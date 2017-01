Kayan bir yıldız gördüğünde, gözlerini sımsıkı kapattığın an, dileyecek hiçbir şey bulama. Ara, ara yine bulama.

Sahip oldukların, ihtiyaç duydukların ile örtüşsün bire bir. Fazlasına zaten gerek yok.

Her yeni güne sevinçle uyan, taze bir sevdayla aç perdelerini yeni yılda, her sabah.

Tutkuyla sev yaptığın her işi, huzurlu çalışma ortamların olsun. Üret, büyü, çoğal.

Sevildiğini hep hisset. Her an, her yerde, sımsıcak duygular sarsın yüreğini. ‘Seni seviyorum’ en çok karşına çıkan cümle olsun. Hep duy, hiç usanma;

Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum...

Mutluluk tanımlayamasın hislerini, utansın yetersizliğinden senin karşında.

Paylaştığın herşey kat kat artsın dünyanda. Daha çok kazan, daha çok paylaş.

Yeni insanlar tanı, yeni dünyalar keşfet. Hiç bilmediğin coğrafyalar şaşırtsın seni bu yıl.

Doğanın güzelliğini içine çekebileceğin kaçamakların olsun hafta içerisinde.

Ne kadar şanslı olduğunu tekrarla kendine durmadan, sen bile inanama talihine.

Güneşli günlerinin tadı bol olsun, yağmurda ıslanmaların keyifli. Çok!

Bahar çiçekleri ile bezensin yürüdüğün patikalar. Şen şakrak kuşlar eşlik etsin yolculuğuna.

Gökkuşağı taşınsın gönlüne. Hükümdârlığını kursun renkler hayatında.

Denizlere çıksın illa ki yolların, kumsallarda yassı taş bulamamak olsun, bu sene tek sıkıntın.

Dalgaların öfkesi sakinleştirsin seni, rüzgârdan başka şiddet tanıma.

Nefret hiç uğramasın kıyılarına. Yalanın nasıl göründüğünü dahi unut bu yıl.

Sevgi ile taşan yüreğin sevmeyi bilen insanlar taşısın dünyana.

Bir çocuğun içten kahkahalarının nedeni ol ve bir dostun gözlerindeki pırıltının.

Umut balonları taşı girdiğin her ortama, rengarenk.

Kork, ölesiye kork hayallerini gerçekleştirmekten, yine de durma, risk al, çalış, başar. Geç korkunun içinden.

Ya, evet, hayaller gerçek olur, mucizeler vardır. Bu yıl deneyimlerin hep bu yönde olsun.

Yaşamın büyüsünü keşfet sen, bu yıl.