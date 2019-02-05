Değirmenlik’te yeni kazılar…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılar, aşırı yağışlar ardından güneşin açmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ederken, yeni kazılara da girişildi. Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre Değirmenlik’te (Kitrea-Cirga) iki yeni kazı başlatıldı.

Bunlardan biri Değirmenlik’te 1974’te bazı sivillerin gömülmüş olabileceği bir kazı… Bölgeden bir ihbar üzerine başlatılan kazıda, bazı “kayıplar”dan geride kalanlar aranıyor.

Bir diğer kazı ise, yıllar önce kazı yapılmış olan Sahra Hastanesi yakınında bir noktada bir başka kazı… Bu kazı da, daha önce yapılan kazının genişletilmesini içeriyor…

Yerani’de (Turnalar) başlatılmış olan kazı devam ederken, Aşşa’da da (Paşaköy) askeri bölgenin girişinde yürütülmekte olan kazı sürdürülüyor.

Akçiçek’te (Siskilip) yol kenarındaki kazı sona ererken, yine aynı köyde bir başka noktada yeni bir kazıya başlandı. Daha önce yaşlı bir karı-kocanın “kayıp” edildiği bir mağarada Kayıplar Komitesi kazı yapmış ve bazı kalıntılara ulaşmıştı. Şimdi mağara girişinde yeni genişletme kazılarıyla bu alanda başka “kayıplar”ın gömülmüş olup olmadığı araştırılıyor.

Hamit Mandrez’de başlatılan kazı da dere yatağına doğru ilerlerken, Lefkonuk’ta (Geçitkale) bir okurumuzun göstermiş olduğu bir alanda başlatılmış olan kazı devam ederken, Lefkoşa’da Strovulos bölgesinde de yeni bir kazıya geçildi.

Hatırlanacağı gibi Strovulos’ta sıra kuyularda yürütülmekte olan kazılara kuyuların aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolmasıyla birlikte kuyu kazıları beklemeye alınmıştı. Su seviyesi düşünce bu kazıya devam edileceği anlaşılıyor.

Strovulos’ta başlatılan yeni kazı ise efgaliptoların altında 1963 “kaybı” iki Kıbrıslıtürk’ün gömü yeri aranıyor. Burası düz bir arazi, yani kazı, kuyu kazısı değil.

Kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

KIBRIS HABER AJANSI’NIN HABERİ…

Öte yandan Kıbrıs Haber Ajansı tarafından yayımlanan bir haberde, 2019 yılı içerisinde henüz herhangi bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmadığı ancak bu süre içerisinde 2 Kıbrıslırum “kayıp” şahsın kimliklendirilmesinin yapılmış olduğuna dikkat çekildi.

Haberde Değirmenlik’teki (Kitrea-Cirga) kazılardan birinde 1974 “kaybı” bazı Kıbrıslırum askerlerden geride kalanların aranmakta olduğuna işaret edildi.