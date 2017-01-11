Bu kriz bizi YAKACAK

Liderler Cenevre’de görüşedursun ama bu döviz ve zamlar bizi yakacak.

Dün ekonomiden açtık konuyu.

Bugün de ekonomi ile devam edelim.

Sıradan vatandaş ekonomisi.

Kriz var mesela…

Dövize bağlı kriz de var, kendi krizlerimiz de…

Ne krizi demeyin…

Mesela alım gücünün giderek düştüğünü çok dillendirmiştik.

Tempo düşse de geriye gidiş şimdi de devam ediyor.

DPÖ’yü geçtim.

Sivil topluma bakalım artık.

KTAMS dönem dönem açıklıyor.

Ciddi veriler kamuoyuna açıklanıyor.

Fazla detaya girmeden şunu söylemek rahat:

Alım gücü eridi.Ve böyle giderse daha da eriyecek.

Sebebi açık…

Zamlar…

Dövize bağlı zamlar…

Piyasadaki durgunluk.

Ve bazı uyanıklar!..

Bu zaman ve döviz furyasını fırsata çevirmek isteyenlere dikkat etmek lazım…

Dövizle alakası olmayan bir pahalılık da var kimi sektörlerde.

Peki başka ne var krizi doğrulayan?

İş yok…

Gençler işsiz…

Avrupa’da yüksek tahsil yapan gençleri tatmin edecek iş yok bu topraklarda.

Kimse de bu birikimle “düz işçi” olmayı kabul etmiyor, kendine yediremiyor belki de.

Baba parası yemek kalıyor geriye…

Daha iyisini beklerken... Bu da büyük bir sorun…

Motivasyon meselesine ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor.

Ne olacak dediğinizi duyar gibiyim.

Böyle giderse daha da fakirleşeceğiz.

Hem fakirleşecek hem de işsizlik nedeniyle gençlerimiz psikolojik darboğaza girecek.

Tabii bu tespit sıradan vatandaş için geçerli…

Zenginler mi?

Memlekette zaten 10-12 zengin aile var.

Onlara bir şey olmaz…

Paraları birkaç sene bankada pişecek.

Yani durduğu yerde kazanacak.

Biraz sallanır gibi olacaklar.

Hepsi bu…

Şimdi diyeceksiniz ki “E bak Türkiye'nin haline, Ortadoğu ülkelerine bak, ne haldeler”

Evet doğru, onlara baktıkça bizim az biraz fakirleşmemize bile tepki gösteremiyoruz, doğru…

Kötülerin iyisiyiz vesselam…

Maaşlar da ‘Euro’ mu?

Döviz gittikçe tırmanıyor.

Böyle giderse de artmaya devam edecek.

Dövize endeksli pahalılaşma sürecek.

Akaryakıtı, tüp gazı bir nebze olsun anlıyorum, hammadde dövizle satılıyor. Ancak gideri 'döviz olmayan' şirketlerin dövizle satış yapmasına anlam veremiyorum.

Örneğin eğitim!.. Özel okullar, neden yabancı para birimiyle çalışıyor? Konu günlerdir tartışılıyor. Bir tek YDÜ TL’ye geçti.

Ya diğerleri?

Öğretmenler Euro mu ödeniyor?

Hayır!.. Niye döviz bu harçlar? Biri çıksın açıklasın!

Tamam, döviz konusunda hükümet önlem almalı, katılıyorum ama…

Bazı büyük şirketler de TL ile çalışsa, vatandaşı daha fazla sömürmese keşke.

El insaf!

TL kazanıyor, döviz ödüyoruz, olacak iş değil!