Ciklos’taki kazı sona erdi, “kayıplar”dan iz bulunamadı…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi’nin bir şahidimizin bir okurumuz aracılığıyla göstermiş olduğu Girne’nin Ciklos mevkiinde başlattığı kazılar, “kayıplar”dan iz bulunamayınca sona erdirildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre, bu kazıda sona gelinmiş bulunuyor.

Kayıplar Komitesi, bu kazıda üç “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanları aramaktaydı. Okurumuz bu alana üç “kayıp” Kıbrıslırum’un gömüldüğünü görmüş ve bu konuda bilgi vermişti.

Söz konusu üç “kayıp” Kıbrıslırum’un gömülmüş oldukları bu alandan kısa bir süre sonra başka bir yere taşınarak başka bir alana gömülmüş olabilecekleri kuşkusu da bulunuyor. Bu konuda araştırmalarımızı sürdüreceğiz ve okurlarımıza da bu yönde çağrı yapıyoruz… Eğer bu alanla ilgili herhangi bir bilginiz varsa isimli veya isimsiz olarak beni 0542 853 8436 numaralı telefonumdan arayabilirsiniz. Kayıplar Komitesi’ne bu konuda isimli veya isimsiz olarak bilgi vermek isteyen okurlarımız da 181 numaralı ihbar hattını arayabilirler.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden edindiğimiz bilgilere göre, bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’in aranmakta olduğu Mia Milya (Haspolat) kazısı da herhangi bir ize rastlanmayınca sona eriyor… Haspolat kazısında kazı ekibi halen kazı alanında kapatma işlemlerini devam ettiriyor.

Sona eren bir diğer kazı ise Templos’ta (Zeytinlik) Kıbrıslıtürk mezarlığı yakınındaki vadinin içi… Bu kazı da herhangi bir ize rastlanmayınca sona erdirilmiş bulunuyor. Ancak Templos’taki ikinci bir kazı halen devam ediyor. Su havuzunun yanında kazı ekibi trençleme yapmaya ve “kayıplar”dan geride kalanları aramaya devam ediyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgiye göre Dikomo’da (Dikmen) askeri bölge içerisinde Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu kazılarda kalıntılarına ulaşılan “kayıp” sayısının dörde çıktığı öğrenildi. Kazı ekibindeki arkeologlarımız, bir çöp çukuru içerisinde yürüttükleri kazıya manuel olarak devam ediyorlar ve kalıntılar dağınık biçimde çıkmaya devam ediyor. Burada bulunan “kayıp” sayısı şimdilik dört… Bu konuda bize yardımcı olan ve bu olası gömü alanını bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine gösteren şahidimize ve okurlarımıza çok teşekkür ederiz.

Okurlarımızın hatırlayacağı gibi bir şahit ve bazı okurlarımızın yıllar önce bu alanda bir toplu mezar bulunduğu yönündeki bilgileri Kayıplar Komitesi’yle paylaşmış, şahidimizi Dikomo’ya Kayıplar Komitesi eşliğinde 2012 yılında götürmüş ve kendisi bildiklerini ve yaşadıklarını bizzat Kayıplar Komitesi yetkilileriyle paylaşmıştı. Geçen yıl da bir diğer okurumuz benzer bilgiler vermiş ve onu da Kayıplar Komitesi’yle buluşturmuş ve bilgilerini yetkililere aktarmasını sağlamıştık.

Dikomo’da bir şahitle birlikte göstermiş olduğumuz askeri bölge içerisinde eski pentatlon civarındaki kazıda dört “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunurken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 15 Ekim 2012’de bu bölgeyi bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olan şahidimize de, 2017’de aynı yeri bir kez daha bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine gösteren okurumuza ve bu yerle ilgili pek çok bilgi sağlamış olan tüm okurlarımıza çok teşekkür ederiz. Kayıplar Komitesi yetkililerine de bu yerde kazı başlatmış oldukları için sonsuz teşekkürler…

Kazıların devam ettiği bir diğer bölge Voni (Gökhan). Burada da kazı ekibi üç “kayıp” şahıstan geride kalanların bulunduğu alanda kazılarını sürdürüyor.

Mağusa’da ise Ayluka’da göletin içinde “kayıp” bir Kıbrıslıtürk’ten geride kalanların aranmakta olduğu yeni bir kazı devam ediyor…

Yerolakko’da (Alayköy) ara bölgede bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’in Ayvasıl’dan taşınmış olabileceği kuşkusuyla yürütülen kazılar herhangi bir ize rastlanmadan sona ererken, Baf’ın Polemi köyünde bir dere yatağının içinde yeni bir kazı başlatıldı. Buraya iki farklı dönemde – 1964’te ve 1967’de – “kayıp” edilmiş olan üç Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlar aranıyor. Anlaşıldığı kadarıyla aynı gömü yerine iki kez gömü yapılmış ve üç “kayıp” Kıbrıslıtürk’ün bu alana gömülmüş olduğu tahmin ediliyor.

Kayıplar Komitesi kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “çok kolay gelsin” diyoruz…

BASINDAN GÜNCEL… BASINDAN GÜNCEL…

Kıbrıs’ın güneyinden eğitimcilerin oluşturduğu ilerici öğretmenlerin örgütü PRODEFTİKİ’den 104 kişilik bir grup Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti… KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de ziyarette hazır bulundu…

“Barış mesajları verdiler...”

Özde Azizoğlu Kaya

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve PRODEFTİKİ (İlerici Öğretmenler Grubu) işbirliğinde düzenlenen organizasyonla, 104 kişilik eğitimci ve ailelerinin oluşturduğu kafile, gezileri kapsamında Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret nedeni ile Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Ergin Mazharoğlu, PRODEFTİKİ Başkanı Andreas Kleantus ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem birer konuşma yaptı.

“Bu tür organizasyonların adanın yeniden birleşmesinde büyük önemi var”

Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Ergin Mazharoğlu yaptığı konuşmada, kafileye ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, ziyaretçilere okulda verilen eğitim ve kurslar hakkında bilgi verdi. Paskalya dönemi olduğuna dikkat çeken Mazharoğlu, misafirlerin Paskalya bayramını da kutladı.

PRODEFTİKİ Başkanı Andreas Kleantus konuşmasında, misafirperverlikleri için okul yönetimine teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ise yaptığı konuşma ile bu tür organizasyonların adanın yeniden birleşmesinde büyük önemi olduğuna vurgu yaparak, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

PRODEFTİKİ’den anlamlı hediye

Konuşmalar sonrasında taraflar birbirlerine hediye taktimi yaptı. PRODEFTİKİ Başkanı Kleantus “Barış Güvercini” olarak isimlendirdikleri beyaz güvercin figürünü Mazharoğlu’na taktim ederek, barış diledi.

Karşılıklı hediye takdiminin tamamlanmasının ardından ziyaretçiler kendileri için hazırlanan kokteyle katıldı. Ziyaretçiler sınıfları gezerek yapılan el işlerini yakından inceledi.

(VOICE OF THE ISLAND – Özde Kaya – 11.4.2018)