Dünya çapında eğitim standartlarının yükselmesi için çalışmalar yürüten İngiltere merkezli Varkey Vakfı, hazırladığı bir anket çalışması kapsamında 29 ülkeden 27 bin 500 anne-baba ile görüşerek elde ettiği verileri yayımladı. Türkiye’den de 1000 ailenin katıldığı ‘Dünya Ebeveyn Anketi’ne göre, çok çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Tahmin edeceğiniz gibi bu anket çalışmasında KKTC yok. Ancak ortaya çıkan verileri değerlendirdiğinizde aşağı-yukarı bizim açımızdan da bulguların hangi düzeyde olduğunu tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. İşte ebeveyn anketinden çarpıcı bazı bulgular:

Terör olayları ve çatışmalar nedeniyle çocuklarının geleceğinden en çok endişe duyan ülke Almanya. Türkiye %33’lük bir oranla Almanya’dan sonra ikinci sırada…

Anne-babaların okullarda güvenlik sorunları nedeniyle endişe duyan ülkeler %44 oranıyla Meksika, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye…

Devlet okullarının özel okullara oranla daha kaliteli olduğunu düşünen anne-babalar bulunduğu ülke %90 ile Finlandiya oldu.

Özel okulların daha kaliteli olduğunu düşünenlere göre ise birinci sırada Hindistan, ikinci sırada %82 oranla Türkiye yer alıyor.

Üniversite eğitimi, başarılı bir kariyer için ‘çok önemli’ olarak gören anne-babaları sıralamasında ise %92 ile Kolombiya ve Şili birinci sırada. Türkiye bu konuda da %80 oranla üçüncü sırada yer aldı. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu oran %35’i aşmıyor…

Dünyada ailelerin %60’ı geleceğe umutlu bakıyor. En umutlu ülke %83 ile Peru, en karamsar ise %28 ile Japonya. Avrupa’da çocuklarını güzel bir geleceğin beklediğini düşünenlerin en fazla olduğu ülke %73 ile Finlandiya. Almanya, Fransa, İtalya gibi AB’nin gelişmiş ekonomilerinin ortalaması ise %40’ın altında. Türkiye’de ailelerin yüzde 49’u çocuklarının geleceği konusunda iyimserken, yüzde 22’si karamsar…

AB ülkelerinden en çok yatırımın öğretmenlere yapılması beklenirken Türkiye’deki ailelerin %52’si çocuklarının okullarında spor ve sanat çalışmaları gibi ders dışı aktivitelere %44’üde okullardaki teknolojiye ek yatırım yapılmasını bekliyor.

Şimdi sıra sizde;

Ülkemizdeki devlet okullarının, özel okullara göre daha düşük kalite ve standartta olduğunu düşüyor musunuz? Başarılı bir kariyer için üniversite eğitimin “çok önemli” olduğunu düşüyor musunuz? Çocuklarınızın daha iyi bir yaşam kurabilecekleri yönündeki düşünceleriniz karamsar mı? Okullarda; spor aktiviteleri, sanatsal çalışmalar ve teknolojik donanımları açısından daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünenlerden misiniz?

Yukarıdaki dört soruya verdiğiniz yanıt “evet” ise eğitim sistemimizde değiştirmemiz gereken çok şey var demektir. Çünkü bu sorulara verilen “evet” yanıtlarının fazlalığı; eğitimimizin, çağdaş eğitim sistemleri sıralamasında oldukça geride olduğunu göstermektedir. En azından sizin algınızda…

Aklınızda Bulunsun

Dünyanın En Uluslararası Üniversiteleri

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En Uluslararası Üniversiteleri 2018’ sıralamasını açıkladı. Bu sıralama en iyi üniversite sıralamasındaki kriterlerin dışındaki özellikle uluslararası öğrenci, akademisyen puanları, çok imzalı makalelerdeki temsiliyet gibi kriterlere kullanıldığı için dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk onda yer alan Harward, MIT gibi üniversiteler bu listenin ilk onunda yok. Dahası dünya sıralamasının aksine ABD'den ilk 10’a hiçbir üniversite giremedi.

Listede İsviçre, İngiltere, Hong Kong ve Singapur ise öne çıkan ülkeler arasında. 14 Mart’ta yaşamını yitiren İngiliz bilim insanı Stephen Hawking’in çalışmalarını sürdürdüğü Cambridge de sıralamada yer buldu. 200 yükseköğretim kurumunun yer aldığı listeye Türkiye’den hiçbir üniversite giremedi. Ne yazık ki üçüncü ülke öğrencileri değdiğimiz Türkiye dışındaki ülkelerden oldukça fazla sayıda öğrenci kabul eden ülkemizdeki üniversitelerin hiçbirisi de bu listede yer alamadı. İşte Dünyanın En Uluslararası Üniversiteleri 2018 sıralamasındaki ilk 10:

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (İşviçre) ETH Zürih (İşviçre) Hong Kong Üniversitesi (Hong Kong) Ulusal Singapur Üniversitesi (Singapur) Imperial College London (İngiltere) Nanyang Teknoloji Üniversitesi (Singapur) Cenevre Üniversitesi (İşviçre) 8- Oxford Üniversitesi (İngiltere) Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Ulusal Avustralya Üniversitesi (Avustralya)

Anlayana Gülmece

Bu Kadar Fark İçin...

İki tavuk konuşmaktadır:

Birincisi:

Ben senden değerliyim. Cinsim bulunmaz. Çünkü yumurtalarım seninkilerden iki kat daha büyük.

İkincisi:

Ne önemi var ki bunların

Birincisi:

Ama benim yumurtalarımın tanesi 95 kuruş, seninkiler ise 90 kuruşa satılıyor.

İkincisi: