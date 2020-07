BRAVO, EKONOMİYİ CANLANDIRDINIZ!

Harika bir hükümetimiz var.

Dünyayı, bilimsel gelişmeleri anında takip ediyorlar, ona göre adımlar atıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çağrı yaptı ya geçenlerde, “Ey ülkeler, sonuna kadar açılın ve saçılın, zira virüs artık yok oldu, pandemi tehlikesi geçti, rahat olun” diye…

Avustralya’da, ABD’de, İngiltere’de yeniden kapanmalar olmadı ya bu son iki üç günde…

Vaka sayıları azaldı, hatta sıfırlandı ya dünyada ve özellikle Türkiye’de…

Virüsle iyi mücadele ettiği halde son hafta vaka sayısı yeniden patlamadı ya İsrail’de…

Tüm bunlar olmadı ya…

Olmadığı için de bizim hükümet açtı bizi…

Artık açığız.

Ekonomimiz uçacak yakında…

Turist yağacak ülkeye…

Sadece oteller ve turistik tesisler değil, dağ taş da turist dolacak.

Turistler virüs değil, Euro ve Dolar getirecekler ülkeye…

Öyle bir zengin olacak ki ülkemiz bu açılım sayesinde, devletimiz para toplamaktan helak olacak.

Maliye Bakanı yeni kasalar satın alacak, paraları istiflemek için…

Sonra dönüp ahaliye “Alın size kar payı” diye dağıtacak hükümetimiz bu paraların bir kısmını…

O kadar fazla para birikecek mi hazinede, sadece yurttaşlara ve KKTC’de ikamet edenlere değil, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de havale yoluyla yollanacak.

Kişi başı 3-5 bin Sterlin hem de…

Hatta KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rumlara da bonus olarak hediye çekleri takdim edilecek bu tarafa geçerlerken…

Patlama yaşayacak ekonomimiz Türkiye’den karantinasız gelişler başladığı için…

İşyerleri randevu ile müşteri alacak.

Öyle her gelen giremeyecek restoranlara, kafelere, barlara…

Turistik eşya satanlar haftada iki gün açacaklar, çok işlemekten bitap düşüp…

Cirolar patlayacak işletmelerde, yeni muhasebe ve tahsilat elemanı alacak herkesler…

Devlet vergi toplamaktan usanacak, bazı vergilerden vazgeçecek bu yüzden.İşsizler iş, aşsızlar aş bulmakla kalmayacak, herkes birer de havuzlu villa alacak kadar zenginleşecek bu ülkede…

Yoksullar zengin sınıfına adım atacaklar, zaten varsıl olanlar da lordluk unvanı alacaklar.

‘Sürünen özel sektör çalışanı’, ‘ayın üçte birini çıkaramayan sigorta emeklisi’ edebiyatı da son bulacak bu kutsanmış topraklarda…

KKTC kişi başına gelir seviyesi bakımından Kuzey Avrupa ülkelerini fersah fersah geçecek.

Norveçleşme hamlesi sayesinde Davos yerine artık Abohor’da yapılacak dünya ekonomi zirveleri…

Önce G-20, ardından G-8’lere girecek KKTC devletimiz ve hızını alamayarak A-4’lere de dahil olacak bilahare…

Diz çökecek bütün büyük ülkelerin liderleri KKTC gerçeği karşısında…

Beşparmaklar’a sırtını dayamış ışıklı bayrak daha parlak bir ışıltıyla ulaşacak uzaya kadar…

1 Temmuz bundan böyle ‘ekonominin patlangıç günü’ olarak kutlanacak ülke genelinde, Türkiye ve bilumum Türki devletlerde, ayrıca dış temsilciliklerde…

‘Bravo’ diyecek önümüzdeki en az yedi silsile, şimdiki hükümete…

Tarihe geçecekler.

Bayram edecek millet her sene böyle günde…

‘Teşekkürler UBP, teşekkürler HP’ diye diye…