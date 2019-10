BİRİ BİZİ KÖSTEKLİYOR

Memleketin her tarafı dökülüyor.

Denetim yok, kural yok, otorite yok.

Devlet sanki tatile çıkmış gibi…

Çıldırmak işten değil!..

O kadar kötü, o kadar tuhaf, o kadar mantıksız işler yapılıyor ki, şaşarsınız.

Ölümün kol gezdiği yolları, kentlerin ve köylerin içindeki cephanelikleri, çevrenin pis ve rezil halleri, kıyıların betonlaşmış ve insana kapatılmış acınacak durumu, dağların oyulmuş utanılacak pür meali ve daha nicelerine şimdi bir yenisi eklendi.

MOBESE heyulaları…

* * *

Anladık, ‘biri’ bizi gözetleyecek.

Tamam, ülkeye giriş-çıkışları kontrol edemiyorsunuz ve çareyi her tarafa ‘göz’ koymakta buldunuz.

Bazı suçların azalacağı, faillerinin bulunacağı iddiasına da okey…

Lakin bu yapılanlar nedir Allah aşkına?

Nerede bir tarihi yapı, kültürel miras varsa, her birinin dibine bir demir kazık çakmak da nereden çıktı?

Kamera yerleştireceksiniz diye bu toprakların on binlerce yıllık kültürüne gölge düşürecek hilkat garibesi görüntüler oluşturma yetki ve cüretini nereden buldunuz?

Yetmedi…

Zaten pek bulunmayan, var olanların da araçlar ve işyerleri tarafından işgal edildiği kaldırımların canına okuyorsunuz şimdi de!..

Ne hak ve hadle?

* * *

MOBESE’leri dikmekle görevli Türkiye’den gelen ekip sürekli bir yerleri delip duruyor.

Girne Antik Liman’a, Dikilitaş’a verilen zararlar hala düzeltilmedi, “Halledeceğiz” diyen siyasilerin söyledikleri lafta kaldı.

Şimdi de kaldırımlara sıra geldi.

Şehirlerin kaldırımları tarumar ediliyor.

1, en fazla 1,5 metre genişliğindeki kaldırımlar tam orta yerlerinden deliniyor, elektrik altyapısı hazırlanıyor.

Sonra da upuzun kamera direkleri, kaldırımın tam orta yerine dikiliyor.

Otorite kim?

Yetki kimde?

Bunun iznini kimler verdi?

Ya da izin verildi mi?

Nasıl ve neden?

* * *

Lefkoşa’da ve Girne’de kaldırımlar MOBESE delikleriyle dolduruluyor. Diğer bölgelerde durum nedir, bilmiyorum.

Ülke geneline takılacak binlerce adet MOBESE’den söz ediliyor!

Demek ki binlerce adet delik açılacak, kaldırımlar ve yol kenarlarına binlerce adet yeni direk monte edilecek.

Peki ama yayalar ne yapacak?

Peki ama engelli bireyler nasıl sokağa çıkacak?

‘Güvenlik’ için ‘biri bizi gözetleyecek’, onu anladık da…

Bizi ‘köstekleyeceklerini’ söylememişlerdi!