ticarete’ çevirenler ‘özel dersler’ için perende alıyorlar yine…



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“Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” diyen Atatürk’ü giyinmiş yürüyorlar, bilimden ve medeniyetten sapmış bir yolda!

Duygularını ve fikirlerini anlamaya uğraşmadan…

Duyguları ve fikirleri istismar ederek yürüyorlar…

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” diyen bir liderin peşinden yürüyorlar güya…



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Eğitim yoksa da fener alayımız var…

Yürüyorlar…

Kamu okullarının iki katını aştı camilerin sayısı…

Son 45 senede sadece 20 kamusal okul yapılırken, son 20 senede 40 cami inşa edildi.

“Ata’m sen rahat uyu…”

Yürüyorlar…

Ellerinde fener!

